Sexy Gaming-Charaktere, die uns 2021 den Kopf verdreht haben

Hier lest ihr ein episches Ereignis: Zum ersten Mal haben sich alle drei Redakteurinnen von Eurogamer zusammengetan. Alles begann mit einer Liste im Internet: "Sexy Game Characters 2021", mit der wir ja mal so gar nicht einverstanden waren. Das konnten wir so einfach nicht stehen lassen: Unsere eigene Liste musste her!

Für diese schwierige Aufgabe haben sich Melanie, Ana und Judith diesmal zu einem mächtigen Superheldinnen-Team vereint, um ein für alle Mal zu klären: Wer waren denn jetzt die heißesten, schnuckeligsten, anbetungswürdigsten Figuren 2021? Ausgiebige und hitzige "Ihr liegt völlig falsch!11!"-Diskussionen sind schwer erwünscht! Und jetzt: Vorhang auf für unsere ultimativen Schnuckel, Waifus und Traummänner des letzten Jahres:

Lady Dimitrescu - Resident Evil (Judith)

Well, well well, Lady Dimi: Betörend, stilvoll, feminin, 3 Meter groß und total heiß auf dein Blut. Wer hat da nicht mit dem Gedanken gespielt, sie vielleicht kurz ein wenig knabbern zu lassen? Dass Lady Dimitrescu einer der ikonischen Videospiel-Figuren des Jahres ist, steht außer Frage, und dass sie einen extremen Internet-Hype zwischen lustig, gruselig und Fremdscham ausgelöst hat, wissen wir ja auch. Für mich hat ihn die riesige Blutsaugerin aber absolut verdient: Mit Lady "Mommy" Dimi hat uns endlich mal eine Gegenspielerin das Herz gestohlen (oder herausgerissen in ihrem Fall), die weder blutjung noch engelsbrav ist und noch dazu ordentlich Kurven hat - für mich mal eine willkommene Ausnahme in der Videospielwelt und eine verführerische noch dazu. Neben Sabber auf der Tastatur hat Domina-Dimi aber auch dafür gesorgt, dass ich mich zum ersten Mal (als kurvige Frau) auch mal ein Cosplay zu Halloween getraut habe - ihren Platz auf meiner Sexy-List hat die Lady also mehr als verdient.

Die riesige Meme-Queen war 2021 einfach überragend und hat ganz neue Gefühle in der Resi-Community ausgelöst - die wir nicht alle wissen wollten

Kisara - Tales of Arise (Ana)

Tales of Arise hat nicht nur einen Anwärter für den heißesten Charakter des Jahres, sondern gleich alle. Das liegt in der Natur der Tales-Reihe und natürlich auch an den Anime-Stereotypen in der Arise-Gruppe: Von der kalten Tsundere, die buchstäblich nicht angefasst werden kann, über den dunkelhäutigen König bis hin zum heißblütigen Krieger. Ja, auch eine nicht ganz volljährig wirkende Schülerin ist im Team. Aber wenn man wirklich nach "sexy" sucht, dann darf es bei Arise eigentlich nur eine Antwort geben und die steht auf dieser Liste. Im Gegensatz zu Shionne, die ebenfalls wohlverdient viele Blicke auf sich zieht, ist Kisara diejenige, die von Anfang an vom Spiel dazu verdammt war, die anzügliche Rolle zu spielen. Ihre DLC-Outfits sind nicht nur figurbetont und besonders knapp, nein, auch bei ihrer Standardrüstung fehlt die komplette hintere Hälfte, damit man beim Laufen einen schönen Ausblick genießen kann.

Ich sabbere nicht wegen des Fisches.

Kisara ist zudem eine starke Persönlichkeit, die gerade in Begleitung der Gefährten heraussticht. Sie ist eine der wenigen Figuren im Hauptteam, die Tiefgang entwickelt und deren Charakter sich am Ende beinahe neu formt. Anders als die oberflächlichen "Klamotten", die man ihr so anziehen kann, machen ihre Charakterzüge sie so besonders. Gerade weil sie von Anfang an als "Sexy Rolle" definiert ist, bricht sie aus diesem Stereotyp ganz ungezwungen aus und zeigt immer wieder maskuline, verantwortungsvolle und manchmal gar tollpatschige Züge. Kisara ist für mich in dieser Liste - ähnlich wie Kainé - eine der wichtigsten Charaktere, weil sie mit der Rolle bricht, die man ihr zunächst von Außen auferlegen möchte.

