Alt+F40: Wartales singt das schönste Liebeslied an RPG-Oberwelten - und Steam Decks perfektes Timing

So, die Lesebrille ist da und so langsam gewöhne ich mich daran. Obwohl sie immer noch ein Fremdkörper auf meinem Nasenrücken ist, ich manchmal das Gefühl habe, die Ränder behinderten meine Sicht, und der Linseneffekt dafür sorgt, dass ich meinen Kopf ein wenig stiller halten muss, als ich es gewohnt bin, sehe ich eindeutig besser, was da auf dem Bildschirm passiert. Das erste Mal kann ich auch Leute verstehen, die sich als Gaming-Monitor für eine 4K-Lösung entschieden haben, denn in 1440p sehe ich jetzt wieder die Pixel. Als Bildratenwackler-Allergiker, der ich bin, werde ich mich damit wohl noch mindestens eine Grafikkartengeneration arrangieren müssen. Aktuell geht mir 4K noch zu sehr auf die Performance.

Aber ja: Brille gut! Schade, dass ich sie für alles andere abnehmen muss...

Inhalt

Wartales versteht was vom Reisefieber eines guten Rollenspiels

War ja klar, dass mich das neue Werk von Shiro Games (Northgard, Evoland) komplett abholen musste. Im Grunde ist es eine optisch weniger stilisierte 3D-Version von Battle Brothers. Visuell ein wenig auf der nüchternen Seite historisch angehauchter Fantasy, dieses Taktik-RPG. Dafür muss man sich erst ein bisschen erwärmen, aber dann ist man voll drin. Und es hat recht klassische Rundentaktik-Kämpfe, die sogar mit einem interessanten Twist. Man sieht unten zwar die Reihenfolge, in der übers Schlachtfeld gezogen wird, der Spieler darf sich aber aussuchen, welche Einheit er zieht, wenn er an der Reihe ist, wohingegen die KI das strikt reihum tut. Mir hat das ausgezeichnet gefallen, vor allem, weil das Regelwerk auf Mobilität setzt, eine Aktion den Zug nicht beendet und ihr euch innerhalb eurer Reichweite auch anschließend noch bewegen dürft. Cool!

Ich werde da sein!

Wartales fällt also genau in mein Beuteschema, das war so zu erwarten. Allerdings hat mich überrascht, dass es vor allem die Art ist, mit der Wartales sich durch seine Lande bewegt, die mich für sich gewinnt. In hoch rausgezoomter Perspektive seinem erst kleinen und mit der Zeit wachsenden Treck an Kriegern und ihrem Pony über natürlich zerklüftete Landschaften zu folgen, durch Wälder, Täler und über verschneite Gebirgspässe hinweg, das Rauschen des Windes in den Ohren. Das erzeugt dieselbe Abenteuerlust in mir wie ein Reiseprospekt über Backpacking in Skandinavien oder das erste Poster zu Jacksons erstem Herr der Ringe, mit den Gefährten aufgereiht auf dem Gipfel. Dieses Gefühl weckt so nur eine gute Oberweltkarte bei mir.

Tatsächlich sind Oberwelten, dieses Herauszoomen in eine Makro-Ansicht der Spielwelt, einer der Gründe, warum ich einst dem klassischen JRPG verfiel. Wartales scheint diese Kunst nun zu einer neuen Meisterschaft zu bringen. Es ist ein wenig paradox, aber diese Art der Entdeckung vermittelt mir ein sehr plastisches Bild von der Beschaffenheit einer Spielwelt. Vielleicht, weil ich von oben ein besseres Gefühl für einen virtuellen Ort bekomme, mir ein genaueres Bild machen kann, wie Norden, Süden, Osten, Westen dieser Welt zusammen- oder voneinander abhängen. Nach dem Blick fürs Detail - in Wartales sind das Zooms in Ortschaften hinein oder sogar Querschnitte von Gebäuden, die man betritt - bekommt man auf der Oberwelt den Kontext für all die Kleinigkeiten präsentiert.

Ich bin nicht sicher, ob es eine klassische Story gibt. Aber der Hintergrund einer von einer Seuche geplagten Low-Fantasy-Welt, in dem ihr euer Glück als Söldnertruppe sucht, ist verlockend.

Wenn es gut gemacht ist, erfährt man dabei regelmäßig ein ehrerbietendes Gefühl für die Größe und das Alter eines Landes. Das, so von oben gesehen, wiederum als Vorschau auf die Orte dient, die da von just hinter dem Rand des Screens ins Bild scrollen. Auf dem Weg dorthin zieht jedes Mal die Spannung darüber an, was ich vorfinden werde, wenn ich dort ankomme, und mich eine Zoom-Ebene tiefer in die Welt hinein - und näher an ihre Bewohner heran - klicke. Ja, ich liebe Oberwelten! Und Wartales sollte man dringend im Auge behalten. Am besten, auch ihr schaut euch mal die Demo auf Steam an. Der Early Access startet später dieses Jahr.