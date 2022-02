Apex Legends Gewinnspiel: Wir verlosen zwei Apex-Münzen-Bundles im Wert von 100 Euro

Apex Legends ist inzwischen drei Jahre alt. Statt Wachstumsschub und Feinmotorik startet die zwölfte Saison. Entwickler Respawn Entertainment führt darin die neue Legende Mad Maggie, den neuen Modus "Kontrolle" und viele Änderungen auf Olympus ein. Zur Feier des dreijährigen Bestehens verschenken wir zwei große Bundles mit jeweils 11.500 Apex-Münzen - das entspricht einem Gesamtwert von 99,99 Euro pro Paket. Die Gewinner entscheiden für welche Plattform sie den Apex-Jackpot erhalten wollen.

Schnelle Reaktionen, gute Zielgenauigkeit und ein strategisches Vorgehen bringen euch in diesem Battle Royale weiter. Ihr gewinnt, wenn ihr oder euer Team die letzten Überlebenden auf der Inselkarte bleibt. Um andere Mitspieler zu töten und somit aus dem Rennen zu nehmen, sammelt ihr immer stärkere Waffen und Munition. Für Echtgeld könnt ihr während eines Matches nichts kaufen, hier geht es rein um eure Fähigkeiten als Shooter-Spieler und ein wenig Glück beim Looten. Dieselben Voraussetzungen und Möglichkeiten wie eure Gegner zu haben, macht den Reiz des Spiels aus.

Keine Lust euch Mad Maggie erst mühsam zu erspielen? Mit diesen Coins könnt ihr die Legende direkt freischalten.

Aber jeder Aspekt des Spiels wird durch Bescheidenheit geprägt. Mit einer großen Auswahl an Legenden oder coolen Skins könnt ihr euch dennoch in den Matches von vielen eurer Gegenspieler abheben. Am einfachsten bekommt ihr diese mit Apex-Münzen, der In-Game-Währung von Apex Legends, die ihr für Echtgeld erwerben müsst - eigentlich.

Mit etwas Glück in unserem Gewinnspiel kommt ihr sogar kostenlos an die sonst so kostspieligen Taler. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die untenstehende Frage bis zum 15. Februar zu beantworten. Welche Antwortmöglichkeit ihr dabei wählt, ist für eure Gewinnchance wurst.

Wenn ihr zu den zwei glücklichen Gewinnern zählt, dürft ihr euch aussuchen, für welche Plattform ihr die Münzen erhalten wollt. Zur Auswahl stehen dabei Xbox, PlayStation und Nintendo Switch und PC (über Origin). Ein drittes Paket verlosen wir auf Instagram. Worauf wartet ihr noch? Verschönert euch die zwölfte Saison mit neuen Legenden, kosmetischen Items und dem wunderbaren Gefühl gewonnen zu haben.

Der Einsendeschluss ist der 15.02.2022, um 18:00 Uhr.

