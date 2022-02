American McGee's Alice wird als TV-Serie adaptiert - David Hayter ist Showrunner

Und noch ein Videospiel, das als TV-Serie adaptiert wird: Diesmal ist es American McGee's Alice.

Radar Pictures hat sich die Rechte an einer Umsetzung gesichert, die Serie soll dabei nicht nur auf dem ersten Teil, sondern auch auf der Fortsetzung Alice: Madness Returns basieren.

David Hayter ist mit an Bord

Als Showrunner für die Serie wurde David Hayter verpflichtet. Den Synchronsprecher, Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur kennt ihr unter anderem als die Stimme von Solid Snake und Naked Snake.

Hayter wird nicht nur die Serie schreiben, sondern sie auch in Zusammenarbeit mit Radar Pictures und Abandon Entertainment produzieren.

"David Hayter bringt Vorstellungskraft, Erfahrung und Schleichfähigkeiten mit, die er in erfolgreichen Missionen in Film, Fernsehen und Videospielen erworben hat - eine einzigartige Kombination, die dieses Abenteuer im Wunderland zu einem Erfolg für das Franchise und die Fans machen wird", ist American McGee überzeugt. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und weiß, dass die Alice-Fans ihn mit großer Zuneigung empfangen werden."

Hayter sagt dazu: "American McGee's Alice und Alice: Madness Returns stellen eine bahnbrechende Neuinterpretation des klassischen Märchens dar. Sie führen den Spieler in das Herz eines verdorbenen Wunderlandes und werfen Licht in schattige Ecken, die die Welt noch nie gesehen hat. Ich freue mich sehr darauf, diese Welt des Wahnsinns und der Wunder einem weltweiten Publikum näherzubringen."

American McGee arbeitet derzeit auch mit seinem Unternehmen Myterious Inc an Alice: Asylum sowie an Oz: Adventures, einem narrativen Spiel auf Basis der Klassiker von L. Frank Baum.