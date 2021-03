Aliens: Fireteam ist ein neuer Koop-Survival-Shooter und erscheint im Sommer

Aliens: Fireteam ist ein neuer Koop-Survival-Shooter

Die Veröffentlichung ist für Sommer 2021 geplant

Das Spiel erscheint für PC und Konsolen

Ein neues Aliens-Spiel ist in Arbeit! Soeben wurde Aliens: Fireteam angekündigt.

Es ist ein Koop-Survival-Shooter, der euch mit eurem Team aus Marines in den Kampf gegen die Aliens schickt.

"Spielt eine zentrale Rolle in den epischen Ereignissen, die sich 23 Jahre nach der ursprünglichen Alien-Trilogie ereignen, als kolonialer Marine, der an Bord der USS Endeavor stationiert ist und gegen die schreckliche Bedrohung durch die Xenomorphs kämpft", heißt es zur Story des Spiels.

Es ist von über 20 verschiedenen Feindtypen die Rede, darunter elf verschiedene Xenomorphs. Und das in verschiedenen Größen, vom Facehugger bis zum Praetorian.

Sie alle wenden "eigene Taktiken an, um verletzliche Marines anzugreifen, zu überlisten und auszuweiden." Klingt nach Spaß für die ganze Familie.

Den Marines stehen wiederum fünf verschiedene Charakterklassen zur Verfügung: Schütze, Abrissexperte, Techniker, Arzt und Aufkläre.

Jede davon verfügt über individuelle Fähigkeiten und Charakter-Perks, zudem gibt's ingesamt mehr als 30 Waffen sowie über 70 Mods/Aufsätze, die euch dabei helfen sollen, mit der außerirdischen Bedrohung fertigzuwerden.

Die Veröffentlichung von Aliens: Fireteam ist für Sommer 2021 geplant, ein taggenaues Release-Datum steht derzeit noch nicht fest. Als Plattformen für den Titel werden PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Steam) genannt.

Den ersten Trailer zum Spiel seht ihr auf dieser Seite. Was sagt ihr dazu? Klingt der Gedanke an diese Spielidee interessant genug für euch? Seid ihr neugierig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.