Horizon Forbidden West - Alle Aussichtspunkte und wo ihr euch hinstellen müsst

In Horizon: Forbidden West findet ihr sechs Aussichtspunkt-Türme. Das sind im Prinzip alte Funknetz-Sendemasten, die noch ein Bild gespeichert haben. Wenn ihr das Bild auslest und euch dann in die richtige Position bringt, um in der Nähe das angedeutete Bild abzugleichen, bekommt Aloy einen Eindruck von der alten Welt, den sie sich in Ruhe angucken kann.

Aussichtspunkt 1: Der Schrecken Ihr findet den ersten Aussichtspunkt-Turm ziemlich in der Mitte zwischen Fahllicht und Kettenkranz im ersten Gebiet. Scannt den Turm, dann habt ihr das Bild, das ihr abgleichen müsst. Schaltet den Scan kurz ab, um schneller zu laufen und geht ein paar Schritte auf der West-Seite des Flusses nach Norden. Ihr habt links und rechts vom Fluss ein paar Steinreste einer alten Brücke. Klettert auf die Reste der Brücke auf der Westseite und schaut zur anderen Seite der Brücke and Ost-Ufer. Dann schaltet den Scan wieder an und das Bild gleicht sich ab. Aussichtsturm Schrecken Lage - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Schrecken Blick - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Schrecken Blickposition - Horizon Forbidden West

Aussichtspunkt 2: Reinklang Den zweiten Aussichtspunkt-Turm findet ihr ein kleines Stück westlich von Reinklang hinter den Feldern an der Grenze zum Gebirge. Scannt den Turm und ihr seht das Bild. Gleich westlich des Turms habt ihr einen kleinen Weg, der bergauf zu zwei Windrädern und zwei zerstörten Gebäuden etwas weiter oben südlich davon führt. Geht zu dem oberen der beiden Gebäude - mehr Reste von Wänden und schaut in Richtung der Felder und Windräder nach Osten. Gleicht das Bild mit den Resten der Satellitenschüssel ab und es passt sich an. Aussichtsturm Reinklang Lage - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Reinklang Blick - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Reinklang Blickposition - Horizon Forbidden West

Aussichtspunkt 3: Brennspeer Dieser Aussichtspunkt-Turm befindet sich auf einer Bergspitze östlich von Brennspeer, gleich hinter dem Sonnenflügel-Areal oben. Scannt den Turn und ihr seht etwas, das wohl das alte Brennspeer sein dürfte - das damals sicher noch anders hieß. Dann gleitet runter nach Südwesten zu den Sonnenflügeln, um die ihr euch leider kümmern, müsst. Hier habt ihr rechts von den etwas größeren Gebäuderesten eine weitere Konstruktion, auf der ein umgestürzter Baum liegt. Hier klettert ihr über den Baum auf das Dach und schaut in Richtung Brennspeer und gleicht das Bild damit ab. Aussichtsturm Brennspeer Lage - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Brennspeer Blick - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Brennspeer Blickposition - Horizon Forbidden West

Aussichtspunkt 4: Stillsande Der vierte Turm steht am nördlichen Ende der Stillsand-Wüste, am Anfang des Gebirges im Norden davon. Scannt den Turm und ihr seht Teile der alten Las-Vegas-Silhouette. Jetzt müsst ihr nach Norden, auf den nächsten Berg daneben, wo ihr die Reste einer alten Aussichtsplattform findet, die die Wüste überblickt. Schaut in Richtung Süden-Westen, wo ihr die paar Reste der Stadt dann mit dem Bild abgleicht. Aussichtsturm Stillsande Lage - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Stillsande Blick - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Stillsande Blickposition - Horizon Forbidden West