Takayuki Yagami - Lost Judgment (Melanie)

Der Protagonist von Lost Judgment wirkt auf den ersten Blick wie ein cooler, unnahbarer Typ. Wilde Haare, ernster Blick, Lederjacke und ein Ohrring. Als Detektiv ist er zudem ein Mann, der sein Leben im Griff hat und den nötigen Grips mitbringt, um eine Frau mit Raffinesse um den Finger zu wickeln. Zum Glück bricht der sexy Japaner von Zeit zu Zeit aus seiner ernsten Rolle aus und zeigt neben ein paar lustigen Sprüchen auch seine weiche Seite und hat sogar ein Herz für Kätzchen. Das erwachsene grübelnde Gesicht verwandelt sich durch sein süßes Lächeln in einen Mann mit jugendlichem Charme, dem ich kaum widerstehen kann. Genau die richtige Mischung aus Reife und ... Knackigkeit? Takayuki Yagami hat für mich definitiv das höchste Ehemann-Potenzial auf dieser Liste und sieht ganz sicher auch im Alter noch richtig gut aus. "Würde rechts swipen", "10/10 would date again" und was man sonst so sagt.

Für diesen Husbando würde ich sogar japanisch lernen!

Arataki Itto - Genshin Impact (Judith)

Kommt euch der Bursche auch irgendwie bekannt vor? Aus einem Anime vielleicht? Der Neuling unter den Genshin-Impact-Figuren ist der perfekte Traummann für alle, die früher schon den Halbdämon Inuyasha oder seinen Bruder auf RTL 2 angehimmelt haben - genau das Richtige für mich also. Der gute Gangleader Itto traut sich eine wilde Gratwanderung zwischen Fitnessstudio-Poser und extravaganter Stilikone: Weiße-Wallemähne, freches Grinsen, Teufelshörnchen, dramatisches Make-up und Muckis, dazu ein herrlich spitzbübischer Charakter und ordentlich Wums hinter dem Breitschwert. Der Bursche mit großer Klappe und großem Herz steht einfach auf den theatralischen Auftritt und den darf er bei mir gerne hinlegen (oder sich hinlegen? Ups, Sorry!) Während ich noch auf sein Make-Up-Tutorial auf Instagram warte, bekommt der Gute schon einmal einen verdienten Platz auf meiner Sexy-Liste. Bei seinem Selbstbewusstsein wusste der kleine Narzissten-Dämon das aber sicher schon vorher.

Eines ist offensichtlich: Der stylishe Aratak Itto weiß, wie gut er aussieht!

Nara - Chorus (Ana)

Eine tödliche Kriegerin, die am Steuer eines Kriegsschiffes durch die Galaxie einen Widerstand anzettelt? Hot. Genauso heiß ist es, wenn sie einem immer wieder ihre Gedanken zuflüstert oder ihr verschmiertes Gesicht uns mit ihrem leicht verrückten Blick verführt. Nicht nur ist Nara standhaft, stark und ehrgeizig, sondern führt auch noch einen ganzen Widerstand an! Und wäre der Charakter und ihr verführerisches Gesicht nicht genug, wird ihr Körper auch noch von diesem episch-futuristischen Anzug geschützt, der meine Augen einfach nicht loslassen will. Keine Ahnung, wie sympathisch das Spiel den Widerstand inszeniert, aber für Nara würde ich sofort einem Kult beitreten.

Ok, zugegeben ist Naras Gesicht auf dem Bild nicht am besten getroffen, aber reden wir doch mal über diesen Anzug...

