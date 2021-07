Alt+F40: Das Indie-Sommer-Massaker 2021 - und ist der Game Pass vielleicht doch die Rettung?

Schöne Woche gehabt! Meine erste Wochenhälfte dominierte ab dem Presse-Event zu Battlefield Portal am Dienstagabend eine nervöse Vorfreude auf BF 2042. Die legte sich erst, als ich auf Verdacht mal das kostenlose Splitgate ausprobierte. Seither geht mein Puls wieder ruhiger und ich kann gut damit leben, noch bis Oktober auf DICE' Neues zu warten. Wie lange das hält? Vermutlich bis sehr viel mehr sehr viel bessere Spieler Splitgate für sich entdecken oder ich nicht mehr in Lobbys voller Controller-Spieler lande. Oder eben Tor 3: Demnächst präsentiert Battlefield seinen bislang noch geheimen Hazard Modus als eine Art tighte Battlefield-Version von Rainbow Six, mit nur einem Leben pro Runde und größerer situativer Spannung auf kürzere Distanz. Dann ginge bei mir sicher das Flattern wieder los.

Ansonsten bin ich jetzt auch bei Twitter. Also richtig und offiziell diesmal. Wer mag, der folgt mir unter @derbohn. Und jetzt los, denn heute mache ich es kurz:

Inhalt

Was ist eigentlich diesen Sommer los? Viel zu viele grandiose Indies...

Ist gerade meine Wahrnehmung etwas verzerrt, oder sind die Indie-Titel dieses Jahr gerade lebensmüde eng beieinander? Noch habe ich nicht alle davon gespielt, aber was an bestätigterweise immerhin sehr interessanten bis verbriefter Weise fantastischen kleineren Titeln dieser Tage erscheint, das scheint mir geradezu fahrlässig? Wer soll das alles kaufen, geschweige denn spielen?

The Ascent startet am 29.07. auf Xbox und PC - und sieht einfach prächtig aus.

Los ging es mit einer Dreierkombo aus Chicory, Ender Lilies und Wildermyth Mitte Juni, die in der Redaktion reihenweise Herzen stahlen. Darjeeling schickte letzte Woche das grandiose, lebendige Wimmelbuch Labyrinth City auf der Switch an die Front. Cris Tales folgte ein paar Tage später und Martin gefällt's und das herausragende Death's Door hätte der Konkurrenz in einer faireren Welt reichlich Sicherheitsabstand abgetrotzt. Nächste Woche werfen sich der potenziell brillante Pixel-Boss-Rush Eldest Souls und die Deutsche Indie-Hoffnung Omno zusammen in den Fleischwolf, an dessen Kurbel die blendend aussehende Cyberpunk-Schießerei The Ascent vom Wolfenstein-Lead-Designer Arcade Berg und das Sowjet-Baller-Abenteuer Chernobylite kräftig drehen. Last Stop, das von Annapurna auf den Markt gebracht wird und alleine deshalb eine Chance verdient hat, werde ich mir vor meinem Urlaub Anfang August nicht mehr ansehen können.

Ich befürchte, wir sind gerade Zeuge einer verkaufstechnischen Massenkarambolage in Zeitlupe. Wegsehen unmöglich. Wie schlimm (oder - hoffentlich - glimpflich) das ausgeht, kann noch keiner ahnen. Was mich zu der Überlegung bringt, ob ein Abo-Modell wie der Game Pass eventuell Probleme wie diese auch etwas abzufedern in der Lage ist? Last Stop, The Ascent und Cris Tales haben dadurch zumindest gesicherte Einkünfte und man hört immer wieder, wie erleichtert Indies sind, die ein Spiel in Microsofts "Spiele-Netflix" unterbringen konnten.

Eldest Souls: Nur du und die Bosse... Hauptsache, die ganze Welt spielt nicht was anderes.

An dieser Stelle dürfte der Game Pass einiges an Druck von den kleinen Studios nehmen. Und nicht nur von denen: Spieler, die wegen des Abos für einige der Spiele nicht mehr extra zahlen müssen, haben theoretisch freies Budget, sich einige der anderen zu kaufen. Insofern sehe ich den Beitrag solcher Abos unterm Strich durchaus positiv. Zumindest im Hier und Jetzt. Das Problem, dass das zu viele Spiele in zu wenig Zeit sind, bleibt zwar bestehen. Zumindest, bis im Jahre 2431 die Flatrate auf Freizeit kommt, bei der man seine Games in einem Taschenuniversum losgelöst von unserem Raum-Zeit-Kontinuum spielt. Bis dahin trösten wir uns zumindest damit, dass Indie-Spiele nie so gut waren wie heute, auch, wenn sie sich gerne weniger gegenseitig auf den Füßen stehen dürften...