Apex Legends: In diese 10 Länder kommt die Mobile-Version bereits in wenigen Tagen

Apex Legends Mobile erscheint in wenigen Tagen für Android und iOS - aber erst mal nur in einer begrenzten Anzahl an Länder. Deutschland ist noch nicht mit dabei.

Am 28. Februar 2022 kommt die Mobile-Version von Apex Legends nach Australien, Neuseeland, Singapur, Malaysia, Philippinen, Indonesien, Mexiko, Peru, Argentinien und Kolumbien. Nach dieser begrenzten Markteinführung wird eine weltweite Veröffentlichung erwartet.

Alle Legenden können Spieler bei der ersten Release-Runde in den zehn Ländern noch nicht spielen. Ihnen stehen Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder und Caustic zur Verfügung. Crossplay wird es nicht geben. Erst zum weltweiten Start sollen "weitere Systeme und Inhalte" geboten werden.

Weltweit startet das mobile Battle Royale erst, "sobald wir fundierte Entscheidungen getroffen haben, die aus dem begrenzten regionalen Start hervorgehen", schreibt EA in seinem Blog.

Die Mindestanforderungen für Apex Legends Mobile sind wie folgt:

Android

Open GL 3.0 oder höher

3 GB freier Speicherplatz

Mindestens 3 GB RAM

Größe der Bildschirme: N/L/XL

iOS