Giovanna - Guilty Gear Strive (Melanie)

Oh Giovanna, du verdrehst mir gehörig den Kopf - und nicht etwa, weil deine Tritte so zerschmetternd sind. Die Kämpferin aus Guilty Gear Strive hat leicht gebräunte Haut in Kombination mit leuchtend grünen Augen, wunderschönen kinnlangen roten Haare, die ihre Augenpartie nur ganz leicht verdecken und sie dadurch ein wenig geheimnisvoll erscheinen lassen. Eine exotische Mischung, die mich einfach schwach macht. Der lässige Casual-Style mit weißem Hemd und weiter Hose hebt diese starke Frau von vielen aufgezwungen erotischen Charakteren ab, verleiht ihr mehr Ernsthaftigkeit und ein erwachseneres Auftreten. Und das ist schon verdammt heiß. Ihr Sex-Appeal stammt also nicht nur von ihren großzügigen Rundungen, die mich im Kampf schon ein paar Mal abgelenkt haben. Zumindest ist das immer meine Ausrede, wenn ich ordentlich auf die Mütze bekomme. Pluspunkt geht an ihren Begleiter: Der flauschige Geisterwolf ist der perfekte Wingman - auch wenn Giovanna einen solchen gar nicht nötig hätte. Ich würde ihr sofort zu Füßen liegen, wenn sie mich in einer Bar nur ansehen würde.

Ein netter Spaziergang im Park mit dieser Lady und ihrem Begleiter wäre doch was, oder?

Karl Heisenberg - Resident Evil (Judith)

Ja, ja, ich weiß, ihr seid jetzt irritiert. Ich musste die anderen EG-Mädels auch erst überzeugen, ihn auf die Liste packen zu dürfen und gebe es ja zu: Er sieht aus wie ein Landstreicher... aber in sexy! Ich meine: die stylishe John-Lennon-Brille, Kutschermantel, Cowboy-Hut ....das ist alles ein klares Style-Konzept, das sagt: Ich bin der moderne Geralt, mindestens bei Ebay und nicht bei Wish bestellt. Der Grat zwischen 'heißer Hipster' und 'Waldschrat' ist nun einmal schmal und entscheidet sich oft nur am Geruch. Und ich wette mit euch: Trotz Schmuddellook und geballter, kerniger Männlichkeit - Brusthaar inklusive - vergisst Heisenberg sicher nie das Aftershave "Axe Bark Temptation" oder so. Der Gute hat eben eine verwegen-animalische Note, die ich echt Hammer finde (Pun intended!) und dazu stehe ich. Zu seiner Verteidigung: Das Raubein mit dem großen Hammer hängt schließlich viel mit Lykanern ab, da schaut man sich eben ein paar Style-Entscheidungen ab - Nur den Bart könnte er mal wieder trimmen.

Lycans and Gentlemen, wir präsentieren: Den umstrittensten Kandidaten auf der Liste

Drax - Marvel's Guardians of the Galaxy (Ana)

Ja, Nerds wie der Starlord sind vielleicht auch sexy, aber nichts geht über einen auf Krawall gebürsteten Mucki-Alien mit russischem Akzent und einem Rachemotiv. Drax ist für mich Toxic Masculinity ohne das "Toxic". Er ist nun mal einfach so: Er spricht nicht viel, er denkt nicht nach, er macht einfach. Harte Schale, weicher Kern, aber nicht, weil er "cool" sein will, sondern weil er es nicht besser weiß. Und das muss er auch nicht, denn diese stumpfe Seite von Drax macht das Muskelpaket zugänglich und ich für meinen Teil möchte ihn oft genug einfach nur in den Arm nehmen. Eine muskulös-starke Schulter zum Anlehnen und Trösten, ist das nicht einfach ein Traummann?

Hey Drax, ich wette mit diesen Muskeln tat es nicht weh, als du vom Himmel gefallen bist!

Crow - Destiny 2 (Melanie)

Ja okay ich stehe irgendwie auf diese mysteriösen Typen. Crow verkörpert nach außen einfach diesem 2000er Emo-Vibe mit kinnlangen auf die Seite gekämmten glatten schwarzen Haaren, die ihm natürlich im Gesicht hängen. Das Design-Team konnte sich auch die blasse Haut mit ein paar hellen Tattoos für den leichten Gothic-Look wohl nicht verkneifen. Jetzt fehlt nur noch Lippenpiercing und Zopf und mein Anime-Crush, Uta aus Tokyo Ghoul, hätte sich in einen Videospielcharakter verwandelt. Weil das noch nicht reicht, musste noch eine Kapuze her, die einen dunklen Schatten auf sein bleiches Antlitz wirft. Sein gut gebauter Körper und diese leuchtend gelben Raubvogel-Augen verleihen seinem sexy Bad-Boy-Aussehen noch den letzten Schliff. Er wirkt einfach wie dieser in sich gekehrte Junge in der Schule, dessen traurige Augen einfach nach Liebe schreien, der seine Verletzlichkeit nach außen aber nur ungern zeigt. Etwas zu toxisch für eine Beziehung, aber zum Glück ist Crow kein Teenager mehr, sondern ein reifer Mann, der aus seinen früheren Fehlern gelernt hat. Selbstreflexion und der Wille an sich selbst zu arbeiten ist eine Charaktereigenschaft, die Crow für mich ziemlich attraktiv macht.

