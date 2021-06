Alt+F40: Ratchet & Clank macht die PS5 zu Sonys stärkstem Launch - und wieso Going Medieval ein totalitärer Traum ist!

Die E3 ist im Anmarsch, beziehungsweise gefühlt schon da - so diffus und dezentral wie das dieses Jahr alles ist, wer kann das schon so genau sagen? - und nachdem uns gestern schon der Knaller eines echten Elden-Ring-Trailers samt Starttermin den Abend versüßte, wird es auch für mich so langsam ein wenig kribbelig. Wer hätte das gedacht - ein wenig Messemagie liegt in der Luft. Für mich sagt das viel über die unverwüstliche Kraft dieses Mediums aus, dass ich nach all der Zeit immer noch mit kindlicher Vorfreude ein paar der längsten Arbeitstage des Jahres entgegensehe. Ergo war privat nicht viel los bei mir in dieser Woche.

Ratchet & Clank macht es amtlich: Die schlechte Verfügbarkeit ist der einzige echte Haken an der PS5 Bitte nicht als Kritik in Richtung Microsoft verstehen, dessen Game Pass ich für den besten Deal im Business halte und den ich auf zwei Plattformen gerne nutze: Aber einen besseren Start als mit der PlayStation 5 hat Sony wohl noch nie hingelegt. Damit meine ich nicht einmal die Verkaufszahlen der Konsole, die die der PS4 trotz der leeren Ladenregale übertreffen. Ich spreche von der schieren Qualität der Spiele und von dem, was eine neue Konsole ausmachen sollte. Ratchet & Clank: Rift Apart war nach einem langen Abend gestern Anlass für mich, noch mal über dieses Launch-Fenster nachzudenken und die Marktstart-Zeiträume der anderen Generationen Revue passieren zu lassen. Ich könnte mich nicht entsinnen, in den ersten sechs Monaten nach Generationenbeginn jemals eine so gute Zeit mit einer neuen PlayStation gehabt zu haben: Die haptischen Effekte des Controllers sind ein bisschen mehr als nur ein nettes Gimmick, die schnellen Ladezeiten räumen Barrikaden aus, die die letzten Generationen errichtet hatten und tun viel für meine Konzentration aufs Spiel an sich - der Griff zum Handy, während ein Balken über den Bildschirm kriecht, erübrigt sich - und viele, viele der späten PS4-Spiele spielen sich so unfassbar viel besser als auf der alten Konsole. Wird nicht müde, zu unterhalten. Ein Spiel, das keine Pausen will oder braucht - und hofft, dass es euch genauso geht. Überhaupt (und nicht nur bei Sony) scheinen 60fps in der Konsolenlandschaft wieder an Bedeutung gewonnen zu haben, was man an den vielen, vielen Performance-Modi sieht, die Entwickler immer wieder integrieren. Dafür bin ich sogar aufrichtig dankbar. Hat aber auch lange genug gedauert! Doch letzten Endes sind es die Spiele, die fast durchweg überzeugen, wie Ratchet seit heute wieder eindrucksvoll unterstreicht. So langsam stimmt es schon, das Versprechen vom spielbaren Animationsfilm, das wir seit gut zehn Jahren immer wieder mal hören. Hier steckt so viel Leichtigkeit drin, bei einer Dichte an Details und Interaktionen, die jeglichen - auch technischen - Leerlauf von vorneherein die Tür vor der Nase zuknallen, dass es eine Freude ist. Es gemahnt an eine Zeit, in der man die Welt und ihre Akteure noch nicht so bereitwillig ausblendete, durch sie durchschaute, um einer Zielmarkierung entgegenzustreben und das nächste Kästchen auf einer Checkliste abzuhaken. Charme und Zauber auf jedem Meter. Dabei bin ich nicht mal ein besonderer Fan der Reihe... Sogar die Geschichte wird ziemlich einfühlsam stellenweise. Womit wir wieder beim größeren Kontext wären. Bei den letzten Konsolenstarts gab es von Herstellerseite eher solide Triple-A-Kost (Killzone: Shadow Fall) und Brillanz im Kleinen (Resogun). Selbst Monate danach war eher Standardware angesagt. Das erste halbe Jahr der PS3 war nicht besser, im Gegenteil. In der neuen Generation gibt es nicht nur all die alten Spiele, die so schön poliert - und oft kostenlos, statt als teures "Remaster" - selbst mich zu erneuten Durchläufen reizen können, sondern auch gleich zum Start nicht gerade wenige exzellente Games. Kaum auszudenken, wie es wohl gelaufen wäre, hätten wir keine Pandemie gehabt. Astro's Playroom, Dark Souls, Sackboy, Returnal und jetzt Ratchet & Clank gesellen sich also zu einigen exzellenten generationenübergreifenden Titeln, die dafür sorgen, dass die PS5 im ersten halben Jahr bei mir deutlich mehr im Betrieb ist, als ihre Vorgänger. Jetzt ist nur noch die Frage, ob die Verfügbarkeit der Konsole so langsam mal wieder anzieht. Denn des gibt wenig Unlustigeres, als anderen Leuten dabei zuzuhören, wie sie darüber palavern, wie toll doch das Gerät ist, das sonst niemand kaufen kann. Oh, Moment... Aber ich meine... schaut mal!