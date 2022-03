Apex Legends ist endlich auf der Next-Gen angekommen!

Es ist so weit, denn die nativen Next-Gen-Versionen von Apex Legends gehen heute live. Respawn Entertainment hat aber noch mehr neue Inhalte für euch in der Hinterhand.

Apex auf der PS5 und Xbox Series? So geht's

Am 29. März 2022 - also heute - können Spieler mit einer PlayStation 5 oder Xbox Series das Battle-Royale in Next-Gen-Qualität genießen. Das verrät ein Blog Post von Publisher Electronic Arts.

4K, 60hz, HDR, höher auflösende Schatten und größere LOD-Abstände gehören zum Erlebnis. Die Unterstützung für die Features des DualSense-Controllers, Audio-Verbesserungen sowie 120hz-Gameplay verspäten sich etwas und kommen mit einem späteren Upate.

Besitzt ihr eine PS5, könnt ihr die Version wechseln, indem ihr den "Option"-Button direkt neben "Spielen" drückt und sucht dort nach dem Reiter "Version". Hier könnt ihr die neue Version herunterladen und die alte PS4-Version löschen. Wer Apex Legends noch nicht besitzt, wird euch vor dem Installationseingang die Wahl gelassen, welche Version ihr herunterladen wollt.

Bei der Xbox ist das unkomplizierter. Hier ist das Feature Smart Delivery euer bester Freund. Dieses sorgt dafür, dass die beste Version eurer Titel automatisch geladen wird - ganz egal, welche Konsolengeneration ihr besitzt. Ihr könnt euch also zurücklehnen und müsst gar nichts tun.

Welche Inhalte noch auf euch warten

Zusätzlich kommt der Kontrolle-Modus bis zum 12. März zurück. Der 9-gegen-9-Modus steht unter Caustics Stern und bietet ein neues Dreipunkteschlachtfeld mit zusätzlichen Deckungen, Seilrutschen, Skydive-Schleudern und Hover Tanks.

Auf dieser Apex-Legends-Karte spielt ihr um die Kontrolle.

Für die Arena kommt die neue Karte "Drop-Off", die über der Skyline von Malta thront. Hier seid ihr nachts in den Außen- und Innenbereichen der Karte unterwegs.

Durch das neue Sammelevent könnt ihr in den alten und neuen Inhalten bis zu 24 zeitlich begrenzte Kosmetika einsacken. Ein neuer legendärer Skin ist sogar auch dabei. Pro Tag könnt ihr bis zu 1.600 Punkte verdienen und ihr erhaltet täglich neue Herausforderungen und helfen euch auch im Battle Pass weiter. Im Shop könnt ihr ebenfalls ein paar neue Items ergattern.