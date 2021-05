Assassin's Creed Valhalla - Fundorte für Waffen und Ausrüstung

Waffen, Bögen und Rüstungen, sprich Ausrüstung, zählen zu den Sammelobjekten in Assassin's Creed Valhalla und ihr braucht sie auch für den Erfolg bzw. die Trophäe, bei der ihr alles zu 100 Prozent abschließen müsst.

Auf der Weltkarte ist Ausrüstung mit einem kleinen Symbol in Form eines Assassinen-Outfits markiert. Wir zeigen sie euch unten anhand großer roter Punkte. Und ja, ihr könnt auch nach dem Durchspielen der Hauptstory noch in alle Regionen reisen, um danach zu suchen. Hier widmen wir übrigens nicht nur dem Hauptspiel, sondern auch den Neuzugängen aus dem Irland-DLC Zorn der Druiden. Viel Spaß beim Sammeln!

Fundorte in Rygjafylki Ausrüstung 1: Yngling-Seax-Waffe, Feiner Dolch, Raben-Ausrüstung Im Inneren eines Hauses in Stavanger. Ihr müsst es durch ein Loch im Dach betreten. Ausrüstung 2: Kriegshammer-Waffe, Feiner Hammer, Raben-Ausrüstung Befindet sich auf einer Plattform, die im Unterschlupf der Plünderer an einem Baum hängt. Ausrüstung 3: Knochenbeißer-Waffe, Feine Dänenaxt, Wolfs-Ausrüstung Zu finden im Haus in der Mitte der Insel. Ausrüstung 4: Recurve-Bogen, Feiner Raubtierbogen, Raben-Ausrüstung Begebt euch über die Leiter in den Untergrund, dort im Raum findet ihr die Truhe. Ausrüstung 5: Eisenstern-Waffe, Feiner Flegel, Bären-Ausrüstung Befindet sich in einem Haus, spaziert einfach hinaus und holt sie euch.

Fundorte in Legracaesterscir Ausrüstung 6: Skadis Zorn, Feiner leichter Bogen, Bären-Ausrüstung Begebt euch in die Kirche und dort in den hinteren Bereich. Entriegelt dort eine Tür und geht nach unten in den Keller, um die Ausrüstung zu finden. Ausrüstung 7: Handschuhe der Verborgenen, Überlegene Armschienen, Raben-Ausrüstung Befindet sich im Rate-Büro. Ihr müsst auf den Haken schießen, der die Steinblöcke festhält, damit ihr durch den Boden nach unten in den Keller kommt und diese Rüstung findet. Ausrüstung 8: Hrafn Guard, Feiner leichter Schild, Raben-Ausrüstung Im hinteren Bereich des Tempels klettert ihr auf eine Holzplattform an einem Baum. Zielt hier mit dem Bogen durch ein Loch in der Tempelwand, um das Schloss der Tür zu knacken. In dem Raum befindet sich die Truhe in der Ecke hinter etwas Holz. Ausrüstung 9: Jagdhelm, Überlegener Helm, Wolfs-Ausrüstung Zuerst einmal müsst ihr in einem Langhaus den Schlüssel finden, dann öffnet ihr die durch ein Icon für eine geheime Passage markierte Tür und folgt dem Pfad zur Rüstung. Ausrüstung 10: Jagdumhang, Überlegener Umhang, Wolfs-Ausrüstung Schaut im Templebrough-Fort im nordwestlichen Bereich im Wachturm nach. Schießt hier auf einen Haken, der Steinblöcke hält, und springt ins freigelegte Loch. Ausrüstung 11: Grabaxt, Feine Dänenaxt, Raben-Ausrüstung Während der Story-Mission in Offchurch bekämpft ihr einen Gegner, der einen Schlüssel bei sich trägt. Tötet ihn, holt euch den Schlüssel und betretet den Raum neben ihm, wo die Truhe steht und euch diese neue Waffe beschert. Ausrüstung 12: Fyrd-Speer, Feiner Speer, Raben-Ausrüstung Bevor ihr in der Krypta von Offchurch auf den bei Ausrüstung 11 erwähnten Gegner trefft, geht ihr nach links, wo ihr eine zerstörbare Wand findet. Geht hindurch, taucht ab und schwimmt weiter, um zur Truhe mit dieser Waffe zu gelangen. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Grantabrycgscir Ausrüstung 13: Unterarmschiene des Jägers, Überlegene Armschiene, Wolfs-Ausrüstung Während eines Welt-Events ("Skal to Your Wealth") landet ihr automatisch in einer Grube neben dieser Truhe. Ausrüstung 14: Normannenschild, Feiner schwerer Schild, Bären-Ausrüstung Findet ihr in einer Hütte, neben der sich mehrere besondere Gegner aufhalten. Ausrüstung 15: Jagdrüstung, Überlegener Brustpanzer, Wolfs-Ausrüstung Befindet sich in Ravensburg in einem anderen Gebäude neben Ausrüstung 6. Ausrüstung 16: Housecarls Axt, Überlegene Bartaxt, Wolfs-Ausrüstung Mit dem Schlüssel, den ihr bei Ausrüstung 13 erhalten habt, öffnet ihr die Tür einer Hütte und findet eine weitere Truhe. Ausrüstung 17: Jagdhose, Überlegene Hose, Wolfs-Ausrüstung Befindet sich in einer Hütte im Soham-Versteck.

