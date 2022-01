Alfred Hitchcock im Quick-Time-Meer: Microïds' Vertigo ist neu und trotzdem verstaubt

Eigentlich ärgert mich bei diesem Spiel schon der Titel. Hitchock: Vertigo über ein Game zu schreiben, das einfach mal nicht Vertigo ist, ist schon etwas schräg. "Sehr frei nach einer Neuauflage der Neuauflage von Hitchcocks Thriller-Klassiker" könnte darüber stehen, das wäre irgendwie richtig.

Neugierig war ich trotzdem und habe mir einen Probelauf durch die sehr, sehr freie "Adaption" gegönnt. Thriller/Krimi mit Retro-Charme, Kino-Adaption dann auch noch als Adventure - eigentlich genau mein Ding. Eigentlich. Dass ich das Vertigo-Abenteuer von Microïds trotzdem mochte, verdanke ich aber eher meiner Begeisterung für Trashfilme.

Gut, die Dialoge voller irritierender Kunstpausen tragen auch nicht unbedingt dazu bei, den Figuren wirklich nahezukommen. Teilweise wirken die eher so unbeholfen, als hätten sie noch nie ein Gespräch geführt. Vielleicht soll das auch Schauspieler symbolisieren, die alles vom Teleprompter ablesen, dann wäre das natürlich ein Kunstgriff. Die Botschaft: Nicht jeder kann so gute Darsteller haben wie Hitchcock. Aber ich bezweifle, dass das die Aussage des Spiels ist.

In der nächsten Einstellung sind wir bei Ed, der sich nun zum ersten Mal im Gespräch präsentiert, und eines wird schnell klar: Dieser Held ist wirklich hoffnungslos unsympathisch. Ich bin ja echt kein Unmensch. Ich habe es echt versucht, mitfühlend zu sein, aber das Einzige, das ich an unserer ätzend-arroganten "Ich bin übrigens ein melancholischer Künstler"-Hauptfigur mag, ist ihre Liebe zu Katzen. Und nein, das Verhalten liegt nicht am Trauma, unser Ed ist auch schon vorher ein Arsch.

Mein erster Eindruck: Das Vertigo-Abenteuer wirkt dezent aus der Zeit gefallen, leider ohne dabei zeitlos rüberzukommen. Schon am Anfang musste ich immer wieder unkontrolliert kichern, weil ich das wirklich schwer ernst nehmen konnte, was mir da geboten wurde - vor allem, weil es wohl eigentlich spannend sein soll.

Mit dem Arm bis zum Anschlag in der Quick-Time-Kiste

Die Dialoge wirken etwas gezwungen? Im Vergleich zu den Quick-Time-Events im Spiel erscheint die Handlung nämlich fast unverkrampft. Vielleicht ist es Beschäftigungstherapie in den Story-Blöcken oder ein Stilmittel, das ich nicht verstehe, aber in Vertigo gibt es zusammenhanglose Quick-Time-Events oder Button-Mashing für so ziemlich alles.

Halb-Nackt bei der Therapiestunde - wenn das kein echter Alptraum ist!

Egal, ob ihr den Kater füttert, Popcorn mampft oder euch einfach nur auf eine Couch setzen wollt, immer wieder will das Spiel die Bestätigung, dass ihr überhaupt noch an der Tastatur seid. Dafür müsst ihr nicht einmal schnell sein, sondern einfach nur Knöpfe drücken.

Echte Quick-Time-Events, in denen ihr Entscheidungen fällen müsst, gibt auch. Diese haben aber ein wenig das alte Telltale-Problem: Sind Entscheidungen wirklich Entscheidungen, wenn man nicht einmal Zeit hat, sich die Wahlmöglichkeiten durchzulesen und nur zufällig auf irgendwas klickt, bis die Sanduhr abläuft?

Der kreative Pluspunkt: eine gezielte Inszenierung mit Kamerafahrten, Lichtstimmungen, Überblenden und Musik knüpft an den künstlerischen Anspruch des Suspense-Großmeisters an. Der einzigartige Comiclook gibt sich auch immerhin Mühe, den Figuren Mimik, Gestik und Details in den Gesichtern einzuhauchen - mit Betonung auf "gibt sich Mühe", denn so ganz überzeugendes Minenspiel sollte man nicht erwarten. Die leicht überzogenen Mimik-Versuche sind manchmal eher unfreiwillig komisch.

Aus einem Glas trinken ist schon echt schwer - da braucht es dringend einen Knopfdruck!

Der Anfang von Vertigo eröffnet trotzdem ein grundsolides Mysterium, ein Herz für Point-and-click, Detektivspiele und Co. hilft aber, einige Ecken und Kanten zu verzeihen. Tatsächlich ist man als Krimi-Fan unter den Gamern gerne sowieso etwas genügsam.

Irgendwie kennt man das ja aus vielen kleineren Story-Adventures: Grafisch eher ausbaufähig, leichte Längen und wenig stimmige Gameplay-Ideen, alles zugunsten der Story - als Mysterien-hungriger Hobby-Detektiv nimmt man das dann mangels neuer Alternativen in Kauf. Was wiederum hochgradige Hitchcock-Fans oder strenge Kino-Connaisseure vom Vertigo-Game halten würden, weiß ich nicht - und will ich vielleicht auch nicht.

Ich selbst bin trotzdem neugierig, ob sich viele der klobig erzählten Situationen im Spiel vielleicht noch auflösen und doch Hitchcock-mäßiger sind als gedacht: Eine unzuverlässige Erzählsituation zum Beispiel. Und ich will noch wissen, ob es einen Hitchcock-Cameo gibt! Wenn nicht, bin ich definitiv enttäuscht.

Falls ihr euch die virtuelle Thriller-Story von Microïds selbst anschauen wollt, gibt es Alfred Hitchcock - Vertigo seit Kurzem bei Steam für den PC, Konsolen-Versionen sollen aber 2022 folgen.