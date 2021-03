Animal Crossing: New Horizons - Mario-Items bekommen und was sie kosten

Ihr könnt jetzt Super-Mario-Items in Animal Crossing: New Horizons bekommen! Wer seine virtuelle Insel schon immer in ein Pilz-Königreich verwandeln wollte, bekommt nun die allerbeste Gelegenheit dazu!

Was ihr über die Super-Mario-Items in Animal Crossing: New Horizons wissen müsst:

Was sind die Mario-Items und wo erhalte ich sie? Die Super-Mario-Items gibt es anlässlich des 35. Geburtstags von Nintendos legendärer Spielereihe in Animal Crossing: New Horizons. Sie wurden mit Update 1.8.0 für das Spiel eingeführt und sind seit dem 1. März 2021 erhältlich. Um sie zu bekommen, müsst ihr eurer Stadthalle einen Besuch abstatten, dort das Terminal aktivieren und den Nook Shopping-Bereich aufrufen. Die Mario-Items findet ihr dort über den Aktionen-Reiter. Anders gesagt: dahinter steckt kein allzu komplizierter Vorgang. Einfach zum Terminal gehen und das shoppen, was ihr haben möchtet! Macht aus eurer Insel das Pilz-Königreich.

Welche Mario-Items gibt es in Animal Crossing: New Horizons? Via Nook Shopping habt ihr die Wahl zwischen einer Reihe verschiedener Möbel und Dekorationsobjekte für eure Insel, auch neue Outfits für euren Spielcharakter sind mit dabei. Nachfolgend seht ihr alle neuen Items mitsamt ihrer Preise. Kauft ihr welche, erhaltet ihr sie am darauffolgenden Tag per Post in euren virtuellen Briefkasten geliefert! 1-Up Pilz - 2.000 Sternis

Block - 1.000 Sternis

Feuerblume - 1.500 Sternis

Koopa-Panzer - 700 Sternis

Münze - 350 Sternis

Pilzplattform (L) - 3.000 Sternis

Pilzplattform (S) - 1.000 Sternis

Röhre - 5.000 Sternis

Schwebeblock - 1.000 Sternis

Steinblock - 1.000 Sternis

Superpilz - 1.350 Sternis

Superstern - 2.000 Sternis

Zielpfahl - 3.500 Sternis

?-Block - 1.350 Sternis

Luigi-Mütze - 1.500 Sternis

Mario-Mütze - 1.500 Sternis

Peach-Krone - 12.000 Sternis

Wario-Mütze - 1.500 Sternis

Luigi-Schnauzer - 1.200 Sternis

Mario-Schnauzer - 1.200 Sternis

Wario-Schnauzer - 1.200 Sternis

Luigi-Outfit - 2.400 Sternis

Mario-Outfit - 2.400 Sternis

Peach-Kleid - 6.000 Sternis

Wario-Outfit - 2.400 Sternis

Paar Luigi-Schuhe - 1.400 Sternis

Paar Mario-Schuhe - 1.400 Sternis

Paar Peach-Pumps - 2.400 Sternis

Paar Wario-Latschen - 1.400 Sternis

Pilztapete - 3.000 Sternis

Block-Boden - 3.000 Sternis

Lakitus-Wolke-Teppich - 1.500 Sternis

Yoshi-Ei-Teppich - 1.500 Sternis