Agents of Dune: Spielbereite Tabletop-Kampagne auf dem Weg

Das Tabletop-Erlebnis Dune: Adventures in the Imperium von Modiphius Entertainment erhält ein neues Abenteuerpaket. Die "Agents of Dune Camapign Experience Box" bietet alles, was ihr für den Einstieg in das offizielle Tabletop-Rollenspiel des Dune-Franchise braucht. Im Juni 2022 soll das Set voraussichtlich erscheinen.

Mit dem kommenden Abenteuerpaket übernehmt ihr die Kontrolle über die Wüstenwelt Arrakis und versucht dort die Kontrolle über die wichtige Ressource Spice zu behalten. Dabei koordiniert ihr die Aktivitäten eures Adelshauses, schleißt Handelsabkommen ab, bildet Allianzen und baut das wertvolle Spice ab. Ob ihr euer Haus zu Ansehen und Ruhm verhelft oder es im Sand von Arrakis versinkt, liegt an euch.

Was ist in der Box?

Mit der neuen Box könnt ihr direkt loslegen - völlig ohne Vorbereitung und Vorwissen über die Dune-Rollenspiele. Es ist ein Heft mit 116 Seiten dabei, das alle Regeln Schritt für Schritt erklärt. Zudem gibt es fünf vorgefertigte Charakterbögen für das Haus Nagara, zwei Kartendecks mit jeweils 50 Karten mit Details zu allen Charakteren der Geschichte, Vermögenswerten und anderen Details.

Auch ein komplettes Gewürzsammelsystem, Handouts und Zonenkarten für den Spieltisch, Plättchen und Tracker für Momentum, Bedrohung und Entschlossenheit sowei eine digitale Kopie von Dune: Adventures in the Imperium Core Rulebook. Mit diesem könnt ihr die Kampagne noch weiter ausbauen.

Hier seht ihr alle Inhalte des Tabletop-Sets:

Ein volles Paket, mit dem ihr direkt loslegen könnt.

Ihr könnt das Agents of Dune Box Set zu Dune bereits im Shop von Modiphius für 73,95 Euro vorbestellen. Wer seine Gefechte um die Spice-Reserven lieber digital ausfechtet, kann sich auf das kommende Strategiespiel Dune: Spice Wars freuen. Einen ersten Einblick gibt es hier.