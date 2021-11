76 neue Xbox-Spiele sind jetzt über die Abwärtskompatibilität spielbar

76 weitere Spiele sind ab sofort Teil von Microsofts Programm zur Abwärtskompatibilität auf Xbox-Konsolen.

Zu den jüngsten Neuzugängen zählen unter anderem die Max-Payne-Reihe, TimeSplitters 2, Nier, Jedi Knight 2 und viele andere.

Mit Auto HDR und FPS Boost

Auch Titel wie Red Read Revolver sind in der neuesten Welle mit dabei. Sie alle profitieren von Auto HDR, außerdem laufen die Spiele auf der Series X und One X in vierfach höherer Auflösung. Auf der Series S ist die Auflösung dreimal so hoch und auch auf der One und One S zweimal so hoch.

In vielen Spielen ist darüber hinaus der FPS Boost aktiv und bringt die Framerate in Spielen wie Nier, FEAR und Binary Domain auf bis zu 60fps. Auch bei 26 weiteren, bereits zuvor verfügbaren Titeln ist dieses Feature nun aktiv, darunter alle Gears-of-War-Spiele, Fallout 3 und New Vegas, Dragon Age: Origins, Sonic Generations und andere.

Liste aller Neuzugänge

Nachfolgend seht ihr alle Titel, die im Zuge der aktuellen Welle hinzugekommen sind:

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender - The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney's Chicken Little

Elements of Destruction

FEAR

FEAR 2: Project Origin

FEAR 3

FEAR Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego Lord of the Rings

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs DC Universe

MX vs ATV Alive

MX vs ATV Untamed

Nier

Novadrome

Oddworld: Munch's Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

RAW - Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants Underpants Slam!

SpongeBob's Truth or Square

Star Wars Starfighter Special Edition

Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith

Star Wars The Clone Wars

Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Pinata: Party Animals

Warlords

Danach nichts Neues

Gleichzeitig bestätigt Microsoft aber auch, dass dies leider der letzte Schwung an neuen Spielen für die Abwärtskompatibilität ist.

"Während wir uns weiterhin darauf konzentrieren, Spiele als Kunstform zu bewahren und zu verbessern, haben wir aufgrund lizenzrechtlicher, rechtlicher und technischer Beschränkungen die Grenze unserer Möglichkeiten erreicht, neue Spiele aus der Vergangenheit in unseren Katalog aufzunehmen. Wir danken euch, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt", heißt es.