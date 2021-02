Animal Crossing New Horizons - Frühlingsbambus bekommen und welche Rezepte es dafür gibt

Um an Frühlingsbambus in Animal Crossing: New Horizons zu kommen, müsst ihr euch zu bestimmten Zeiten im Jahr auf die Suche danach machen. Und könnt dann daraus neue Dinge basteln!

Wie ihr Frühlingsbambus in Animal Crossing: New Horizons bekommt:

Wann und wie ihr Frühlingsbambus in Animal Crossing: New Horizons findet Frühlingsbambus findet ihr in Animal Crossing: New Horizons nur zu ganz bestimmten Zeiten. Auf der Nordhalbkugel könnt ihr zwischen dem 25. Februar und 31. Mai darauf stoßen, auf der Südhalbkugel zwischen dem 25. August und 30. November - und das ganztägig. In diesen Zeitraumen besteht die Chance, ein Stück Frühlingsbambus zu bekommen, wenn mit mit der Axt auf einen Bambus schlagt. Allerdings sind die Chancen nicht riesig, sie liegen bei etwa 30 Prozent, einen Frühlingsbambus zu bekommen. Haut also fleißig auf Bambus herum oder pflanzt zusätzlich neuen an, um eure Chancen zu erhöhen. Der Frühlingsbambus dient euch dabei als neuer Bestandteil zur Herstellung spezifischer Objekte. Insgesamt zehn verschiedene Bastelanleitungen gibt es für den Frühlingsbambus und ihr könnt diese ebenfalls in diesem Zeitraum finden. Frühlingsbambus findet ihr bei normalen Bambusbäumen.