Alt+F40: Hood macht Lust auf Last of Us 2-Multiplayer - und mussten es gleich 5 Wehrmacht-Kampagnen sein, Panzer Corps 2?

Ich weiß ja nicht, was ihr diese Woche gemacht habt, aber bei uns war viel los. Die Geburtstagsvorbereitungen zum Vierten unseres Großen liegen mittlerweile hinter uns, die große Sause mit der Freundin aus seiner rigoros Corona-getesteten Kindergartengruppe kann steigen. Seine einzige Sorge war, dass man ja nicht im Kreis sitzen kann, wenn man nur so wenig Leute einlädt. Seine Lösung zeigte er mit den Armen: "Wir sitzen einfach in der Reihe". Ich liebe diesen Kerl. Fast spannender ist aber fast noch, was gerade mit dem Kleinen passiert. Es ist ein ziemlich magischer Moment in der Eltern-Kind-Beziehung, wenn sich die Interaktionen allmählich wandeln: Vom eingleisigen "Ich versuch' Dich am Leben zu halten, so gut ich kann, kleiner Kack-, Knabber- und Kabelzieh-Automat" zu einem Austausch.

Man merkt, da oben unter den feinen goldenen Locken gehen so langsam die Lichter an! Ein erstes grundlegendes Verständnis für die Welt und wie sie funktioniert gesellt sich zu korrekt zugeordneten Wörtern und Begrifflichkeiten. Mehr als man denkt sogar. Fast zeitgleich nehmen bei ihm immer mehr Ticks und Charakterzüge Form an. Er versteht, wenn ich ihm sage, "hol mal ein Buch/die Ente/den Ball" und macht das auch direkt, wo vor wenigen Wochen noch ein blankes Starren zurückkam. Er wiederum gibt mir nicht mehr nur mit Geschrei, sondern mit erhobenem Finger und einem "Nam!" zu verstehen, dass er die Scheibe Brot gerne hätte. Und wenn ich seine bis zur Unkenntlichkeit zerkaute Zahnbürste aus dem Becher ziehe, watschelt er grinsend, gluckernd und in die Hände klatschend an seinen Lieblingsplatz vor der Terrassentür (ist bei uns im Bad, fragt nicht wieso), ditscht seinen Windelpo rummsend auf die Fußmatte, und wartet, dass ich sie ihm bringe. Denn das ist nun mal sein Zahnputzritual. Plötzlich ein richtiger Charakter. Ab jetzt geht es schnell.

Hood hat auch keine Ahnung, wie Multiplayer-Stealth funktionieren soll Wenn man den Trailer so schaut, bekommt man mächtig Lust auf Fokus' Neues: Zugegeben, das Ganze stilistisch als eine Art New-Metal-Version der Robin-Hood-Saga aufzuarbeiten, wirkt seltsam unpassend. So sehr, dass man sich fast wünschen würde, das Sumo Newcastle auf den sagenhaften Unterbau verzichtet hätte. Aber blendet man den Kontext aus, wecken die mittelalterlichen Raubzüge in überraschend prächtiger Kulisse doch ziemlich Interesse. Gestalterisch wie technisch ist es stimmig, mit verteilten Rollen eine Burg auszurauben, ist immer eine gute Idee und PvEvP gerade der letzte Schrei. Geducktes Schleichen durch Büsche, Ablenkung von Wachen durch Steinwürfe, Stealth-Kills von Hinten oder durch Schwaden einer Rauchbombe hindurch - das macht schon den Eindruck einer innovativen Koop-Erfahrung und erinnert daran, dass wir schon viel zu lange kein echtes, klassisches Stealth-Spiel mehr hatten. Und dann spielt man und merkt vor allem, dass diese Sorte spielerische Heimlichtuerei im Multiplayer-Kontext selten funktioniert. Hunt Showdown wäre noch am ehesten ein Kandidat, der Stealth Mehrspieler-wirksam gut beherrscht. Aber das bleibt am Ende nun Mal ein Shooter. Für Leute, die eher etwas in Richtung von MGS, Thief oder Splinter Cell erwarten, ist Cryteks Bayou-Exorzismus nichts. Und die lockt Hood mit entsprechenden Signalreizen nun mal. Auf den ersten Blick wähnt man beinahe eine Mixtur aus Thief und Assassin's Creed, aber wenn zwei in Sachen Skills identische Teams zugleich auf Raubzug gehen sollen, bleibt kultiviertes Stealth eben doch ein frommer Wunsch, weil Heimlichtuerei im Grunde nur gegen die KI effektiv ist. Es geht eigentlich ganz vielversprechend los, wenn beide Mannschaften mit je einem Robin, einer Marianne, einem Little John und einem "Tooke" - wie gesagt, jeweils in der Disturbed-Variante von dem, was ihr euch gerade vorstellt - zunächst den unbesiegbaren Sheriff von Nottingham (hier im Game of Thrones Mountain-Modus) suchen, um ihm den Schlüssel mit langen Fingern abspenstig zu machen, und sich dann an Wachen zur Schatzkammer vorbeischleichen oder meucheln. Hier und da achtet man auf die Signale, die man so aufschnappt. Geht irgendwo ein Alarm, werden von der KI gesichtete Gegenspieler auf der Karte eingeblendet und man kann eventuell seine Route anpassen, zum Angriff übergehen oder eben Fersengeld Richtung Extraktion geben. Spätestens, wenn man die geklaute Kiste Gold nach der Schlepperei zum Extraktionspunkt mit einer Winde in Sicherheit kurbeln soll - die finale Phase eines Matches - fällt das Spiel aber auseinander. Es macht einfach keinen Spaß, sich in Unterzahl zu verteidigen, wenn einige Figuren One-Hit-Kills fabrizieren und ein oder zwei Spieler statisch an der Winde zugange sind. Das Chaos bricht sich Bahn und jeder rennt nach einem Bildschirmtod vom Respawn-Punkt nur noch wild in Richtung Extraktion, um das Schlimmste zu verhindern. Am Ende zählt nämlich immer noch am meisten, wer die letzten Zentimeter kurbelt. Und mehr steckt eigentlich nicht drin. Ich würde niemals behaupten, Hood sei ein schlechtes Spiel, die ersten Runden haben Spaß gemacht und optisch ist es wie gesagt ein Stück weit wundervoll. Aber es wirkt ziemlich dünn. Fast wie der nachgereichte Mehrspielermodus eines neuen Thief, den die Leute um den Launch herum ein paar Wochen spielen und dann vergessen. Für mehr Langlebigkeit ist das Spiel zu chaotisch, die letzten Meter einer Runde zu steif und unbefriedigend. Am Ende bleibt von Hood vor allem hängen, dass Last of Us' Factions-Modus 2013 schon ein verdammt gutes Multiplayer-Stealth-Spiel war und dass Naughty Dog so langsam mal mit der Version für den zweiten Teil um die Ecke kommen könnte.