Fundorte in East-Engla Ausrüstung 18: Umhang des Magisters, Überlegener Umhang, Raben-Ausrüstung Diese Rüstung wartet in einer Truhe in Serpent's Landing auf euch. Um sie zu öffnen, braucht ihr einen Schlüssel. Den findet ihr aber auf einem Tisch beim anderen roten Zelt in diesem Bereich. Ausrüstung 19: Thors Helm Diesen Helm bekommt ihr erst später im Spiel. Um ihn zu bekommen, müsst ihr drei Dolche von den drei Töchtern von Lerion erlangen: Goneril (Grantebridgescire), Cordelia (East-Engla) und Regan (East-Engla). Habt ihr sie, sucht den geheimen Eingang in den Katakomben und folgt dann dem Pfad zu einer Statue, in die ihr die drei Dolche stecken könnt. Ausrüstung 20: Maske des Magisters, Überlegener Helm, Raben-Ausrüstung Während ihr King's Bury plündert, findet ihr diese Ausrüstung hinter einer Tür im Hauptgebäude der Kirche. Ausrüstung 21: Plank and Buckler, Überlegener schwerer Schild, Bären-Ausrüstung Ihr kommt zu einem großen Höhlensystem. Bewegt euch hindurch bis zu einer Wache in eurem Weg, neben der sich ein Schlüssel befindet. Nehmt ihn an euch und folgt dann dem Pfad bis zu einer zerstörbaren Holzwand. Es folgt eine weitere zerstörbare Wand, bei der ihr eine Fackel durch die Lücke darüber werfen müsst, um sie in die Luft zu jagen. So kommt ihr zur Truhe. Ausrüstung 22: Karolingisches Langschwert, Überlegenes Großschwert, Bären-Ausrüstung Inmitten des Waldverstecks in einem Zelt wartet diese Waffe auf euch. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Lunden Ausrüstung 23: Bretonischer Schild Während der Story-Mission "Walls and Shadows" untersucht ihr die Tunnel unter dem Tempel von Mithras. Hier müsst ihr den Bereich einer Wand zerstören, um weiterzukommen. Links davon befindet sich diese Truhe. Ausrüstung 24: Iron-Cloud Hierfür braucht ihr wieder einen Schlüssel. Ihr befindet sich im gleichen Haus. Um an ihn zu gelangen, müsst ihr ein Regal zur Seite schieben und durch die Wand kriechen, nutzt dann den Schlüssel, um die Truhe aufzusperren. Ausrüstung 25: Maske der Verborgenen Ihr findet diese im Inneren des Londinium-Büros. Sucht nach der kreisrunden, aus Holzpfählen bestehenden Struktur und springt von dort ins Wasser. Taucht ab und ihr findet dort einen zerstörbares Hindernis aus Holz. Schwimmt weiter, bis ihr zu einer Wand kommt. Durch ein Fenster könnt ihr dort Ölfasser zur Explosion bringen und gelangt zur Truhe. Ausrüstung 26: Hammer des Schmieds Schnappt euch zuerst einmal den Schlüssel des Captains vom War Captain in diesem Bereich. Dann begebt ihr euch zum Turm, zerstört im Raum darin ein Holzbrett im Dach und klettert nach oben zur Truhe, um diese Waffe zu bekommen. Zurück zum Anfang

