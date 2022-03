Apex Legends: Kontrolle-Modus und neues Sammel-Event kommen schon nächste Woche

Electronic Arts und Respawn Entertainment sorgen nächste Woche für neue Inhalte in Apex Legends. Das neue Krieger-Sammel-Event und der wiederkehrende Kontrolle-Modus sorgen für Abwechslung und neue Belohnungen.

Neue Inhaltsladung kommt nächste Woche

Am 29. März kehrt der 9-gegen-9-Modus "Kontrolle" für zwei Wochen nach Apex Legends zurück. Dabei wurde Caustics Filterung zu einem kleinen Schlachtfeld umfunktioniert, mit Deckung, Seilrutschen, Skydive-Werfern und weiteren Features. Am 12. April ist dann wieder Schluss.

Auch die neue Arena-Karte mit dem Codenamen "Abladepunkt" bereichert das Spiel in Kürze. Die Map liegt weit über der Skyline von Malta am vollautomatischen Hammond-Produktionsturm und lässt euch umhüllt von Smog mitten in der Nacht gegeneinander antreten.

Beim Krieger-Sammel-Event bietet 24 zeitlich begrenzte Kosmetika, darunter Skins für Ash, Octane, Horizon, Lifeline und mehr. Jede Woche des Events hat seine eigene Belohnungsreihe. Spieler können also Punkte sammeln und ihre Herausforderungen täglich aktualisieren, können aber nur richtig abräumen, wenn sie sich in beiden Wochen einloggen und spielen.

Ein paar Updates und Bugfixes schmeißt Respawn auch gleich mit dazu. Die vollen Patch-Notizen findet ihr auf dem Blog von Electronic Arts.