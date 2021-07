Alt+F40: Brauchen wir Splinter Cell noch? Und warum Omno ein Stück weit wundervoll ist

Kurze Durchsage: Das hier ist die letzte Ausgabe Alt+F40 vor meinem Urlaub an der Nordsee. Zwei Freitage müsst ihr ohne auskommen, ich hoffe, das bekommt ihr hin. Falls nicht, lest einfach die alten noch mal. Sind sehr zu empfehlen.

Manchmal ist es wunderbar, wie sehr eine einzelne Situation doch die Unterschiede zwischen meinen Söhnen auf den Punkt bringt. Der Moment, der mir gestern auffiel, dauerte der nur zwei Sekunden, eine einzige, flüchtige, aber simultane Reaktion der beiden, als wir - vier, 42 und 1,3 Jahre alt - auf einer Café-Terrasse einen Kakao, einen Eiskaffee und eine leere Eiswaffel respektive zu uns nehmen. Der Himmel hatte sich die letzte halbe Stunde schon reichlich zugezogen, aber jetzt frischt mit einem Mal der Wind auf. Mein Großer fühlt die Brise in den Haaren, sieht die flatternde Serviette, eine Tulpe, die in ihrer hohen Vase eine halbe Pirouette dreht und reißt die Mundwinkel nach unten, aus denen ein langgezogenes "Gnyaaah" hervorquengelt. Auf der anderen Seite der Kleine: Als zeitgleich seine Locken zu wirbeln beginnen, kneift er die Augen zusammen, zeigt grinsend seine von einem Zeichentrick-Streifenhörnchen abgeschauten Schneidezähne und gackert sein trotteligstes Lachsack-"HAHAHAHA!" heraus.

Zwei wie Feuer und Wasser, also, was natürlich bedeutet, dass man beide komplett unterschiedlich nehmen muss. Wir arbeiten daran. Aber schön, dass die zwei manchmal so einfach und schnell zu erklären sind, dass es statt vieler Worte nicht mehr braucht, als einen kurzen Windhauch.

Inhalt

Oh Sam, bist du nicht arg von gestern?

Bevor einer von euch aus dem Schatten hinter mir tritt und mich in einen Würgegriff nimmt, vielleicht der Erklärungsversuch, wie ich überhaupt darauf komme. Ich bin nicht sicher, ob bei den ganzen Gerüchten, Ubisoft könnte Sam Fisher für ein neues Splinter Cell reaktivieren, nicht oft auch der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Ich gebe zu, auch ich hätte eine Fortsetzung der Stealth-Legende lieber gesehen als XDefiant, das Ubisoft kürzlich zur allseitigen Teilnahmslosigkeit aus dem Hut zauberte - sorry, das Spiel kann wirklich ziemlich ordentlich werden, aber genau wie bei Hyperscape hatte hiernach nicht so wirklich jemand gefragt. Aber das brachte mich auch ins Grübeln: Will ich wirklich ein neues Splinter Cell?

Brauchen wir eines? Und wie kann eine Fortsetzung heute überhaupt aussehen?

Ja, ok. Cool!

Machen wir uns nichts vor. Diese Tom-Clancy-Patrioten-Superspion-Geschichte ist aktuell ein verdammt schlechter Ausgangspunkt für ein Spiel, das man nicht nur in Amerika verkaufen möchte. Seit die USA aus irgendeinem Grund, den ich vergessen habe, nicht mehr so wahnsinnig beliebt sind wie einst, macht es nicht mehr so viel Spaß, Terroristen für die Stars and Stripes auszuschalten oder "feindliche" Nationen zu infiltrieren. Das ist schlicht nicht mehr en vogue.

Dass das stimmt, sieht man an Ubisofts eigenen Spielen. An Siege zum Beispiel, wo die Entpolitisierung und Entfernung von realen Konflikten erstmals so richtig deutlich wurde. Weshalb kämpfen die Rainbow-Operatoren da eigentlich gegeneinander!? Mit The Division und dem Kampf gegen das Chaos, das eine Pandemie angerichtet hatte, ging es dann weiter, bevor es in Ghost Recon Breakpoint in einem Krieg gegen Elon Musik gipfelte. Okay, vielleicht kommt der Gipfel erst in Rainbow Six: Extraction, wenn es dann um Aliens geht. Aber ihr seht schon, was ich meine.

Das Problem ist: Eine Figur wie Sam Fisher braucht gerade diese nach American Exceptionalism duftende Luft zum Atmen. Und die existiert so nur im realpolitischen Spannungsfeld zwischen Weltmacht-Reibereien, Rebellionen in Ländern, die man auf einer Karte nicht finden würde und einfachen, aber letztlich das Gewissen beruhigenden Feindbildern. Wir wissen das auch, weil es nicht funktioniert hat, es in Splinter Cell Conviction für Sam persönlicher werden zu lassen. Wenn man das einsieht, wird klar: Der Superspion ist gerade ohne Auftrag, weil die Jobs, für die er gemacht wurde, gerade niemand so richtig annehmen will.

Mehr Action war auch keine Lösung. Weiß ich von Blacklist, das für seine Zeit zwar gut war, aber keinen bleibenden Eindruck hinterließ.

Selbst, wenn es anders wäre: Wie sieht 2021 eigentlich ein gutes Stealth-Spiel aus? Videospiele haben sich arg gewandelt. Selbst die meisten Shooter haben recht robuste Stealth-Mechanismen, wenn man sie denn so spielen möchte. In wie vielen Spielen kann man auch so schon durch Wände schauen, Nachtsicht anschalten, sich um Ecken lehnen, dutzende Gadgets einsetzen, um unaufmerksame Patrouillen außer Gefecht zu setzen? Es ist nicht gerade einfach, Leisetreterei dermaßen singulär in den Vordergrund zu stellen, wie es für ein echtes Splinter Cell nötig wäre und dabei nicht passiv und gleichförmig daherzukommen. Wie viel Geduld haben wir heute überhaupt noch, Situationen für elaboriertere Manöver zu kreieren, wo auch ein wortloser Chokehold von hinten genügt, um "namenlosen Gegner 624" von hinten auszuschalten? Stealth ist das Warten auf den richtigen Moment - aber um das spannend zu gestalten, reichen Sams alte Tricks nicht mehr aus, meine ich.

Damit will ich nicht sagen, dass ich ein neues Splinter Cell, das mich dann sogar begeistert, für unmöglich halte. Das hier soll nur ein Erklärungsversuch sein, warum eine der bekanntesten Ubisoft-Figuren aktuell überall auftaucht, nur nicht als Hauptrolle in ihrem eigenen Spiel. Aber hey: Bis mal was Neues in der Richtung passiert, könnt ihr euch ruhig einen Blick auf

Intravenous werfen, das zwar nicht viel von Menschen (so im Allgemeinen) hält, aber ein paar gute Ideen zu Stealth aus der Vogelperspektive hatte.