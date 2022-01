AFK Arena Codes: Alle aktuellen Gutscheine im Januar 2022

Immer wieder veröffentlicht Entwickler Lilith Games neue AFK Arena Codes, mit denen ihr euch jede Menge kostenlose Diamanten, Gold, Heldenessenzen, Heldenschriftrollen, Seelensteine und weitere wertvolle Dinge freischalten könnt. Allerdings heißt es schnell sein, denn die Promo Codes sind nur eine begrenzte Zeit gültig, ehe sie von neuen Gutscheincodes abgelöst werden. Es lohnt sich also, regelmäßig nach neuen Codes Ausschau zu halten. Genau dafür findet ihr auf dieser Seite eine Liste mit allen aktuellen AFK Arena Codes und wie ihr sie einlösen könnt.

AFK Arena Codes Inhalt:

Anfangs gab es neue Codes für AFK Arena noch recht zuverlässig zu jedem Monatsbeginn, doch mittlerweile gibt es keinen festen Zeitplan mehr. Üblicherweise veröffentlicht Entwickler Lilith Games neue Promo Codes via Soziale Medien (Twitter, Facebook, Discord, YouTube etc.), wenn es ein größeres Update gibt, ein besonderes Spiel-Ereignis / eine Kollaboration ansteht oder zu wichtigen Feiertagen wie Weihnachten, Neujahr, Muttertag, Vatertag, Thanksgiving oder dem AFK Arena Geburtstag.

AFK Arena Codes eingeben und einlösen - So geht's

Seit dem 1. Dezember 2020 (Patch 1.52) kann man die Gutscheincodes nicht mehr im ingame eingeben, sondern muss sie über die offizielle Webseite einlösen. Im Gegensatz zu anderen Spielen gibt es bei AFK Arena keine Fortschritts- oder Levelbegrenzung, ab der ihr Codes benützen dürft. Ihr könnt sie also auch bei neuen Accounts sofort einlösen.

So gibt man Codes in AFK Arena ein:

Besucht die offizielle AFK Arena Redeem Code Webseite Meldet euch mit eurer U-ID und einem gültigen Verifizierungscode an (weiter unten zeigen wir euch, wo ihr im Spiel eure ID finden und einen Verifizierungscode anfordern kann). Wählt im folgenden Bildschirm dann euren Profil-Namen aus der Dropdownliste aus (falls ihr mehrere habt), gebt einen Code ein und bestätigt mit einem Klick auf den gelben Einlösen-Button.

Tipp: Ihr könnt mehrere Codes auf der Webseite für einen, mehrere oder all eure Charaktere auf verschiedenen Servern einlösen, müsst sie aber immer der Reihe nach abarbeiten.

Hinweis: Sofern ein Code gültig ist und ihr ihn korrekt eingegeben habt, erhaltet ihr am oberen Bildschirmrand eine entsprechende Bestätigung mit dem Hinweis, dass ihr eure Belohnung in Kürze per Ingame-Post erhaltet. Gebt ihr einen falschen Code ein (achtet darauf, nicht versehentlich ein Leerzeichen einzutippen) oder ist der Code nicht mehr gültig, erhaltet ihr ebenfalls eine entsprechende Meldung. Denkt daran, dass die Mail nach sieben Tagen abläuft! Habt ihr einen Code eingelöst, müsst ihr nur zurück ins Spiel. Öffnet hier euren Posteingang (Mail-Button auf der rechten Seite) und schon könnt ihr eure Belohnungen einsammeln.

In nur wenigen Schritten könnt ihr einen AFK Arena Code einlösen.

So findet ihr eure U-ID in AFK Arena heraus

Öffnet das Menü, indem ihr in AKF Arena auf euer Profilbild in der oberen linken Ecke tippt. Im Reiter "Details" wird euch dann oben rechts eure ID angezeigt (in der Regel eine neunstellige Zahl).

So findet ihr eure ID in AFK Arena.

So bekommt ihr einen Verifizierungscode in AFK Arena

Öffnet das Menü von AFK Arena, indem ihr im Spiel oben links auf euer Profilbild klickt. Wechselt anschließend zum Reiter "Einstellungen" und klickt beim Abschnitt "Dienste" auf den Button "Verifizierungscode". Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, indem euch ein sechsstelliger Code angezeigt wird. Achtung: Der Verifizierungscode ist immer nur zwei Minuten lang gültig, ehe automatisch ein neuer Code generiert wird. Ihr müsst euch also etwas beeilen.