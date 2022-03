Aktuelle Verkaufszahlen: Switch schlägt PS5 und Xbox Series in den USA

Im Februar konnte sich die Nintendo Switch als meistverkaufte Konsole auf dem Wirtschaftsmarkt der USA behaupten - vor der PS5 und Xbox Series X/S. Das stellt das Marktforschungsunternehmen The NPD Group fest, es liegt in erster Linie allerdings an den Produktionszahlen der Geräte.

Sowohl in der Anzahl der verkauften Einheiten als auch im Umsatz hatte die Nintendo-Handheld-Konsole die Nase vorne. Danach folgt die Xbox Series X/S, die die PS5 letzten Monat überflügeln konnte. Der Grund, weshalb die Switch beide der neueren Konsolen ausstechen konnte, liegt allerdings natürlich nicht in der Nachfrage, sondern bei Lieferengpässen der neueren Konsolen.

Die Switch setzt sich durch dank der Produktionszahlen.

Wie venturebeat schreibt, werden sowohl bei Sony als auch bei Microsoft noch immer alle Geräte verkauft, die auf den Markt kommen, sie werden ihnen also förmlich aus der Hand gerissen. Kein Wunder, denn noch immer sind nicht genug Konsolen vorhanden, um den Bedarf zu erfüllen. Tatsächlich sind die Verkäufe im Vergleich zu 2021 sogar zurückgegangen - offenbar wurden weniger Exemplare in die USA geliefert.

Wie venturebeat weiter schildert, sei der Umsatz von Videospiel-Hardware im Vergleich zu Februar im letzten Jahr um 27 % gesunken. Insgesamt sei der Umsatz seit Jahresbeginn um 5 % geringer, was zeigt, dass allgemein weniger Geräte auf dem Markt sind.

Aktuell sagen die Verkaufszahlen der aktuellen Xbox und Playstation also mehr darüber aus, wie viele davon jeweils auf den Markt - in dem Fall in Nordamerika - kommen. Diesbezüglich hatte Microsoft in den USA letzten Monat also wohl die Nase vorne, das kann aber schwanken.