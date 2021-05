Alt+F40: Wes Anderson's Pikmin gibt's nur auf Xbox und PC - und warum The Walking Dead nicht das Beste von Robert Kirkman ist

Moin, wie man hier in Bremen sagt! Gleich gibt's den ersten Pieks Astra Zeneca und was soll ich sagen? Bei Männern, noch dazu *seufz* mittleren Alters, eilen Kopfschmerzen, Schüttelfrost und 36,8 Grad Fieber bekanntlich schonmal phantomartig voraus. „Herren der Schöpfung" - am Arsch. Ganz schön armselig, was mein Unterbewusstsein gerade mit mir anstellt. Aber: Ich freue mich auch drauf, obwohl ich den Artikel gestern über Verunreinigungen im Impfstoff meiner Wahl (die ihn wohl dennoch nicht unsicherer machen) vielleicht besser nicht zweimal gelesen hätte. Ihr hört dann nächste Woche, wie das so lief.

Ansonsten ist alles ruhig gerade. Nun ja, so ruhig, wie es sein kann, wenn unser Zweitgeborener, der Kita sei Dank, gerade all die ganzen Kinderlieder wiederentdeckt, die man nach Nummer eins eigentlich NIE WIEDER hören wollte. Simone Sommerland ist mein Kryptonit. Und wenn man mal was Cooles für Kinder anschleppt, wie Johannes Stankowski zum Beispiel, dessen Indie-Liedermacher Vibes und Wortwitz man sich auch als Erwachsener gut geben kann, interessiert's natürlich nicht die Bohne. Trotzdem immer wieder entwaffnend lustig, wie sich der Einjährige, der immer noch kein ganzes Wort rausbringt, das man irgendwie zuordnen könnte, mit dem breitesten aller Grinsen bei der Aramsamsam-Choreografie verbiegt und zusammenfaltet. Der Punkt geht an Dich, Sommerland!

Inhalt

The Wild at Heart ist Pikmin für Ausreißer

Ich liebe diese Spiele, die auf einmal einfach da sind, ohne dass man sie überhaupt auf dem Zettel gehabt hätte. Vor allem, wenn man sie plötzlich einfach "hat", wie ein schönes Buch, das einem ein Freund überraschend vor die Tür legte. Eine solche Überraschung ist The Wild at Heart, das just im Game Pass erschienen ist und mich gerade auch dann noch beschäftigt, wenn ich es nicht spiele. Zum Beispiel, weil genau in diesem Moment wieder zwei Ohrwürmer aus dem Soundtrack zugleich durch meine Gehörgänge kriechen. Oder weil mir einzelne Bilder der wundervollen, handgezeichneten Art-Direction dieses Fantasiewaldes nachhängen. Vielleicht ist es auch das Motiv des Jungen, der von Zuhause wegläuft, das mich so fesselt - ohne dass ich so genau wüsste, was eigentlich vorgefallen ist. Ich weiß nur, es ist gerade ziemlich traurig zuhause.

Eine schöne Kombination - aber ich bin auch leichte Beute für Wegläufer-Geschichten.

Und so stolpert man dann als ein Halbwüchsiger namens Wake auf dem Weg zum Treffen mit seiner Co-Ausreißerin Kirby in einen magischen Wald hinein, in dem ein uraltes Böses erwacht. Visuell ist der Titel der Moonlight Kids ein absoluter Bilderbuch-Traum. Aber auch tonal wandelt die Erzählung sicheren Fußes zwischen herzerwärmender Verschrobenheit und bittersüßer Melancholie.

Als hätte Wes Anderson zusammen mit Klei Entertainment ein neues Pikmin gemacht, rätselt ihr euch in diesem Puzzle-Adventure mithilfe einer Horde von Elflingen durch die verschiedenen Biome eines verzauberten Forsts voller seltsamer Bewohner, werft eure Kobold-Freunde scharenweise auf Gegner oder Hindernisse und schaltet nach und nach neue Gattungen und damit auch Wege frei. Ein wenig Crafting, ordentlich Sammelkram - hier und da schrammt das Spiel nur knapp daran vorbei, ein wenig überladen zu wirken, und das obwohl es oft nur darum geht, noch ein paar mehr Elflinge zu besorgen, um weiterzukommen. Aber es geht ein so gutes Tempo und ist in seiner audiovisuellen Ästhetik so verzaubernd, dass man das gerne verzeiht.

Mich wundert ohnehin, dass nicht schon viel früher jemand das Pikmin-Konzept aufgegriffen hat - die Overlord-Spiele wären vielleicht der nächstliegende Verwandte, aber so viel (und so "wildes") Herz wie das hier nun, das hatten die nicht. Und dann kommt auch noch Geschmack dazu. Mich holt es gerade voll ab und ich schlage vor, ihr schnappt euch 'ne Limo, euren gemütlichsten Kapuzenpulli und schaut euch diesen Geheimtipp mal an! Es ist nicht so, als hättet ihr dieses Wochenende Besseres vor.