Ich will Crow doch nur einmal in seinem Leben lächeln sehen...

Steph - Life is Strange (Judith)

In einem verschlagenen Städtchen in Colorado hat mir die coolste Frau im Ort mal so richtig den Kopf verdreht: Geek-Königin Stephanie "Steph" Gingrich. Die attraktive, aufregende Nerd-Frau im lässigen Skater-Look hat einfach eine irre Ausstrahlung und die Kombination aus lässigen Flirtsprüchen, Schlafzimmerblick und rauer Säuselstimme war für mich einfach unwiderstehlich. Und nicht nur das, auch Stephs Persönlichkeit ist super-sexy: Eine lustige, kreative, hochtalentierte Nerd-Frau zum Pferdestehlen? Sagt Bye-bye zu öden Kitsch-Rendezvous, denn mit ihr wird es sicher nie langweilig. Macht euch schon mal bereit auf ein Feuerwerk aus guten Dates mit Videospielen, Tischkicker, Jam Sessions, Pen and Paper und und und. Wenn man dann noch ihr gewinnendes Lächeln geschenkt bekommt, kann man doch nur dahinschmelzen, oder? Ich plane dann schon einmal unsere LARP-Hochzeit.

Mit ihrem Charme und dem gewinnenden Grinsen ist Steph einfach eine Sexy-Hexi zum verlieben.

Nüwa - Shin Megami Tensei V (Ana)

Sind wir manchmal nicht alle ein wenig auf der Suche nach der verbotenen Frucht? Nüwa ist die einzige Schlange, die diese finden, uns schmackhaft machen und dann ohne Konsequenzen davonkommen würde, ohne uns etwas davon abzugeben. Als böse Schergin derartig aufzufallen in einem Spiel, das von Dämoninnen und Göttinnen der Verführung wie Succubi, Lilims, Lamias, Pixies, Seejungfrauen und mehr so wimmelt, ist schon eine Leistung.

Ok, wann bekomm ich endlich mein Ganzkörperkissen von Nuwa??

Das Charakterdesign und die Faszination für Nüwa orientieren sich aber an ihrem Ursprung aus der chinesischen Mythologie. Sie ist die Göttin, die die Menschen erschuf und gilt als das ideale Bild einer Frau, die man einfach heiraten möchte. In Shin Megami Tensei V wird ihre übermenschliche Seite schnell deutlich, denn sie verwandelt sich buchstäblich in eine Schlange - oder einen Drachen - die Überlieferungen sind hier nicht ganz eindeutig, was die zweite Hälfte ihres Körpers betrifft. Wenn nicht eine Göttin der idealen Frau in diese Liste gehört, wer dann?

Seer - Apex Legends (Melanie)

Dass auch Battle-Royale-Charaktere sexy sein können, beweist Seer aus Apex Legends. Das Kind der Prophezeiung ist zu einem exzentrischen Todeskünstler herangewachsen, dessen Stil einfach im Gedächtnis bleibt. Dunkle Haut, goldene Haare und Nägel, Lippenpiercings, Hut, bauchfreies Oberteil und dazu kalt leuchtende blaue Augen, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben. Seer strahlt nicht diese typische Bilderbuchmännlichkeit aus, sondern besitzt viele feminine Züge. So bewegt sich die Legende wie ein Tänzer über das Schlachtfeld, leichtfüßig und mit Hüfteinsatz. Ausdauer und Beweglichkeit für gewisse Aktivitäten sind hier definitiv am Start - ich meine an dieser Stelle natürlich einen romantischen langsamen Walzer. Mit seiner passiven Fähigkeit "Herzsucher" weiß er sofort, welche Hebel er drücken muss, damit ich ihm sabbernd hinterherlaufe. Eine gute Aussicht wird der Kämpfer sicher auch von hinten haben, wenn ich mir seine Bauchmuskeln auf dem Artwork so ansehe…

Leider hat Seer kommt Seer manchmal auch ein wenig überheblich daher.