Aussichtspunkt 5: Dünenhöhle Dieser Aussichtspunkt-Turm ist wirklich gut versteckt. Geht nach Wüstenglimmer in die Pagode rein und dann in den Schacht runter - ihr solltet diesen zuerst im Rahmen der Hauptquest trockengelegt haben - und damit in die Dünenhöhle. Vorsicht im Schacht, dass ihr nicht abstürzt. Dann schaut auf die Karte des Innenbereichs von Dünenhöhle, ihr müsst im 3. Stock in den südlichen Teil der Höhle, wo die Schnappmäuler herumwandern. Dazu geht ihr, wenn ihr aus der Pagode kommt, gleich nach rechts und klettert beim "Eiffelturm" über die Trümmer nach hinten in den Südteil. Hier gleich am nördlichen Ende habt ihr eine in der Mitte zerstörte Brücke, auf der Seite des Eiffelturms steht der Mast direkt auf der Brücke. Scannt den Aussichtspunktturm. Jetzt geht ihr in den nördlichen Teil des 3. Stocks, wo ihr aus dem Becken die Leiter in Richtung Ausgang hochklettert. Oben auf den Resten dieser Brücke habt ihr gleich links, wenn ihr hochkommt, eine Nase, einen kleinen Steg in Richtung Eiffelturm. Hier gleicht ihr das Bild ab. Aussichtsturm Dünenhöhle Lage - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Dünenhöhle Hier steht de Turn - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Dünenhöhle Blick - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Dünenhöhle Blickposition - Horizon Forbidden West

Aussichtspunkt 6: Der Gedenkhain Der nächste Aussichtspunkt-Turm befindet sich gleich nördlich der Arena. Geht von den Wasserfällen nördlich der Arena nach Nord-Westen hoch auf den Hügel, ihr seht den Turm schon von hier. Scannt ihn, dann lauft runter nach Osten, wo ihr eine alte Flugzeugflosse seht. Geht weiter, über den Fluss und dann nach Nord-Osten, den Berg hoch. Dort seht ihr eine Art altes Radar. An dem Berg seht ihr schon die gelben Sprossen und Ankerpunkte, über die es nach oben geht. Am obersten Ankerpunkt ist genau der Punkt, an dem ihr das Bild mit den Resten der Radarschüssel abgleicht. Ein weiterer Aussichtspunkt ist abgehakt. Aussichtsturm Gedenkhain Lage - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Gedenkhain Blick - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Gedenkhain Blickposition - Horizon Forbidden West

Aussichtspunkt 7: Die lange Küste Dieser Aussichtspunkt-Turm liegt nördlich von Flutspitze an der Westküste, gleich hinter dem Rebellenlager dort. Er liegt nur einen Steinwurf - wortwörtlich - von dem Unterschlupf in der kleinen Bucht entfernt. Scannt den Turm, dann geht an der Küste entlang nach Süd-Westen. Ihr kommt erst an einem Felsen mit ein paar Bäumen darauf vorbei und dem Lagerfeuer dort. Geht weiter und schaut hinter dem Felsen zur Küste, wo ein weiterer Felsen im Wasser steht. Auf diesen stehen ein paar größere Bäume. Klettert dort über den Ankerpunkt hoch und stellt euch an die Nordspitze, wo ihr nach Norden zu den Ruinen schaut und dort zu dem überwucherten Turm, der über ihnen thront. Gleicht diese mit dem Bild ab und ihr habt einen Turm mehr im Repertoire. Aussichtsturm Die lange Küste Lage - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Die lange Küste Blick - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Die lange Küste Blickposition - Horizon Forbidden West

Aussichtspunkt 8: Nebelhöhen Den nächsten Aussichtspunkt-Turm findet ihr am Nord-Ende der ganz westlichen Insel, die Insel der Türme, auch San Francisco genannt. Ihr seht von hier schön die Golden-Gate-Brücke und die riesige Maschine, die am Strand ihre Runden dreht. Der Turm ist etwas zugewachsen am Rand zum Wand auf der Ost-Seite des Strandes. Ihr müsst im Ozean nach Norden schwimmen, das gesuchte Objekt ist nämlich unter Wasser. Das Bild ist eine Art Tempel, den ihr hier unter Wasser findet und rechts im Hintergrund die Golden-Gate. Das heißt, ihr müsst euch östlich des Tempels befinden, sonst passt es nicht mit der Brücke. Schaut euch unter Wasser um, an einer Stelle seht ihr blau leuchtenden Glimmer und einen gelben Punkt, an dem ihr euch abdrücken können. Tut das nicht, sondern schwimmt genau an die Stelle und gleicht das Bild ab. Aussichtsturm Nebelhöhen Lage - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Nebelhöhen Blick - Horizon Forbidden West Aussichtsturm Nebelhöhen Blickposition - Horizon Forbidden West