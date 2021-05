Assassin's Creed Valhalla: Alle Artefakte der Ui Neill - hier müsst ihr suchen (Zorn der Druiden)

Die Artefakte der Ui Neill sind im DLC Zorn der Druiden für Assassin's Creed Valhalla mehr als nur ein neuer Artefakt-Typ.

Ihr braucht diese Ui-Neill-Artefakte, die ihr nur in Irland findet, um damit eine Truhe für einen Ausrüstungsgegenstand zu öffnen, an den ihr sonst nicht herankommt. Ihr seht also, es lohnt sich also durchaus, diese Artefakte einzusammeln.

Daher haben wir hier alle Fundorte der Artefakte der Ui Neill für euch zusammengetragen, damit ihr keins davon verpasst:

1. Artefakt der Ui Neill

Ein wenig nördlich von Dyflin kommt ihr zu ein paar Steinruinen. Der Eingang ist mit einem zerstörbaren Steinwall verbarrikadiert. Ihr könnt ihn mit einer Feuerpfeil aufschießen oder werft rechts vom Eingang oben eine Fackel durch die kleine Öffnung, dann sollte drinnen was explodieren und ihr gelangt hinein.

2. Artefakt der Ui Neill

Südlich von Cnoc Fraoigh scheint sich die Markierung innerhalb eines Hügels zu befinden. Auf der nördlichen Seite dieses Hügels findet ihr einen Eingang. Achtet drin auf den stacheligen Boden, der euch Schaden zufügt, schießt durch das Loch ein paar Vasen kaputt und holt euch dort einen explosiven Krug, um den Steinwall wegzusprengen. Alternativ tut es auch ein Explosivpfeil.

3. Artefakt der Ui Neill

Der Eingang zu dieser Höhle befindet sich ein wenig in südlicher Richtung vom Symbol aus gesehen. Ihr seht eine zerstörbare Wand und daneben explosive Fässer. Zerstört sie und damit auch die Wand und ihr gelangt, wenn ihr dem Weg folgt, zum gesuchten Objekt.

4. Artefakt der Ui Neill

Den Eingang zur Höhle findet ihr ein Stück weit in südöstlicher Richtung vom Symbol auf der Karte aus gesehen. Hier befindet sich erneut eine zerstörbare Steinwand, die ihr mit einem Feuerpfeil in ihre Einzelteile zerlegen könnt, um zum Artefakt zu gelangen.

5. Artefakt der Ui Neill

Zum Eingang gelangt ihr in westlicher Richtung vom Symbol aus gesehen. Zerstört die Tür am Eingang, dahinter befindet sich giftiges Gas. Luft durch den Tunnel und holt euch dann das Artefakt.

