Animal Crossing: Das Super-Mario-Update 1.8.0 für New Horizons ist da

Update 1.8.0 für Animal Crossing: New Horizons ist da

Es ermöglicht euch bald den Kauf von Super-Mario-Items

Erhältlich sind diese ab dem 1. März 2021

Animal Crossing: New Horizons hat sein neuestes Update erhalten.

Anlässlich des aktuellen Geburtstags von Super Mario steht Update 1.8.0 auch ganz im Zeichen des Klempners und seiner Freunde aus dem Pilz-Königreich.

Unter anderem bekommt ihr Outfits, Möbel und Dekorationen im Super-Mario-Stil für eure Insel.

Ebenso gibt's zum Beispiel eine Röhre, die ihr auf eurer Insel aufstellen könnt und die euch dann von einer Seite zur anderen befördert - praktisch als Abkürzung!

Zu den weiteren Neuheiten zählen unter anderem Fragezeichen-Blöcke, eine Zielflagge sowie Münzen.

Mit den neuen Kleidungsstücken seht ihr dann aus wie euer Lieblingscharakter aus der Super-Mario-Reihe, zum Beispiel Mario und Luigi. Ebenso bekommt ihr Items wie Panzer oder Feuerblumen, um eure Insel in ein Super-Mario-Land zu verwandeln.

Wer sich das Update herunterlädt, erhält zudem eine Pilz-Tapete für die eigenen, virtuellen vier Wände geschenkt. Erhältlich sind die neuen Super-Mario-Items indes erst ab dem 1. März, die Preise reichen dabei von 350 bis 12.000 Sternis - abhängig davon, was ihr haben möchtet.

Habt ihr zuletzt ein wenig Pause gemacht, ist das hier vielleicht ein guter Grund für euch, noch einmal intensiver ins Spiel einzutauchen, vor allem wenn ihr Mario-Fan seid und Freude daran habt, eure Insel entsprechend zu gestalten.

Download the free update on 2/25 and receive the mushroom mural in your in-game mailbox for free! You?ll have to wait until 3/1 to order the Super Mario Bros. themed items, but this should get those decorating ideas flowing! pic.twitter.com/c3ZW5ckT29 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 24, 2021

Das dürfte auch frühere, von Mario inspirierte Insel-Designs noch einmal kräftig aufwerten, wenn sich jetzt wirklich originalgetreue Items einsetzen lassen.

Zuvor erschien im Januar das letzte Update für das Spiel und brachte unter anderem den Karneval auf eure Insel, der Mitte Februar stattfand.