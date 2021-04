Alt+F40: Warum Elite: Dangerous' Shooter-Part wichtig ist - und warum doch noch Hoffnung für die Menschheit besteht

Die allwöchentliche Frage, aber deshalb nicht weniger wichtig und kein bisschen floskelig: Wie geht es euch so? Hier ist alles halbwegs in Ordnung. Mein Erstgeborener, keine vier Jahre, hat gestern seinen ersten Witz erzählt. Verstanden hat er ihn selbst wohl nicht. Gut fand ich ihn trotzdem. Wir sitzen beim Nachmittagssnack um den Küchentisch. Ohne Ansage, irgendwo zwischen Papas "ich will noch Getränke kaufen fahren" und Mamas "wann sollen wir Jakob und Simone (Namen von der Redaktion geändert oder auch nicht) beim Streichen helfen?" legt er los: "Was ist grün und guckt durchs Schlüsselloch?" - gelungene komödiantische Pause, alle Achtung! - "Spionat!" Breites Grinsen. Hätte eigentlich unter "Höhepunkt der Woche" gehört, aber da steht was anderes, denn der Knirps ist sowieso jeden Tag ein Highlight.

Nein, Elite: Dangerous wird auch mit der Odyssey-Erweiterung nicht zu Star Citizen

So, da ist nun also der erste Brocken der Odyssey-Alpha, die sich in vier Phasen bis zum Herbst in die volle Breite eines dann auch zu Fuß erkundbaren Universums strecken will. Futuristische Ballereien über die Visiere von Weltraumgewehren inklusive. Das klingt, als wolle Frontier Start Citizen Konkurrenz machen, auf seinen aktuell etwas sterilen Raumstationen und in seinen geleckten Waffen- und Ausrüstungsshops sieht es auch ein wenig so aus wie Chris Roberts' Mammutprojekt, aber die beiden Spiele werden im Kern unterschiedlich bleiben.

Die Missionen werden weiterhin aus dem Computer kommen. Es ist mir fast egal.

Elite war und ist gemütlicher, Star Citizen ist mehr Pop und Pomp. Elite ist Carl Sagan nach einem TNG-Marathon, Star Citizen ist Neil deGrasse Tyson, wenn James Cameron die Biografie drehen würde. Ich kann dennoch verstehen, wenn Kritiker bemängeln, dass dieses Spiel eine Zu-Fuß-Komponente mit Action-Elementen eigentlich nicht braucht, vor allem, wenn man bedenkt, dass Frontier nicht originär ein Shooter-Studio ist und sich laufen, springen, schießen nicht automatisch gut anfühlt, wenn man auf diesem Gebiet keine Expertise hat. Was das angeht, ist es noch zu früh, sich ein Urteil zu erlauben und was man in Phase eins der Alpha von Odyssey tun kann, ist sehr begrenzt. Man fliegt nicht mal selbst durch die Gegend und ist momentan auf nur ein Sonnensystem festgenagelt (okay, auch das klingt sehr nach Star Citizen...).

Ich werde zu einem anderen Zeitpunkt noch mehr ins Detail über die neue Erweiterung gehen, aber mir war wichtig, schon jetzt ein paar Takte darüber zu verlieren, warum für mich der neue First-Person-Modus eine große Sache ist: Es geht schlichtweg um Maßstäbe und Größenordnungen - "Scale" wie es Entwickler im Angelsächsischen so gerne nennen -, die einfach sehr viel immenser und irrsinniger wirken, sobald man den Spieler vom Schiff entkoppelt.

Hach... Es wird nie alt.

Das beginnt mit dem Größeneindruck, den die Schiffe vermitteln: Alleine schon vor einer eigentlich recht mickrigen Adder zu stehen, stößt dem Gefühl für diese Welt neue Türen auf. Und wenn man erst einmal nach einem nahtlosen Übergang vom Überlichtgeschwindigkeitsflug zum Atmosphärengleiten und der letztlichen Landung seinen Kahn verlässt und die Stiefel den staubigen Boden berühren, setzt das das eigene jämmerliche Dasein in dieser Galaxie in ein Verhältnis, das zugleich erbaulich und niederschmetternd ist. Es ist ein bisschen, wie das erste Mal das vielleicht wichtigste Foto aller Zeiten zu sehen und zu verstehen, was man da sieht: Ein Bild namens Hubble Ultra Deep Field, eine Fotografie eines Fleckchens Nachthimmel, an dem nichts zu sehen war. Also im Grunde einfach nur ein Stück schwarzer Nacht.

Nach entsprechender Belichtungsdauer traten in diesem vermeintlich gähnenden Nichts "hinter dem Sternen" ungezählte bunte Galaxien - nicht Sonnensysteme! - zu Tage. Irgendwie furchteinflößend, aber endlos faszinierend, inspirierend und wunderschön. Es hängt nicht umsonst hinter mir als Kunstdruck an der Wand. Kurzum: Ich freue mich nicht auf Odyssey, weil ich "endlich ballern" darf. Ich freue mich, weil es den metallenen Panzer um mich herum wegschält, mich den Elementen (oder deren Abwesenheit) entblößt und die Welt von Elite: Dangerous nach unten und nach oben hin noch größer erscheinen lässt - in einem Spiel, dessen beeindruckendster Verdienst ohnehin schon Größe ist, will das was heißen.