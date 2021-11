Animal Crossing New Horizons Vorhersagen: Wo ihr Smeralda findet und wie Glück funktioniert

Die wahrsagende Pantherin Smeralda hat endlich ihren Weg zu Nintendos Animal Crossing: New Horizonsgefunden! Ihre Vorhersagen haben eine direkte Auswirkung auf die versteckte Glücksmechanik von Animal Crossing: New Horizons, die ihrerseits einen subtilen Einfluss auf das Gameplay hat.

Wenn ihr Glück habt, erhaltet ihr mehr Sternis, wenn ihr den Geldstein trefft, aber wenn ihr Pech habt, liegt ihr den ganzen Tag nur herum.

Bevor ihr jedoch das Schicksal herausfordern könnt, solltet ihr wissen, wie ihr Smeralda in Animal Crossing: New Horizons findet.

Was ihr über Smeralda, Vorhersagen und Glück in Animal Crossing: New Horizons wissen müsst:

Wo finde ich Smeralda in Animal Crossing: New Horizons? Wenn ihr Smeralda in Animal Crossing: New Horizons treffen wollt, dann müsst ihr ihren Laden auf Harvs Insel freischalten. Dazu müssen ihr zunächst Harvs Insel besuchen, nachdem ihr das Update 2.00 heruntergeladen haben, um etwas über seinen und Trudes Plan für die Kooperation zu erfahren. Als Nächstes müsst ihr 100.000 Sternis sammeln und sie dem Gyroiden in der linken, unteren Ecke des Bereichs spenden, der Geld für eine mysteriös genaue Wahrsagerin sammelt. Wenn ihr bereits einen oder zwei Händler freigeschaltet habt - vielleicht sogar alle -, dann hat vielleicht schon jemand eine kleine Menge Sternis gespendet. Wenn ihr das Spendenziel erreicht habt, müsst ihr den nächsten Tag abwarten, bis Smeralda eintrifft. Nachdem sie ihr Lager aufgeschlagen hat, könnt ihr sie jedoch jederzeit besuchen, um euch die Zukunft vorhersagen zu lassen.

Was macht Smeralda in Animal Crossing: New Horizons? Smeralda bietet in Animal Crossing: New Horizons drei Dienste an, aber je nach Grad der Freundschaft mit euren Dorfbewohnern kann es sein, dass einer davon für euch nicht verfügbar ist. Für jeweils 1.000 Sternis kann Smeralda euer Glück und den Freundschaftsgrad eines bestimmten Dorfbewohners offenbaren. Beide Dienste sind nur einmal pro Tag verfügbar, daher kann es einige Zeit dauern, bis ihr die Freundschaftsgrade aller eurer Dorfbewohner herausgefunden habt. Nachdem ihr eure Freundschaftsstufe mit einem Dorfbewohner überprüft habt, kann sie euch auch anbieten, euch für 10.000 Sternis zu segnen. Dadurch wird eure Freundschaftsstufe mit einem Dorfbewohner erhöht. Unseres Wissens nach ist diese Option nur verfügbar, wenn ihr nicht gerade mit dem betreffenden Dorfbewohner befreundet seid. Wenn Smeralda sagt, dass ihr mit einem Dorfbewohner die engsten Beziehungen habt, dann wisst ihr, dass ihr bereits beste Freunde seid.