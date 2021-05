Alt+F40: Phantom Brigade mixt XCOM und Into the Breach zur spannendsten Taktik des Jahres - und Star Citizen sollte sich beeilen…

So - der vierte Geburtstag meines Großen liegt hinter uns und ich muss sagen, es war doch ziemlich cool. Einziger Schluckauf eines ordentlich gezuckerten Tages: Ich hatte die Piratenschatzsuche vielleicht... etwas zu spannend gestaltet. Als das Kita-Trio im Keller den dritten Hinweis auf den Aufenthaltsort der verbuddelten Kiste suchen sollte, war der einfach nicht aufzufinden. Wie sich herausstellte, ist die Innenseite der Waschmaschinentür kein gutes Versteck für einen Post-it-Sticker, wenn die Frau überraschend doch noch eine Ladung anstellt. Als wir vor dem Rumpelautomaten stehen, ist die Tür also zu und die Trommel voller nasser Wäsche.

Meine erste Reaktion war natürlich: "Sie wird den Zettel sicher irgendwo in der Nähe befestigt haben." Die zweite Zeile meines inneren Monologes lautete "bin ich blöde!?" - und noch bevor ich alle Waschmittel-, Hygienespüler- und Fleckenteufel-Fläschchen umgedreht und die Waschmaschine von allen Seiten untersucht hatte, sagte das erste Kind schon "Ich hab' Angst", was eigentlich immer einen Dominoeffekt hat. Das sind natürlich sechs Richtige im Geburtstagsparty-Lotto. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass sich die Kleinen auch ohne mein Zutun zuvor gut reingesteigert hatten, in das ganze Piratenthema.

Noch vor der Lösung des ersten Hinweises spekulierten die Kids erstmal gefühlte 15 Minuten, wer wohl den Totenkopfbrief heimlich vor die Wohnungstür gelegt hatte. Als naheliegendste Lösung einigte man sich auf "ein Weißer Hai, der auf seinen Flossen reingerobbt" ist. Am Ende ging alles gut aus, irgendwie hatte ich den Hinweis noch im Gedächtnis und mit jedem weiteren Tipp kämpften sich die drei aus dem Stimmungsknick. Das Ausbuddeln der "morschen Schatzkiste" (wie mein Sohn den schneeweißen, unversehrten Pappkarton nannte, der in einem Müllbeutel eingewickelt war), war der fingerzitternde, kichernde Höhepunkt der Sause.

Phantom Brigade als Mech-verliebter Tanz des Todes

Ich habe ja schon vor einer ganzen Weile davon geschwärmt, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue. Wer nach dem Trailer nicht direkt Lust auf Brace Yourself Games' anderes neue Spiel neben Industries of Titan bekommt, der ist einfach kein Taktik-Fan. Phantom Brigade ist so innovativ und schmissig, dass der zwingende Vergleich mit XCOM und Into the Breach fast beleidigend wirkt. Passen tut er trotzdem: Im Grunde habt ihr hier rundenbasierte Mech-Schlachten, mittels derer ihr eine Weltkarte von der Unterdrückung durch eine Invasionsmacht befreit. Der fiktional unterfütterte Twist dabei ist, dass eine KI den nächsten fünfsekündigen Gegnerzug vorherberechnet und ihr dann in eurer Rundenplanung entsprechend konternde Aktionen auf eurer Zeitleiste verteilt. Fast wie in einem Videoschnitt-Programm. Nur eben entschieden spannender.

Mechs in Fünf-Sekunden-Runden. Schick und packend.

Dabei gilt es ein paar Sachen zu beachten. Während ihr eure Mechs so zwischen Schluchten und herrlich zerstörbaren Wohnhäusern hindurchmanövriert, um sie als Deckung gegen Beschuss zu nutzen, dürfen sich andere Aktionen nicht überschneiden: Ihr könnt also in der Regel nicht zugleich schießen und einen Schild gegen direktionalen Beschuss hochreißen. Und dann wären da all die Eventualitäten, die dafür sorgen, dass eine Runde eben doch nicht haargenau so verläuft, wie der Computer euch das vorhergesagt hat. Ein kritischer Treffer am Bein kann euren Mech ins Taumeln bringen, ihn stürzen lassen, woraufhin ihr nicht nur besonders exponiert seid, sondern auch Folgeaktionen verfallen. Knockt einer eurer Schüsse einen feindlichen Mech-Piloten für einen Moment aus, bleibt sein Metallungetüm an Ort und stehen und lässt krachend den Panzer auflaufen, der hinter ihm herfährt. Mechs donnern durch Gebäude, verlieren Waffen, Körperteile.

Das macht es umso wichtiger, dass ihr den Tanz um die Deckung gut beherrscht, das Terrain zu euren Gunsten nutzt, denn alles, was in der Umgebung hängenbleibt, dellt euch nicht den Panzer ein. Es ist ein tiefschürfendes, aber durchaus eingängiges System. Auf der Oberweltkarte steuert ihr unterdessen gezielt feindliche Anlagen an, um durch erfolgreiche Angriffe die Moral der Bevölkerung zu stärken so das Gebiet nach und nach zu befreien. In andere Missionen stolpert man eher ein wenig hinein, weil etwa unversehens eine Patrouille auftaucht. Dann bleibt es euch überlassen, ob ihr per Rauchbombe einen Abgang macht. Es lohnt sich aber oft, sich seinen Feinden zu stellen, denn mit geborgenen Teilen bastelt ihr nach und nach neue, bessere Mechs.

Ich habe Phantom Brigade bisher sehr genossen - ist im Epic Store im Early Access, und da läuft ja bekanntlich gerade ein Sale.