Fundorte in Oxenafordscir Ausrüstung 27: Armschienen des Magisters, Überlegene Armschienen, Raben-Ausrüstung Die Armschienen findet ihr in Buccingaham. Das Tor zur Kirche könnt ihr ohne Schlüssel nicht öffnen, zum Glück liegt er unmittelbar daneben auf einer Bank. Im Inneren schießt ihr die Leiter nach unten und klettert hoch, um die Truhe mit dieser Rüstung zu finden. Ausrüstung 28: Robe des Magisters, Überlegener Brustpanzer, Raben-Ausrüstung In der Garnison in Leah Villa findet ihr eine zerstörbare Wand und dahinter eine versperrte Tür. Südlich davon klettert ihr die Leiter hoch und seht dann links ein bewegliches Objekt. Schiebt es nach links und ihr kommt durch ein Fenster ins Gebäude. Zerstört hier das Schloss an der Tür und nehmt einen der Feuertöpfe an euch, mit dem ihr die zerstörbare Wand in Luft auflöst. Ausrüstung 29: Hosen des Magisters, Überlegene Hosen, Raben-Ausrüstung Geht in Oxenforde zum Turm und zerstört das Buntglasfenster mit einem Pfeil. Klettert hindurch und ihr seht an der Decke einen Bereich, den ihr ebenfalls per Pfeil zerstören könnt. Klettert dann nach oben, aber euer Weg ist versperrt. Um die Barrikade zu bewegen, müsst ihr den Kerzenleuchter per Pfeil zum Absturz bringen. Schiebt dann die Barrikade in den Raum und ihr gelangt zur Truhe mit dieser Rüstung. Ausrüstung 30: Shishis Guard, Überlegener leichter Schild, Wolfs-Ausrüstung Reist zum Cyne Belle Castle. Bringt die Story so weit voran, bis ihr diese Burg erobert, dann könnt ihr den Hauptraum durch das große Tor betreten und findet dort die Truhe.

Fundorte in Scrobbescir Ausrüstung 31: Brigantinenumhang, Überlegener Umhang, Bären-Ausrüstung Am unteren Ende der Klippen seht ihr ein Boot mit Ölfässern neben einer zerstörbaren Wand. Praktisch, oder? Schießt drauf, um die Wand wegzusprengen. Folgt im Inneren dem Pfad, zerstört eine Holzwand und ihr gelangt zur Truhe und der neuen Rüstung für euch. Ausrüstung 32: Brigantinenhelm, Überlegener Helm, Bären-Ausrüstung In einer Höhle in diesem Außenposten findet ihr die Truhe, nachdem ihr einen beweglichen Stein zur Seite schiebt. Ausrüstung 33: Sarkophag-Schild, Überlegener schwerer Schild, Wolfs-Ausrüstung In der Nähe einer Zelle befindet sich ein Riss in der Wand. Geht hindurch und schwimmt den Weg entlang. Am Ende befindet sich die Ausrüstung auf einer Plattform hinter euch, nachdem ihr auftaucht.

