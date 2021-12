Animal Crossing New Horizons - Spielzeugtag: Alle Anleitungen und Belohnungen

Der Spielzeugtag ist die Animal-Crossing-Version von Weihnachten in Animal Crossing: New Horizons.

An diesem besonderen Tag taucht das Rentier Chris auf eurer Insel auf und verbreitet festliche Stimmung. Ihr helft ihm unter anderem dabei, Geschenke auszutragen - ebenso könnt ihr euch ein paar Belohnungen sichern.

Alles über den Spielzeugtag in Animal Crossing: New Horizons

Wie finde ich Chris in Animal Crossing: New Horizons? Um am Spielzeugtag-Event in Animal Crossing: New Horizons teilnehmen zu können, müsst ihr das Rentier Chris auf eurer Insel finden. Zum Glück stellt das kein großes Problem dar. Begebt euch einfach in Richtung Servicecenter und er sollte sich in der Nähe aufhalten. Wenn er nicht gerade davor steht, findet ihr ihn normalerweise in der näheren Umgebung. Hier findet ihr Chris in Animal Crossing: New Horizons.

Wie bekomme ich das Geschenkpapier in Animal Crossing: New Horizons? Habt ihr mit Chris in New Horizons gesprochen, bekommt ihr von ihm eure erste Aufgabe für den Spielzeugtag: ihr sollt dreimal Festtagsgeschenkpapier für ihn herstellen. Chris braucht in Animal Crossing: New Horizons Geschenkpapier von euch. Dafür braucht ihr jeweils dreimal Rotschmuck, Blauschmuck und Goldschmuck, die ihr findet, wenn ihr an geschmückten Nadelbäumen schüttelt. Stellt das Geschenkpapier für Chris in Animal Crossing: New Horizons her. Von Nadelbäumen könnt ihr mehrere dieser Dinge auf einmal erhalten, also schüttelt fleißig an ihnen. Achtet aber darauf, dass nach wie vor Wespen auftauchen können! Habt ihr keine solchen Nadelbäume? Fragt Melinda im Servicecenter! Das Material für das Geschenkpapier in Animal Crossing: New Horizons findet ihr bei Nadelbäumen. Habt ihr ausreichend Material gefunden, stellt ihr dreimal das Festtagsgeschenkpapier her und bringt es Chris. Für eure Bemühungen erhaltet ihr ein Spielzeugtagsocken-Set von ihm. Bringt das Geschenkpapier zu Chris in Animal Crossing: New Horizons und ihr erhaltet ein Spielzeugtagsocken-Set.

Wie liefere ich Geschenke an Bewohner in Animal Crossing: New Horizons aus? Nachdem ihr eure erste Aufgabe gemeistert habt, bittet euch Chris als nächstes darum, jedem Bewohner auf eurer Insel in New Horizons ein Geschenk zu überreichen. Einige von ihnen werden in ihrem Zuhause sein, andere wandern über die Insel. Bedenkt, dass ihr kein Geschenk abliefern könnt, wenn der Bewohner schläft! Damit ihr das tun könnt, gibt euch Chris einen magischen Geschenkesack, der aber um 5 Uhr morgens, wenn er die Insel verlässt, wieder verschwindet. Möchtet ihr eine Pause beim Ausliefern der Geschenke machen, sprecht mit Chris. Chris möchte, dass ihr in Animal Crossing: New Horizons Geschenke ausliefert. Wie gesagt, geht es darum, alle Bewohner zu finden und ihnen ein Geschenk zu überreichen. Manche von ihnen haben im Gegenzug sogar ein Geschenk für euch. Dabei handelt es sich um Spielzeuge. Wenn ihr sie nicht braucht, gibt es womöglich später einen Nutzen dafür. Die Geschenke verteilt ihr in Animal Crossing: New Horizons an die Bewohner. Abhängig davon, wann ihr spielt, solltet ihr zuvor vielleicht eine Inselverordnung festlegen, um sicherzustellen, dass die Bewohner wach sind. Nachdem ihr alle Geschenke abgeliefert habt, kehrt ihr zu Chris zurück und gebt ihm den Geschenkesack zurück. Als Belohnung erhaltet ihr eine Bastelanleitung für einen Geschenkeberg sowie einen Spielzeugtag-Schlitten. Habt ihr die Geschenke verteilt, gibt euch Chris in Animal Crossing: New Horizons eine Belohnung.

