Apex Legends Saison 12: Mad Maggie, Olympus-Glitches und der neue Modus auf einen Blick

Die mittlerweile zwölfte Saison fällt mit dem dritten Geburtstag von Apex Legends zusammen. In den ersten drei Wochen des neuen Abschnitts hat sich Entwickler Respawn Entertainment deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Neben der neuen Legende Mad Maggie zaubert das Studio am 8. Februar 2022 noch einen neuen zeitlimitierten Modus und das "größte Update", das der Entwickler jemals für eine Karte veröffentlicht hat, aus dem Hut.

Mad Maggie macht Matches unsicher

Die neue Legende trägt den Namen Mad Maggie - und das wohl auch zu Recht. Nicht nur sieht Margaret Kōhere, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, wild und mordlustig aus, sondern hat auch für die tödlichen Apex-Spiele nur ein herzliches Lachen übrig. Nachdem ihr Heimatplanet Salvo in die Reihen des Syndikats aufgenommen wurde, brach sie in furchtbare Wut aus und verletzte dabei sogar ihren Freund Fuse. Was die beiden nach so vielen Jahren voneinander halten, werden euch die Legenden verraten, wenn sie in einem Match aufeinandertreffen.

Maggie wird für ihre Verbrechen verurteilt. Statt sie direkt zu töten, ordnet der mysteriöse Vater von Octane, Mr. Silva, an, dass sie in den Apex-Spielen bis zum Tode kämpfen soll. So leicht ist die brutale Verbrecherin aber nicht kleinzubekommen.

Die mörderische Passive-Fähigkeit von Mad Maggie markiert Feinde, die von ihr verletzt wurden. Zusätzlich bewegt sie sich mit ausgerüsteter Schrotflinte schneller. Ihre taktische Fähigkeit lässt sie ein Geschoss abfeuern, das Gegnern durch Hindernisse hindurch Brandschaden zufügt. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit feuert Maggie einen Ball ab, der in der Nähe von Feinden explodiert und auf dem Weg zum Ziel kleine Geschwindigkeits-Boosts fallen lässt.