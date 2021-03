Narita Boy ist alles, was man von der heutigen, wunderbaren Spielwelt so erwarten kann. Unglaublich kreativ. Sich der Vergangenheit fast schmerzhaft bewusst und doch seltsam futuristisch. Ergreifend persönlich, verschroben, aber auf einem doch für Nerds verbindenden Level zugänglich. Kreativ und wild und oft genug spielerisch nicht ganz geschliffen. Ein Spiel, das vor 20 Jahren ignoriert worden wäre, dann zu einem Geheimtipp aufgestiegen und heute für Unsummen in Sammlerforen gehandelt würde, weil die geschätzte Auflage damals bei 5 oder so gelegen hätte. Nur eine Frage kann ich euch nicht abschließend beantworten: Hatte ich Spaß mit Narita Boy? Ich bin mir nicht ganz sicher...

Im Grunde triefen die Inspirationen aus jeder Pore. Man kannte Another World und Flashback, mixt das mit der Geschichte von Tron, durchzieht diese dann mit viel religiös angehauchter Pseudo-Spiritualität und setzt in das Herz des Ganzen einen Unterbau, der sich etwas zu persönlich anfühlt, als dass man da keine direkte Verbindung zum Entwickler vermuten würde. Nehmt noch jede erdenkliche Power-Kinder-Fantasie der 80er dazu und ihr habt ein kleines, zeitgenössisches Kunstwerk. Genau passend für unseren aktuell sehr auf die persönliche, jüngere Vergangenheit ausgerichteten kontemporären Geschmack. Dauerhafter Nährwert im Rahmen menschlicher Bewusstseins- und Kultur-Entwicklung? Fragwürdig, aber dann wiederum ist es auch nur ein kleines Computerspiel, das einfach alles greift, was gerade da ist.

Narita Boy: Alles so meta hier

Es geht im Grunde darum, dass in einem Computer ein böses Programm anfängt, die Herrschaft zu übernehmen, indem es dem "Schöpfer" in der realen Welt die Erinnerungen raubt. Der Schöpfer ist natürlich der Programmierer. Im Gegensatz zu Tron wird nicht er, sondern ein Junge irgendwo am anderen Ende eines Modemkabels in das digitale Königreich gesogen und er wird dann der Narita Boy. Ja, jemand hat The Last Starfighter und ähnliche Klassiker geschaut. Als Narita Boy räumt ihr dann auf, indem ihr geheime Kammern findet, in denen die guten Programme die Erinnerungen des Schöpfers gesichert haben.

Das Office des Technokratischen Komitees ruft mich im digitalen Königreich auf einem Münztelefon an? Natürlich tut es das.

Spielerisch passiert das alles in Low-Pixel-Count-2D. Absolut zeitgemäß, hier und da mit viel Neon-Referenzen gespickt und mit einem viel zu heftigen und zum Glück abschaltbaren CRT-Filter verziert. Es wirkt schon fast ein wenig verkrampft, zu nah an Sword & Sworcery, um als wirklich eigenständig durchzugehen. Aber dann wiederum ist es schon irgendwie meta, dass ein Indie liebevoll einen anderen Indie-Klassiker zitiert, der mittlerweile eine Dekade alt ist. Referenzen innerhalb von Referenzen. Wo also stoße ich auf den eigenen Kern des Narita Boy?