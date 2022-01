3 Switch-Spiele zum Preis von 2: Neue Aktion mit Nintendo-Titeln bei Saturn und Media Markt

Wer ein wenig Geld bei Nintendo-Switch-Spielen von Nintendo selbst sparen möchte, sollte sich heute einmal näher bei Saturn und Media Markt umschauen.

Bei beiden Händlern hat eine neue 3-für-2-Aktion begonnen. Wie der Name schon sagt, wählt ihr drei Spiele aus und im Warenkorb wird dann der Preis des günstigsten Titels abgezogen.

Abhängig davon, was ihr auswählt, kann sich das schon lohnen, wenn ihr bedenkt, wie preisstabil die Titel von Nintendo sind.

Hier geht es zur Aktionsseite bei Saturn und hier zur Aktionsseite bei Media Markt.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Mit dabei sind zahlreiche Spiele, darunter neuere Titel wie Mario Party Superstars, Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, Metroid Dread, Monster Hunter Rise, Super Mario 3D World, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD und Monster Hunter Stories 2.

Auf der anderen Seite sind ebenso Dauerbrenner wie Mario Kart 8 Deluxe, Ring Fit Adventure, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie Super Smash Bros Ultimate Teil der Aktion.

Wie zuvor erwähnt: Einfach drei Spiele auswählen und in den Warenkorb legen, wo dann der Preis für das günstigste der drei Produkte automatisch abgezogen wird.