Alt+F40: 2021 - und warum wir überdenken sollten, was ein gutes Spielejahr ausmacht

Hey! Ein hartes Jahr geht zu Ende. Auch hier, kurz vor unseren Booster-Terminen, wird schon reiflich überlegt, wie wir unsere Feiertage so organisieren, dass wir ohne schlechtes Gewissen oder unterschwellige Corona-Befürchtungen die engere Verwandtschaft sehen können. Unsere persönliche Lösung besteht darin, unsere Kinder nächste Woche aus der Kita zu nehmen. Das bedeutet, dass ich nächste Woche nur vereinzelt hier zu sehen sein werde - und vermutlich auch, dass das hier die letzte Ausgabe im ersten Jahr von Alt+F40 sein wird. 35 Episoden sind es geworden, was sicher nicht ganz der Wochentakt war, den ich mir vorgestellt hatte, aber wenn man nichts zu sagen hat (oder krank war, oder freihatte), kann man auch ruhig mal die Klappe halten.

Ich freue mich trotzdem schon darauf, auch im nächsten Jahr diese seltsame Spielkultur-Gamer-Dad-Kolumne für euch weiterzuführen und hoffe, euch geht es ähnlich. Alleine schon rückwärts durch die einzelnen Folgen zu scrollen, vermittelt mir ein schönes Bild davon, was mich dieses Jahr beschäftigte, freute oder ärgerte. "Wo" ich war, mit meinem Kopf und wie ich die Games sah, in diesem nicht immer, aber häufig hundsmiserablen Seuchenjahr 2021 - mir persönlich erscheint das irgendwie kostbar. Insofern: Auf die nächsten [35 x Jahre bis zum Ruhestand hier einfügen]?. Schöne Weihnachten, sofern ihr sie feiert, und einen guten Rutsch!

Inhalt

Ein Hoch auf die Kakerlaken der Games-Branche und das Jahr der zweiten Chancen!

Wir tendieren allgemein dazu, ein Spielejahr an seinen Höhepunkten zu messen. Ach was, nicht nur Spielejahre. Wer in den Neunzigern groß geworden ist, kann mir aus dem Stegreif drei bis fünf Filme nennen, die das Jahr 1999 definiert haben und es werden für fast alle dieselben sein (also, ich hab' "Eine wie Keine", "Eiskalte Engel" und der, wo Catherine Zeta-Jones sich durch Laser twistert). So funktioniert einfach unser Gehirn. Werke wie Portal, The Last of Us und BioShock haben eine Qualität und vor allem popkulturelle Klebrigkeit, die nicht nur in An-, sondern vor allem auch in Abwesenheit auffällt.

Manche Spiele überragen alles. Sie blenden bisweilen aber auch für das, was sonst noch so passierte. Diese Spiele treten 2021 in den Vordergrund - und sie sind großartig.

Solche Spiele kommen nicht alle Tage, und in Jahren wie dem letzten, wo alles etwas langsamer läuft, sämtliche gewohnte Prozesse größerer Organisationen - zu denen ich Spielehersteller auch zähle - empfindlich gestört sind, kommen derartige Games seltener zustande. Und obwohl dieses Jahr kein Mass Effect 2, Modern Warfare oder Breath of the Wild, die nur in einer seltenen Kombination aus Marketingmillionen, überraschendem kreativem Mut und unbegrenzter technischer Beschlagenheit zustande kommen, den Rest der Spiele überstrahlte: 2021 war doch ein guter Jahrgang - wenn es um Spiele (und sonst nichts) geht.

Tatsächlich regt 2021 schwer dazu an, derart antiquierte Vorstellungen von einem "guten Games-Jahr" zu hinterfragen. Wenn die Großen straucheln (Battlefield 2042), mit ihren Ideen auf Nummer sicher gehen (Call of Duty Vanguard) oder gleich nach hinten rauspurzeln (Elden Ring, Horizon, Dying Light 2) springen die Kleinen und mittelgroßen mit einem endlosen Quell inspirierender, überraschender Titel in die Bresche. An die erinnert man sich oft auch ohne kinoreife Produktionswerte noch lange, so man denn auf sie stößt und ihnen die Chancen einräumt, die sie eigentlich verdienen. Sie sind die glorreichen Kakerlaken dieser Branche, die auch dann noch ihr Ding machen, wenn es den Rest schon dahingerafft hat. Beispiele dieses Jahr? Keine Ahnung, wo ich anfangen (und noch weniger, wo ich aufhören) soll:

Ihr habt noch nicht fürs Spiel des Jahres abgestimmt? Inscryption wäre ein Spiel fürs Treppchen.

Das geheimnisvolle, unheimliche Entdecken nordischer Valheim-Welten; schiere Experimentierfreude in Loop Hero; knallharte Iso-Taktik für Pixel-Fans in Fae Tactics und The Last Spell; Kojima-artige Spielerverarsche in Inscryption; Retro-Liebesbriefe in Klassikerqualität wie Cyber Shadow, Death Trash oder Deedlit in Wonder Labyrinth; massentaugliche Eineinhalb- und Double-A-Rohdiamanten wie Death's Door, Chivalry 2; klassische und herzerwärmende Action-Adventure-Kost, die sich auf dem Gamecube wohlgefühlt hätte, wie Chicory und The Gunk; und nicht zuletzt all die neuen Arten spielerischer Entspannung in Dorfromantik und Townscaper oder die Introspektion durch die Seiten eines Umzugskartons in Unpacking.

Es spottet einfach jeder Beschreibung, was die kleinen Studios dieses Jahr geleistet haben, als die Großen nicht so recht konnten. Und ich kratze hier nur die Oberfläche an und werde mich nach Abgabe dieses Artikels vermutlich schlagen, was ich alles vergessen habe. Auch und vor allem war 2021 für mich ein Jahr zweiter Chancen: Ohne die großen, raumumfangenden "Tentpoles" hatte ich häufiger die Gelegenheit, einem aus der zweiten Reihe gestarteten Titel eine zweite Chance zu geben. Spielen wie Rider's Republic, oder das nur vordergründig abturnende Outriders. Auch in Back 4 Blood entdeckte ich mit etwas Durchbeißen viel spielerische Schönheit, nach der ich in einem geschäftigeren Jahr nicht gebuddelt hätte.

Fremd, wild, furchteinflößend, aber immer faszinierend: Valheim.

Also: 2021 konnten selbst Corona und die abschließende NFT-Schlangenöldusche nicht ruinieren. Diese und viele andere Games haben die letzten 12 Monate hindurch viel für uns getan. Erwidern wir den Gefallen und verkneifen es uns, von 2021 als einem schlechten Jahr zu sprechen.