Sherlock Holmes (Judith)

Der junge "Sherry" von Frogwares ist weniger Robert Downey und mehr androgyner Emo (vor allem, wenn man ihm passenderweise Kajal verpasst), aber gerade diese besondere Ausstrahlung hat es mir angetan: feine Gesichtszüge, tiefblaue Augen, Wangenknochen zum Dahinschmelzen und jede Menge noble Anzüge machen ihn zu einem perfekt gekleideten Gentleman. Die traurigen Augen des schmucken Dandys raunen einem förmlich zu "nur du allein kannst ihn retten!" Gut, charakterlich ist Young Sherlock nicht weniger kompliziert als sein späteres Selbst, aber sein Kumpel Jon weiß das hübsche Genie schon zu handhaben (für das Retten ist also wohl leider eher er zuständig.) Apropos Jon: In Kombination mit seinem schmucken besten Freund sollte Sherry aufpassen, dass die zwei nicht doch wegen sexy verhaftet werden. Sherlock und sein gut gekleideter Kumpel geben wirklich ein extrem ansehnliches Duo ab, das man gerne mal im Mittelmeer-Urlaub beim Strandbummel treffen würde - irgendjemand muss Sherry ja den Rücken eincremen, nicht dass er Sonnenbrand bekommt!

Zart, sensibel, hochintelligent und auch noch so hübsch - den will man einfach ähm... in den Arm nehmen!

Barok Van Zieks - The Great Ace Attorney Chronicles (Ana)

Man kann einfach nicht über heiße männliche Videospielfiguren nachdenken, ohne dabei automatisch zu Van Zieks abzuschweifen. Heißer Vamp? Check. Antagonist? Check. Tragische Vergangenheit? Check. Er weckt Muttergefühle, verbotene Gelüste und den Wunsch, ihm manchmal ins Gesicht schlagen zu wollen - und das alles gleichzeitig. Barok Van Zieks hätte sogar genügend Wein für Dates im Keller und könnte uns ohne Weiteres über jeden davon so viel erzählen, dass man vor lauter Wissen Durst bekommt.

Man muss halt nicht auf Vampire oder Anwälte stehen, aber dann verpasst ihr halt euer Vergnügen mit Barok Van Zieks.

Ein Teil der Anziehung entsteht auch dadurch, dass diese Eindrücke nicht unbedingt am Anfang entstehen. Wir konnten uns auf den ersten Blick nicht ausstehen - dieser Van Zieks und ich. Dieses überheblich-adelige Gehabe und dieses dramatische Schlürfen aus Weingläsern? Dazu noch ein Haufen fremdenfeindlicher Kommentare im Gerichtssaal?! Der Typ war für mich gestorben, bevor es mit uns überhaupt angefangen hatte. Aber seine Vergangenheit hat mir die Augen geöffnet und sein wahres Gesicht mein Herz. Van Zieks ist der aufrichtigste, ehrlichste und unschuldigste Staatsanwalt der gesamten Videogeschichte und ja - das würde ich Edgeworth und Phoenix genau so ins Gesicht sagen!

Kainé - NieR Replicant (Melanie)

Auch wenn Kainés Outfit nicht gerade das praktischste zum Kämpfen ist, sieht es dafür umso vorteilhafter dabei aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Egal, ob von vorne oder von hinten, das zarte Nachthemd mit Spitze und schicker Schnürung betont von jeder Seite nur die besten Regionen dieses ohnehin schon hübschen Charakters. Es verdeckt genug, um keine jugendfreien Körperteile auf dem Servierteller zu präsentieren, lädt aber durch seine knappe Materialnutzung und die feinen ausgeschnittenen Details zum Fantasieren ein. Kurz gesagt: So ein sexy Teil könnte auch im Sexshop eures Vertrauens hängen. Zum Glück ist das Spiel erst ab 16 Jahren freigegeben… Was mir die heiße Stimmung ein wenig eindämmt, ist der Gedanke an Kainés Füße, immerhin verweilen diese stundenlang in hohen Pumps. Das kann einfach nicht gesund sein!

