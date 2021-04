Alt+F40: Returnal ist das erste echte Next-Gen Spiel dieser Generation - und warum wir alle mehr "ich weiß es nicht" sagen sollten

Wieder eine Woche rum, ihr macht das super! Wie rüstet ihr euch so für die kommende Verschärfung der Corona-Maßnahmen? Am besten ist es immer, sich ein Projekt vor die Brust zu nehmen. Alle Best-Picture-Oscars durchschauen, das "schlimme Zimmer" renovieren, Rummelschublade aufräumen (ihr wisst, dass es sein muss!), den Garten komplett neugestalten, ein Spiel von ganz unten aus dem Stapel nehmen und den Rest wegschließen, bis man es durchhat. Solche Sachen. Letztes Jahr, als es das erste Mal losging mit dem Lockdown, gab es bei uns gefühlt jeden zweiten Tag selbstgemachte Pizza, bis mein Teig so gut war, dass ich mir einbildete, unserem "Lino" in der Bremer Neustadt durchaus Konkurrenz machen zu können. Überhaupt schärfte ich in den letzten Monaten meine Kochkünste noch einmal und kniete mich in Hunt: Showdown rein, bis ich einigermaßen passabel darin war und mit Leuten mitspielen konnte, die gewöhnlich deutlich über meiner ELO sind.

Zum Glück sind mittlerweile wieder massig Games unterwegs oder schon da, die das Aussitzen der nächsten Zeit deutlich einfacher gestalten sollten. Vor allem Resident Evil Village lunzt schon überdeutlich hinterm Horizont hervor, wie der geschwungene Hut einer verstörend übergroßen Vampirdame. Es wird schon werden!

Keine Ahnung, wie gut Returnal ist. Aber es fühlt sich neu und anders an.

Verzeiht den reißerischen Titel oben drüber und versteht ihn bitte nicht als qualitative Beurteilung. Ich habe bisher vielleicht ein Drittel von Returnal gesehen - bockschwer! - und ich kann ernsthaft noch nicht sagen, wie gut es sich über die volle Länge schlagen wird. Es macht schon jetzt sehr viel Spaß und erzeugt fürs Erste schon einen guten Suchteffekt. Aber was für mich nach drei gespielten Abenden vor allem hängenbleibt, ist ein Gefühl, das ich schon lange nicht mehr hatte: Das hier fühlt sich nach "Next-Gen" an.

Ein Sci-Fi-Traum - auch wenn es der Spielbeschreibung nach keiner sein sollte.

Dabei ist natürlich wichtig, was ich darunter verstehe, denn der Begriff ist subjektiver als man meinen sollte. Als jemand, der sich ganz gut an jeden Konsolen-Launch seit der ersten PlayStation erinnern kann, verbinde ich damit nämlich nicht nur bessere Grafik als auf der letzten Konsole, sondern vor allem den Gedanken, ein bekanntes Konzept aus einem neuen Blickwinkel zu erleben. Und selbstverständlich gehört auch dazu, sensorisch auf eine besonders intensive Art bombardiert zu werden. Wie damals - wann auch immer das für euch war - als man sich in Virtua Fighter plötzlich der Tiefe des Raumes prügelte, in Mario 64 Sprünge in 3D abschätzen musste oder man einen Controller in Wii Sports wie eine Bowlingkugel schwang, um mit seinen Eltern vor dem TV virtuell zu kegeln.

Returnal ist vermutlich kein ganz so großer Sprung wie die genannten Beispiele, vor allem, weil wir Third-Person-Shooter bereits kennen. Aber der Gedanke, eine Roguelite-Bullet-Hell wie das charmant-fitzelige Nuclear Throne als dick produziertes Sinnesbombardement aufzuziehen und Arcade-Sensibilitäten an den Seiten eines ambitionierten Skripts in Blockbuster-Gefilde zu hieven, das erinnert schon sehr an die wagemutigen Neuerfindungen aus den wilderen Generationenumbrüche.

Returnal reiht mit jedem Versuch die Räume prozedural hintereinander und überlässt Upgrades und Gegnerverteilung dem Zufall.

Housemarque versteht es bestens, Returnal fest und innig als Erlebnis um mich herumzuwickeln. In der Form habe ich das abseits von VR nur selten erlebt. Herabprasselnden Regen spüre ich in den Handflächen dank punktgenauer Vibrationen des Controllers und der linke Trigger signalisiert mit Widerstand und leichtem Rattern, wenn der Cooldown des Sekundärschusses noch nicht abgelaufen ist. Optisch ist das hier eine Wucht, auch wenn diese ihren Schwung weniger aus besonderer Texturpracht oder Polygondichte holt, als aus den vielfältigen und wahnsinnig intensiven Partikeleffekten und dem irrsinnigen Tempo, in dem Astronautin Selene durch diese außerirdischen Ruinen huscht. Als Redakteur, der schon den einen oder anderen Kopfhörer mit 3D-Sound testen musste, lächelt man zwar eher milde darüber, wenn ein Hersteller mit seinem softwareseitigen Raumklang prahlt, aber wie Returnal eure Umgebung und Feindbewegungen akustisch haargenau abbildet, das erzeugt tatsächlich ein Mehr an Räumlichkeit und Mittendringefühl. Von dem Ortungsvorteil beim Spielen ganz zu schweigen.

Noch nicht ganz im Klaren bin ich mir darüber, ob dem Spiel der strikte Wechsel aus intensivster Baller-Action und Erkundung quasi ohne weitere Gefahren komplett gelingt. Seltsam ist er allemal. Das fällt vor allem auf, wenn man mal ein Stück zurückläuft, um was einzusammeln, was man liegenließ. Dann wirkt Returnal bisweilen ein wenig - nunja - leer. Dann wiederum erinnert die Atmosphäre vor allem im ersten Biom an eine gute Version von Ridley Scotts Prometheus - ich bin wirklich gerne hier - und die Teleporter gestalten die Navigation so einfach und flink, wie es nur geht. Ein weiterer Punkt, der mir beim Spielen auffiel, sind die etwas unbarmherzigen Nachteile, die viele der Roguelite-typischen Upgrades - Parasiten und Kisten, die Fehlfunktionen im Anzug auslösen - eines Runs so mit sich bringen. Ich spiele Returnal gefühlt risikoscheuer als zum Beispiel Curse of the Dead Gods, in dem meistens eher die Neugierde überwog. Andersherum wäre es mir lieber.

Von 'dieser Run läuft super' nach 'nächster Versuch' ist's ein kurzer Weg.

Aber diese Gedanken machen sich für den Moment immer nur kurz bemerkbar, denn in der Hitze des Gefechts ist Returnal ein aufregender Shooter, der sich fantastisch anfühlt. Tatsächlich zeichnet mein Daumen auf dem linken Stick auf dem Weg durch die Kugelhölle dieselben Kreise und Muster wie in alten Housemarque-Klassikern wie Nex Machina oder Super Stardust - und das, obwohl das Spiel oberflächlich betrachtet ein gänzlich anderes ist. In jedem Fall schon jetzt einer der interessantesten Releases dieses so ungewissen Jahres. Ich bin gespannt, wie viele Leute noch rechtzeitig zum Launch eine PS5 organisieren können.