Alle Spiele der PlayStation Studios, die es für PC gibt

PlayStation-Spiele auf dem PC? Ja, das kommt in jüngster Vergangenheit häufiger vor und wird auch in Zukunft so weitergehen. Rechnet damit, dass nach und nach frühere Exklusivtitel für die PlayStation 4 und PlayStation 5 auf Steam oder im Epic Games Store landen.

Aber welche PlayStation-Spiele gibt es bisher für den PC? In unserer Liste zeigen wir euch, welche PlayStation-Studios-Titel ihr auf eurem Rechner spielen könnt und wo sie erhältlich sind.

Alles über PlayStation-Spiele auf dem PC:

Welche Spiele der PlayStation Studios gibt es für den PC?

In dieser Liste hier findet ihr alle First-Party-Spiele, die von den internen PlayStation Studios entwickelt und von PlayStation vertrieben wurden und bereits jetzt oder bald für PC erhältlich sind.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Entwickler/Publisher: Naughty Dog (PC-Version von Iron Galaxy) / PlayStation

PC-Release: 2022

Erhältlich bei: Steam, Epic Games Store

God of War

Entwickler/Publisher: Santa Monica Studio (PC-Version von Jetpack Interactive) / PlayStation

PC-Release: 14. Januar 2022

Erhältlich bei: Steam, Epic Games Store

Days Gone

Entwickler/Publisher: Bend Studio

PC-Release: 18. Mai 2021

Erhältlich bei: Steam, Epic Games Store

Horizon: Zero Dawn

Entwickler/Publisher: Guerrilla Games

PC-Release: 7. August 2020

Erhältlich bei: Steam, Epic Games Store, GOG

