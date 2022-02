Andy Serkis im Interview: Über Warhammer, Vardan Kai und was Videospiele besonders macht

Schauspieler Andy Serkis - ihr kennt ihn unter anderem als Gollum in Der Herr der Ringe und als Supreme Leader Snoke in Star Wars - übernimmt im kommenden Warhammer 40.000 Chaos Gate: Daemonhunters eine Sprechrolle.

Er leiht Großmeister Vardan Kai, einem Veteran hunderter Kampagnen, seine Stimme. Gleichzeit ist er Steward des Arsenals, berät die Spieler und Spielerinnen von der Zitadelle von Titan aus und beantwortet eure Anfragen nach Verstärkungen sowie meisterhaft gefertigten Rüstungen und Waffen.

Vardan Kai gilt als autoritärer Anführer, der keine Dummheiten duldet und eine starke Abneigung gegenüber denjenigen hat, denen er nicht traut. Im Laufe des Spiels soll sich zwischen euch und ihm aber eine Meister-und-Schüler-Beziehung aufbauen, obwohl er nie viele Emotionen zeigt.

Im Vorfeld der Bekanntgabe von Serkis' Beteiligung am Spiel hatte ich die Gelegenheit zu einem kleinen Interview mit ihm. In dem Gespräch, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt, plaudert er unter anderem über Warhammer, seine Rolle als Vardan Kai und darüber, was Videospiele für ihn so besonders machen. Schließlich ist es nicht seine erste Arbeit an einem Videospiel, nachdem er bereits umfassend an den Ninja-Theory-Spielen Enslaved: Odyssey to the West und Heavenly Sword mitgewirkt hat.

Ferner hat uns Frontier Foundry, Publisher des Spiels von Entwickler Complex Games, noch ein kleines Q&A mit Serkis zukommen lassen, in dem er noch einmal auf verschiedene Aspekte seiner Rolle eingeht.

Wer ist Vardan Kai und was ist seine Rolle im Spiel?

"Vardan Kai ist ein Großmeister der Grey Knights und Steward des Arsenals. In Warhammer 40.000 Chaos Gate: Daemonhunters fungiert er als Ansprechpartner für den Spieler in der Zitadelle von Titan, wo er die Kontrolle über den Einsatz und die Verwaltung der Ressourcen des Chapters hat. Im Verlauf der Kampagne werden die Spieler regelmäßig mit Kai kommunizieren, um meisterhaft gefertigte Waffen und Ausrüstung zu erbitten, um sie in ihrem Bestreben, die Blüte zu bekämpfen, zu unterstützen. Er ist eine Schlüsselfigur in der Hierarchie der Grey Knights und duldet keine Dummheiten, also sollten die Spieler vorsichtig sein und ihn nicht enttäuschen, denn er hat die Macht, ihren Zugang zu diesen lebenswichtigen Ressourcen zu beschränken."

Du hast im Laufe deiner Karriere viele Rollen gespielt, von CGI-Figuren über Live-Action-Rollen bis hin zu Synchronrollen wie Vardan Kai in Warhammer 40.000 Chaos Gate: Daemonhunters. Gehst du an jede dieser Rollen anders heran?

"Mein persönlicher Ansatz wurde durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Regisseuren, Geschichtenerzählern und Filmemachern im Laufe meiner Karriere geprägt. Ich denke, dass man als Schauspieler unabhängig vom Medium eine Rolle verkörpert. Man schlüpft in die Denkweise und die Schuhe einer Figur, erstellt ein psychologisches Profil und eine physische Präsenz für diese Figur, unabhängig davon, ob ich eine Stimme kreiere oder physisch auf der Leinwand erscheine. Es war mir eine Freude, die Stimme von Vardan Kai zu sein und in das Warhammer-40.000-Universum einzutauchen."

Wie fandest du den Prozess der Entwicklung der Rolle von Vardan Kai, was können die Spieler von ihm erwarten?

"Vardan Kai ist aus der Sicht des Spielers während der gesamten Kampagne eine wichtige Autoritätsperson, aber es gibt diese Art von Meister-und-Schüler-Beziehung, die sich entwickelt. Als ich seine Stimme kreierte, stellte ich ihn mir als einen Charakter vor, dessen Gesicht fast aus Granit ist und dem man mit viel Glück ein halbes Lächeln entlocken kann. Davon abgesehen kann er manchmal brutal sein. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie die Spieler auf seine 'harte Liebe' reagieren."

Was hat dich an der Rolle gereizt?

"Das Warhammer-40.000-Universum ist ein absolut unglaubliches Setting, die Tiefe des Universums und das reichhaltige Universum haben etwas geschaffen, das einen als Zuschauer wirklich fesselt. Es sind diese Arten von tiefgreifenden Erfahrungen, die mich in meiner gesamten Karriere immer fasziniert haben. In die Rolle von Vardan Kai zu schlüpfen, ein Teil der düsteren Zukunft zu werden, war eine wunderbare Erfahrung."

Was steht bei dir als Nächstes an?

"Im März werde ich wieder auf der Kinoleinwand zu sehen sein, und zwar in The Batman als Alfred Pennyworth, was wirklich eine Freude für mich war. Es ist fantastisch, die Gelegenheit zu haben, einen so beliebten Charakter aus einem kultigen Franchise darzustellen. Daneben arbeite ich auch an einer Folge der brillanten BBC-Krimiserie Luther an der Seite von Idris Elba und Cynthia Erivo."

Warhammer 40.000 Chaos Gate: Daemonhunters erscheint am 5. Mai 2022 für den PC.