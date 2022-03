Arknight: Endfield ist das neue Projekt von Hypergryph

Arknights: Endfield lautet der Titel von Hypergryphs neuem Ableger. Das 3D-RPG-Echtzeit-Taktikspiel gehört zum Arknights-Franchise und bietet eine Welt voller Gefahren und Katastrophen, die es zu verhindern gilt. Am Ende sollt ihr diesen Ort euer zu Hause nennen können.

Taktisch in fremden Welten unterwegs

Trotz der Verwandtschaft zu Arknights hat das kommende Spiel ganz eigene Geschichten und einzigartige Charaktere. Auf dem Planeten Talos-II gibt es viele unbewohnte Territorien, die es zu erforschen gilt. Dabei stecken Wildnis als auch verlassene Ruinen voller Risiken, die euch das Entdecken aller Geheimnisse ein wenig erschweren.

In Sachen Gameplay gibt es ebenfalls einige neue Spielereien. So zum Beispiel neue Mechaniken und Inhalte. Ihr steuert eine Gruppe von Figuren, die Quests erfüllt, neue Kapitel in der Geschichte freischaltet und allen Herausforderungen trotzt.

Viele Fraktionen und Echtzeitkämpfe erwarten euch auf eurem Weg. Bis ihr diese Inhalte selbst bespielen könnt, dauert es allerdings noch ein wenig. Arknights: Endfield befindet sich derzeit in Entwicklung - an Konzeptdesign, Grafik und Gameplay wird noch gefeilt.

Was der Entwickler schonmal verrät, ist, dass der Titel weltweit für den PC und sogar als Mobile-Version erscheinen soll.