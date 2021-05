Assassin's Creed Valhalla: Die einzige Schlange in Irland finden (Legende des heiligen Padraig)

Mögt ihr Schlangen? Im Hauptspiel von Assassin's Creed Valhalla sind euch doch einige davon begegnet. Wenn ihr nicht so der Schlangenfreund oder die Schlangenfreundin seid, dürfte euch Irland im DLC Zorn der Druiden schon eher gefallen.

Hier gibt's nämlich nur eine einzige Schlange. Eine, die ihr aufspüren müsst, wenn ihr ein ganze spezifisches Achievement haben möchtet. Dabei handelt es sich den Erfolg beziehungsweise die Trophäe "Die Legende des heiligen Padraig". Eure Aufgabe: Tötet die einzige Schlange in Irland.

Nun ist Irland nicht gerade klein und ihr fragt euch mit Sicherheit, wo ihr jetzt diese Schlange inmitten all der Berge, Seen und Burgen finden sollt. Die ohne Hinweise zu finden, klingt nach einer eher langfristigen Sache. Zum Glück haben wir die Antwort für euch!

Fundort der einzigen Schlange in Irland

Die Schlange befindet sich in der Region Mide - und zwar im zentral gelegenen Bereich des Gebiets, in dem sich die Moore befinden.

Schaut euch die Karte gut an, wenn ihr sie bereits aufgedeckt habt. Ihr seht dort in der Mitte zwei weiße Punkte, die auf Artefakte in der Region verweisen. Eines befindet sich quasi im Mide-Schriftzug auf der Karte, das andere ein Stück weiter südlich - und exakt das sucht ihr.

Wenngleich es natürlich nicht das Artefakt selbst ist, aber die Schlänge hält sich dort auf! Ihr erreicht die Position gut vom Hafen-Schnellreisepunkt nördlich davon oder indem ihr vom Handelsposten Lios Darach aus nach Norden reitet.

Hier findet ihr die Schlange.

Nähert ihr euch der Position, entdeckt ihr dort eine verlassene Kirche, in der sich ein verfluchtes Zeichen befindet. Für die Schlange ist das aber nicht von Bedeutung. Kommt ihr durch den Haupteingang in die Kirche, dann geht direkt links in den Nebenraum.

Ihr seht dort unter anderem ein paar Kisten und eine große Vase. Zerstört ihr diese Vase, kommt die Schlange zum Vorschein. Nun müsst ihr sie nur noch töten und der Erfolg beziehungsweise die Trophäe sollte euch gehören!

In dieser Vase versteckt sie sich.

