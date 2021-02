8 der besten Adventures für PS4 und PS5, die ihr gerade im Sale bekommt

Weniger Action, mehr das Hirn anschalten und rätseln? Kein Problem, dafür wurde das Adventure-Genre erfunden und es gibt jede Menge davon, auch für PS4 und PS5.

Die ehemalige PC-Domäne des Adventures hat sich mittlerweile fest auf Konsolen etabliert, die Controller-Steuerungen funktionieren tadellos und so bleibt mir nur noch zu sagen: Viel Spaß beim Rätseln in dieser Auswahl aus dem aktuellen PSN-Sale!

Return of the Obra Dinn - Für 17,99 Euro statt 23,99 Klingt erst mal komisch, der Name und wenn ihr dann das Spiel seht, wirkt alles noch viel komischer. The Return of the Obra Dinn sieht aus, als hätte jemand versucht, auf einer ganz alten MS-DOS-Grafikkarte ein First-Person-Abenteuer zu schreiben und das überraschendste daran ist nicht nur, wie gut das funktioniert, sondern wie sehr dieser ganz eigene Look einen gefangen nimmt. Ihr erkundet ein urplötzlich auf den Ozeanen wieder aufgetauchtes Geisterschiff, die Obra Dinn und die unheimlichen Ereignisse, die sie verschwinden ließen und, wesentlich beunruhigender, warum sie nun zurückkehrte. Ein ganz großes Highlight des Indie-Designs und ganz sicher keines wie jedes andere. Return of the Obra Dinn - Für 17,99 Euro statt 23,99 im PSN Store

Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten und Memoria - Für je 14,99 Euro statt 19,99 Gerade erst für Konsole erschienen und schon im Sonderangebot, das Adventure-Leben ist hart. Aber euch kann es nur recht sein, denn vor allem Memoria gehört zu den besten seiner Zunft da draußen. Aber auch Satinavs Ketten ist sowohl für Fans von Aventurien wie auch generell jeden Fantasy-Enthusiasten mit seinen Ölgemälde-Bildern und cleveren Puzzles für ein paar lange Abende am Lagerfeuer - Allesbrenner-Kamin, das Lagerfeuer unserer Zeit - gut. Die Umsetzung für den Controller gelang gut, auch wenn es sich etwas behäbiger als mit der Maus spielt. Beide Spiele sind ebenso eine Ode an das Genre wie auch an Das Schwarze Auge. Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten - Für 14,99 Euro statt 19,99 im PSN Store Das Schwarze Auge: Memoria - Für 14,99 Euro statt 19,99 im PSN Store

Wie wäre es wohl, wenn sowas wie sonst in Akte X mal in Deutschland passiert? Aber nicht im Berlin der 90er, sondern in der tiefschwärzesten Provinz der 60er, dem kleinen Örtchen Trüberbrook. Hier gibt es dann auch wirklich alles: Heimatkino, Mystery-Thriller und Aliens, Jahre bevor Mulder und Scully geboren wurden. Ihr seid als Physikstudent unterwegs, Hans Tannhauser, der trotz seines Namens aus den USA stammt und hierzulande mal eben die Welt retten muss. Kein Problem, denn die logischen Puzzles wie der ausgesprochen charmante Stil lassen heimatliche Gefühle und Adventure-Lust aufkommen. Trüberbrook - 11,99 Euro statt 29,99 im PSN Store

Deliver Us the Moon Digital Deluxe - 14,99 Euro statt 29,99 Aus der Provinz ins Unbekannte geht es mit diesem 3D-Adventure. Auf der nur noch teilweise bewohnbaren Erde droht die Energieversorgung zusammenzubrechen. Für diese sind normalerweise Anlagen auf dem Mond zuständig, aber die melden sich nicht mehr. Schon seit Jahren. Unter enormem Aufwand haben einige Wissenschaftler eine alte Shuttle-Rakete startklar gemacht und ihr seid der Auserwählte, der herausfinden muss, was schiefging. Physik-Rätsel in der Schwerelosigkeit und eine dichte Story lassen über gelegentlichen Leerlauf und ein paar Macken in der Steuerung schnell hinwegsehen. Die Erkundung des Mondes und was aus seinen Bewohnern wurde, ist viel zu interessant, um sich davon abhalten zu lassen. Deliver Us the Moon Digital Deluxe - 14,99 Euro statt 29,99 PSN Store

Thimbleweed Park - 6,99 Euro statt 19,99 Verbrechen gibt es überall, auch in dieser sehr direkten Hommage an die Serie Akte X, die 90er und das klassische Lucas-Arts-Abenteuer, in dem man sich mit wenigen Pixeln, noch weniger Verben und sehr viel eingesammeltem Krams so durchpuzzelt. Irgendwo zwischen Twin Peaks und Mulders Traumata müsst ihr einen Mord aufklären, indem ihr euch durch eine ganze Reihe skurriler Figuren durchfragt und euch dabei an ganz viel Retro-Charme erfreut. Thimbleweed Park ist ganz klar für alle, denen selbst die Remaster von Monkey Island schon zu modern waren und der Beweis, dass Ron Gilbert es noch draufhat. Thimbleweed Park - 6,99 Euro statt 19,99 im PSN Store

Full Throttle Remastered - 4,49 Euro statt 14,99 Bei dieser Aufhübschung des 1995er Lucas-Art-Adventures zeigt sich, dass manche Motive völlig zeitlos sind. Als Biker auf einer qualmenden Harley müsst ihr verhindern, dass energieeffiziente Mini-Vans sich durchsetzen und der Way of Live aus Öl, Gewalt und der amerikanischen Fahne am Leben bleibt. Und ja, ihr seid dabei der Gute. Oder so. Zeiten ändern sich, Biker nicht, dass ist hier eh das Motto und so kämpft ihr für das letzte Halleluja auf Road 66. Ein paar Pseudo-Action-Szenen waren damals ein Novum, der stilisierte Comic-Look hat es immer noch in sich, es war eines der letzten der goldenen Ära und wenn es um die Stimmung geht, dann hat Full Throttle heute noch was mitzureden. Full Throttle Remastered - 4,49 Euro statt 14,99 im PSN Store

Edna bricht aus - 7,99 Euro statt 19,99 Für Daedalic war es 2008 der Startschuss, wie man ihn sich besser kaum hätte wünschen können: Gerade erst ein Jahr vorher geründet, landete man mit Edna bricht aus nur ein Jahr später den ersten Hit. Es dürfte keinen Preis für Adventures geben, den Edna nicht mitnahm, inklusive eines Red Dot Awards, was gut zeigt, dass sich diese Geschichte mit viel Witz herumgesprochen hatte. Oder auch nicht, denn international musste sich Edna die Liebe erst erarbeiten. Nur in Deutschland wurden die skurrilen Figuren Edna und Harvey sofort ins Herz geschlossen. So oder so, heute ist das Adventure ein junger Klassiker einer neuen Generation Adventure und wenn euch die Grafik egal ist, dann findet ihr hier mehr Herz und Seele als in manchen ganzen Serien. Edna bricht aus - 7,99 Euro statt 19,99 im PSN Store