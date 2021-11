Animal Crossing New Horizons: Leuchtmoos und Ranken finden

Leuchtmoos und Ranken sind neue Materialien, die ihr in Animal Crossing: New Horizons seit Update 2.00 finden könnt.

Mit Leuchtmoos und Ranken baut ihr aus Bastelanleitungen unter anderem neue Möbel, von denen einige perfekt geeignet sind, um Fantasy-inspirierte Inseln zu gestalten. Zugleich können sie als kleine Abkürzungen auf eurer Insel dienen.

Und wo gibt's das? Wir zeugen euch, wo ihr Leuchtmoos und Ranken findet und was ihr dann damit macht.

Alles über Leuchtmoos und Ranken in Animal Crossing: New Horizons:

Wo gibt es Leuchtmoos und Ranken in Animal Crossing: New Horizons? Es gibt zwei Möglichkeiten, in Animal Crossing: New Horizons sowohl Leuchtmoos als auch Ranken zu bekommen. Für eine davon ist entscheidend, ob ihr den DLC Happy Home Paradise besitzt oder nicht. Grundsätzlich hat jeder die Chance, sowohl Leuchtmoos als auch Ranken zu finden, indem er mit Käpten eine Bootstour unternimmt. Ab und an bringt Käpten euch zu einer Insel, auf der diese besonderen Arten von Pflanzen wachsen - ihr könnt sie dann einfach einpacken und mit auf eure Insel nehmen! Vergesst nicht, dass die Insel, zu der Käpten euch bringt, zufällig ausgewählt wird und ihr nur eine Bootstour pro Tag machen könnt. Es könnte also ein Weilchen dauern, bis ihr Leuchtmoos und Ranken zu Gesicht bekommt. Ranken können in Animal Crossing: New Horizons auch als Abkürzung dienen. Wenn ihr den Happy-Home-Paradise-DLC gekauft habt, könnt ihr auf den Hügeln hinter dem Planungsbüro der Ferienhausagentur sowohl Leuchtmoos als auch Ranken finden. Leuchtmoos und Ranken findet ihr in Animal Crossing: New Horizons zum Beispiel auf manchen Inseln, zu denen euch Käpten führt.