Nein, ernsthaft, weiß jemand, wo man dieses Oberteil kaufen kann?

Dani Rojas Weiblich - Far Cry 6 (Judith)

Jetzt wird es wild, denn Dani ist nicht nur sexy und verwegen, sondern auch brandgefährlich: Das ehemalige Waisenkind aus Yara hat sie knallharte Rachepläne und schreckt weder vor Explosion noch Kugelhagel zurück. Na klar, die Guerillakämpferin von Welt braucht eher einen praktischen Look, mit der Kombi aus funkelnden Bernsteinaugen, feinen Wangenknochen, vollen Lippen, frecher Frisur und lässigem Hippie-Schmuck konnte mich ihre raue Naturschönheit aber trotzdem total überzeugen! Na Dani, wie wäre es mit einem Lagerfeuerabend zu zweit mit Gitarre, Marshmallows und Romantik, wenn du mal gerade nichts in die Luft sprengst? Na gut, ihre tragische Hintergrundgeschichte ist vielleicht etwas generisch (wie auch der Rest der Story)und sie sticht nicht so sehr heraus, wie andere auf unserer Liste, aber die rebellische Dani hat trotzdem ordentlich Feuer unterm Hintern, das mich zum Schmelzen bringt. Ich würde sagen: Sie ist echt granaten-scharf... und jetzt geht lieber in Deckung!

Wild, gefährlich und aufregend: Die attraktive Dani heizt allen in Far Cry ganz schön ein

Sonon Kusakabe - FF7R EPISODE INTERmission (Ana)

Sonon. Ich bin mir sicher dieser Name lässt sich irgendwie von Sonne ableiten, denn so strahlend ist seine Aura, wenn er Yuffie ganz selbstlos unterstützt. Ja, vielleicht hat unser Kohai (unser Schützling, also das Gegenteil von Senpai) ein Nullachtfünfzehn-Final-Fantasy-Charaktergesicht und vielleicht würden der makellosen Haut ein paar Narben besser stehen. Aber schaut in diese Hundeaugen und sagt mir, dass ihr euch nicht Stück für Stück verliebt, während ihr euch in Richtung des jungen Soldaten fallen lasst und ich sage euch, eure Lügen sind so einfach zu durchschauen. Sonon Kusakabe ist einfach ein tadelloser Ninja und wenn seine Blicke nicht verführen, dann tun es seine Attacken, während er unterstützend um euch herumwirbelt.

Die Final-Fantasy-Formel geht doch jedes Mal wieder auf. Naja, Unterstützung ist halt verdammt sexy!

Ahri - Ruined King (Melanie)

Ein Fuchsgeist von dem ich mich gerne verzaubern lasse. Ihr selbstbewusstes Auftreten im knappen Kimono hat mich nicht erst seit Ruined King in den Bann gezogen. Neun flauschige Schwänze, zwei kuschlige Ohren, gelbe Katzenaugen und ein paar Schnurrhaare sind mir noch nicht zu viel Furry-Fantasie - besonders da der Rest ihres Körpers nicht mit fusseligem Fell bedeckt ist. Ein gefährliches Wesen, dem man im dunklen Wald vielleicht sogar ganz gerne begegnen würde. Wilde Haare, wilder Ausschnitt, wilde Nächte? Mit ihrer Magie hat die Vastaya ihre Opfer auf jeden Fall in der Hand und ist sicher nichts für all diejenigen, die eine besonders devote Partie suchen. Diese Nägel lassen euren Rücken garantiert nicht unbeschadet. Dass Ahri jedoch dreidimensionaler gestaltet ist, als ein hübscher Aufdruck auf einem Bodypillow, stellt sie mehr als einmal unter Beweis. Wer ihre Hintergrundgeschichte kennt, möchte das arme Füchschen einfach nur auf seinen Schoß legen und kraulen, bis es anfängt zu schnurren.

Nur einmal über diese flauschigen Öhrchen streicheln...

So, jetzt seid ihr dran: Tobt euch aus und sagt uns, warum der allerbeste Traummann fehlt oder warum wir absolut falsch liegen. Wir freuen uns auf eure (leidenschaftlichen) Kommentare.