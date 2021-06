A Plague Tale Requiem-Trailer hat mehr Ratten, als ihr essen könnt - auch auf PS5

A Plague Tale war einer der Überraschungs-Hits 2019. Es wunderte also nicht, dass Entwickler Asobo zeitig einen Nachfolger ankündigte. Der hört auf den Namen A Plague Tale: Requiem und zeigt sich nun im ersten Trailer.

Aber Vorsicht: Wer etwas gegen Ratten hat, der sollte sich das hier vielleicht nicht antun. Das, was hier wie ein Tsunami durch die Straßen einer Stadt schwappt, ist nämlich kein Wasser, sondern ein kränkelndes Meer aus räudigem Fell und gelben Nagezähnen:

Das Spiel erscheint 2022 und ist vom ersten Tag an im Game Pass enthalten. Der Trailer auf der Microsoft-Show warf die Frage auf, ob das Spiel auch auf PS5 herauskommen würde. Und ja: Das ist glücklicherweise der Fall, wie der offiziellen Seite von Asobo zu entnehmen ist. Die letzte Generation lässt Asobo aber aus, mit einer Ausnahme: Auf der Switch wird es eine Cloud-Version geben. Rückt schonmal den Stuhl direkt neben den Router!

Ansonsten ja: Helle Freude! Die übernatürliche Geschichte der beiden Geschwister Amacia und Hugo in einem von der Pest heimgesuchten mittelalterlichen Frankreich kam 2019 aus dem Nichts und fand aus dem Stand mit guter Erzählung, hübsch gestalteter Welt und soliden Adventure-Mechanismen viele Freunde.

Allzu viel Substanz hatte es spielerisch nicht und einige der Stealth-Mechanismen waren ein wenig zu bekannt, um wirklich hervorzustechen. Das konnte die Lust daran, die eindringlich erzählte Geschichte voranzutreiben, aber nicht schmälern. Mehr Gedanken zum Spiel entnehmt ihr meinem ursprünglichen Test zu A Plague Tale: Innocence.

Teil zwei sieht jetzt noch ein wenig finsterer aus: Mehr Krieg und Kampf, mehr Messer von hinten in den Hals. Zusätzlich - und das könnte nur mein Eindruck sein - scheinen die beiden Geschwister nun getrennt zu sein. Aber da lehne ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster?

Mittlerweile ist Asobo als Studio weltberühmt, wenngleich nicht für A Plague Tale. Aber ihre Arbeit am brillanten Microsoft Flight Simulator wird wohl im letzten Jahr nur den wenigsten entgangen sein. Das ist die Sorte Spiel, nach der sich Rentner bei mir erkundigen, die sonst nichts mit Games am Hut haben, so in die Breite geht der Reiz dieses virtuellen Urlaubs.

Für den Moment freue ich mich also darüber, dass Asobo trotz der immer noch laufenden Entwicklung des Flight Simulators noch Zeit für die andere Reihe findet, die das Studio definierte.