Animal Crossing New Horizons - Neujahr: So feiert ihr ins neue Jahr

Mit Neujahr feiern auch ihr und die Bewohner eurer Insel in Animal Crossing: New Horizons den Beginn eines neuen Jahres.

Anlässlich dessen könnt ihr eine Reihe von Items bekommen, um das neue Jahr mit Stil zu begrüßen. Was ihr alles so bekommen könnt, zeigen wir euch auf dieser Seite - und verraten natürlich, wann das alles losgeht.

Alles über Neujahr in Animal Crossing: New Horizons:

Wann startet und endet Neujahr in Animal Crossing: New Horizons?

Neujahr in New Horizons. Klingt so, als würde es nur zum Jahreswechsel stattfinden. Ist aber nicht so! Tatsächlich geht es bereits am 22. Dezember los, zumindest in Nooks Laden. Bis zum 5. Januar erwarten euch dort besondere, saisonale Items im Angebot.

Am 31. Dezember findet ihr dann Tom Nook und Melinda außerhalb des Servicecenters, ebenso seht ihr einen großen Countdown, der die noch verbleibende Zeit im laufenden Jahr anzeigt.

Melinda und Tom Nook verlassen zu Silvester das Servicecenter in Animal Crossing: New Horizons.

Tom Nook und Melinda halten sich den ganzen Tag über dort auf, der große Neujahrs-Countdown beginnt dann um 23 Uhr. Die Bewohner eurer Insel kommen langsam zum Platz vor dem Servicecenter und um Mitternacht fliegen dann die Raketen.

Das neue Jahr beginnt auch in Animal Crossing: New Horizons.

Da beide vor dem Servicecenter stehen und die Uhr die Tür blockiert, könnt ihr natürlich den gesamten Tag über nicht das Gebäude betreten. Somit lassen sich an diesem Tag keine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ihr könnt also keine Gebäude bewegen und solche Sachen. Erledigt das also vorher oder wartet einen Tag länger.

Am 1. Januar scheint zudem die Sonne besonders hell und ihr hört eine besondere Hintergrundmusik. Da das Servicecenter an Silvester geschlossen war, erhaltet ihr beim Nook-Portal 500 Nook-Meilen, eure Bonusmeilen-Serie wird wiederum auf 7+ Tage gesetzt.