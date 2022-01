Among Us bekommt eine Manga-Adaption

Detektiv Conan kann einpacken, denn das beliebte soziale Deduktionsspiel Among Us erhält nächsten Monat einen eigenen Manga.

Es kann funktionieren, so verrückt es auch klingt

In der Februar-Ausgabe von Bessatsu Corocoro, einem monatlich erscheinenden, japanischen Manga-Magazin, bekommt Among Us eine einmalige kleine Geschichte. Eine Serie soll daraus nicht entstehen.

Video Game "Among Us" will get a manga adaption in Bessatsu Corocoro issue 4/2022 next Feb 2022 pic.twitter.com/FmvrVCo3mo — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) January 12, 2022

"Was zur Hölle?" ist an dieser Stelle eine berechtigte Frage. Wie soll so ein Manga funktionieren? Immerhin haben die Besatzungsmitglieder keinen eigenen Charakter und üben im Spiel stets nur ihren Job aus. Auch heben sich die einzelnen Figuren optisch nicht besonders voneinander ab - na gut, vielleicht könnte man hier mit verschiedenen Kopfbedeckungen arbeiten?

Ein englischer Kurzfilm von den deutschen YouTubern Jay & Arya, die sich auf ihrem Kanal viel mit Filmen und Serien beschäftigen, beweist zumindest, dass es möglich ist, Among Us in ein dramaturgisches Format zu bringen. Etwa zwölf Minuten ist der aufwendig produzierte Streifen lang und hat inzwischen mehr als elf Millionen Aufrufe.

Wenn ihr nicht glaubt, dass sich mit Among Us brauchbare Geschichten schreiben lassen, dann lasst euch von diesem erfolgreichen Amateur-Projekt überzeugen:

Vorhang zu. Among Off. Mic Drop. Ende.