Wie tausche ich Geschenke mit Bewohnern in Animal Crossing: New Horizons? Mit jedem Bewohner in New Horizons ist am Spielzeugtag ein Geschenketausch möglich. Tauscht Geschenke mit anderen Bewohnern in Animal Crossing: New Horizons. Ihr könnt den Bewohnern am Spielzeugtag schenken, was ihr möchtet, aber ihr erhaltet von ihnen lediglich Spielzeug - erwartet nichts Besonderes. Es gibt verschiedene Spielzeuge, also ist es durchaus möglich, dass ihr eines bekommt, das ihr noch nicht hattet. Bevor das möglich ist, müsst ihr aber sicherstellen, dass die Geschenke verpackt sind. Unverpackte Geschenke nehmen sie nicht an. Geschenkpapier erhaltet ihr in Nooks Laden oder manchmal von Bewohnern, wenn ihr versucht, ihnen ein unverpacktes Geschenk zu geben. Geschenkpapier bekommt ihr etwa in Nooks Laden in Animal Crossing: New Horizons. Sobald ihr eure Geschenke verpackt habt, macht ihr euch auf die Suche nach den Bewohnern und gebt sie ihnen, damit ihr im Gegenzug ein Spielzeug von ihnen erhaltet. Aber, wie gesagt: es ist nur ein Geschenktausch pro Bewohner möglich. Geschenke für Bewohner in Animal Crossing: New Horizons müsst ihr am Spielzeugtag zuerst verpacken.

Wie bekomme ich das Foto von Chris in Animal Crossing: New Horizons? Möchtet ihr das Foto von Chris New Horizons haben, müsst ihr am Spielzeugtag euer frisch erhaltenes Spielzeugtagsocken-Set in eurem Haus aufhängen. Findet in eurem Haus in Animal Crossing: New Horizons einen Platz für das Spielzeugtagsocken-Set. Am darauffolgenden Tag, dem 25. Dezember, interagiert ihr mit diesen Spielzeugtagsocken und solltet daraufhin das Foto bekommen. Habt ihr euch im vorherigen Jahr bereits eins abgeholt, bekommt ihr in jedem weiteren Jahr ein neues. Bis zum 1. Januar könnt ihr dieses Foto bekommen, aber um es nicht zu verpassen, solltet ihr es euch schnellstmöglich abholen. Das Foto von Chris steckt in Animal Crossing: New Horizons dann in den Socken.

Wie kriege ich Spielzeuge und festliche Kleidung in Animal Crossing; New Horizons? Im Vorfeld des Spielzeugtags verkauft Nooks Laden täglich eines von achten verschiedenen Spielzeugen. Jeden Tag wechselt das Angebot, was euch Zeit geben sollte, um sie zu kaufen. Es gibt verschiedene Spielzeuge zum Spielzeugtag in Animal Crossing: New Horizons zu kaufen. Ihr selbst könnt die Spielzeuge nicht anpassen, allerdings ist es möglich, verschiedene Stile der Spielzeuge beim Geschenketausch zu erhalten. Björn kann sie aber für euch anpassen, wenn ihr ihn auf Harveys Insel freigeschaltet habt. Eine Anpassung von Spielzeugtag-Geschenken in Animal Crossing: New Horizons ist bei Björn möglich. Des Weiteren verkaufen die Igelschwestern Tina und Sina in ihrer Schneiderei während dieser Zeit festliche Kleidung. Darunter auch alles, was ihr für ein Weihnachtsmann-Outfit benötigt. Festliche Kleidung in Animal Crossing: New Horizons gibt es bei Tina und Sina.