Fundorte in Caent Ausrüstung 34: Brigantinenhose, Überlegene Hose, Wolfs-Ausrüstung Gehört zum Überfall auf die Dover-Festung. In der Nähe der Docks stoßt ihr auf einen versperrten Durchgang im Boden, den ihr aufsprengen könnt. Nutzt dazu die Feuertöpfe unterhalb der Stufen. Springt dann runter und zerstört die Holzwand, um zur Truhe zu gelangen. Ausrüstung 35: Brigantinenpanzer, Überlegener Brustpanzer, Wolfs-Ausrüstung Findet ihr in der Kathedrale von Cantebury hinter einer versperrten Tür. Klettert das Regal voller Schriftrollen unterhalb des Balkons hoch und schießt die Tür von dort aus auf. Dann geht's durch die Tür, wo ihr dem Weg nach unten folgt, durch den Boden durchbrecht (nutzt eure Fähigkeiten dazu, einer Feuertopf ist nicht in der Nähe). Unten findet ihr dann die Rüstung in der Truhe. Ausrüstung 36: Brigantinenarmschienen, Überlegene Armschienen, Wolfs-Ausrüstung Für diese Truhe in einem Haus in Beamasfield braucht ihr zwei Schlüssel. Einen findet ihr im Haus nebenan, das ihr durch das Fenster betretet, den anderen bei einem Holzfällerstand in der Nähe. Betretet dann das Haus mit der Truhe und öffnet sie. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Lincolnescir Ausrüstung 37: Kampfaxt, Überlegene Dänenaxt, Bären-Ausrüstung Die verschlossene Truhe mit dieser Waffe befindet sich in einem gegnerischen Camp. Den Schlüssel dafür hat die Wache, die direkt daneben sitzt. Ihr wisst also, was hier zu tun ist. Ausrüstung 38: Galloglach-Armschienen, Überlegene Armschienen, Wolfs-Ausrüstung Findet ihr in Lincoln. Ausrüstung 39: Langbogen, Überlegener Jagdbogen, Wolfs-Ausrüstung Ist im gleichen Bereich wie Ausrüstung Nummer 6 ist diese Waffe zu finden. Ausrüstung 40: Galloglach-Hosen, Überlegene Hosen, Wolfs-Ausrüstung Schaut im ersten Bereich der Burg nach, genauer gesagt in einem kleinen, bewachten Areal. Dort wartet diese Rüstung auf euch. Ausrüstung 41: Galloglach-Rüstung, Überlegener Brustpanzer, Wolfs-Ausrüstung Befindet sich in feindlichem Gebiet in einer Hütte, in die ihr aber nicht reinkommt. Den Schlüssel findet ihr bei einem der Gegner hier. Schnappt ihn euch und dann die neue Rüstung. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Eastseaxe Ausrüstung 42: Eichen-Drachenschild, Schwerer Schild, Raben-Ausrüstung Hier findet ihr eine zerstörbare Wand, die ihr mit einem Feuerpfeil aus dem Weg räumen könnt. Ausrüstung 43: Umhang der Verborgenen, Umhang, Raben-Ausrüstung Findet ihr auf dem gleichen Weg wie Ausrüstung Nummer 8. Klettert im hinteren Bereich des Tempels auf eine Holzplattform an einem Baum. Zielt hier mit dem Bogen durch ein Loch in der Tempelwand, um das Schloss der Tür zu knacken. Ausrüstung 44: Galloglach-Helm, Helm, Wolfs-Ausrüstung Ihr stoßt hier auf einen leicht erhöhten Bereich mit zwei Gegnern. Auf dem Boden seht ihr eine Möglichkeit, an ein paar Metallstäben vorbeizuschießen und die Tür zu öffnen. Dadurch kommt ihr an die Rüstung. Ausrüstung 45: Spartanischer Schild, Überlegener leichter Schild, Bären-Ausrüstung Schaut hier unter einer Brücke nach, auf einer Seite befindet sich eine zerstörbare Wand und so gelangt ihr zur Truhe. Ausrüstung 46: Galloglach-Umhang, Überlegener Umhang, Wolfs-Ausrüstung In einer kleinen Hütte befindet sich diese Truhe, dummerweise ist die Tür versperrt. Den Schlüssel findet ihr bei den Käfigen in der Nähe der Hütte. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Sudseaxe Ausrüstung 47: Robe des Mentors, Überlegener Brustpanzer, Raben-Ausrüstung Bei der Kirche in Guildford seht ihr ein Gerüst an der Seite. Begebt euch nach oben und schießt dann die dort hängenden Vorräte nach unten, um in die Kirche zu gelangen. Zerstört hier die Holzbarrikade am Boden, geht durch die Tür und bewegt das Hindernis auf der linken Seite. Ausrüstung 48: Armschienen des Mentors, Überlegene Armschienen, Raben-Ausrüstung In diesem Bereich gelingt ihr in den Untergrund. Durch den Felsspalt auf der rechten Seite des Raums kommt ihr weiter bis zu einer zerstörbaren Wand. Folgt dem Weg zu einer Holzbarrikade, dahinter befindet sich die Truhe mit der Rüstung. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Eoforwicscir Ausrüstung 49: Thegns Armschienen, Makellose Armschienen, Bären-Ausrüstung Denkt kurz an Ausrüstung Nummer 12. Von dem Gegner, den ihr dort getötet habt, bekamt ihr auch einen Schlüssel. Nutzt diesen, um in den inneren Teil des Forts zu gelangen, dann schaut in einer Hütte auf der rechten Seite nach. Ausrüstung 50: Lagerthas Axt, Makellose Dänenaxt, Wolfs-Ausrüstung Zerstört die Wand, die ihr hier vorfindet, dann kommt ihr an diese Waffe. Ausrüstung 51: Thegns schwere Tunika, Bären-Ausrüstung Taucht ins Wasser ab und ihr solltet sehen, dass ihr noch tiefer tauchen könnt. Folgt hier dem Pfad und ihr gelangt zu dieser Truhe. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Eoforwic Ausrüstung 52: Bogen des Schützen, Überlegener Jagdbogen, Wolfs-Ausrüstung Denkt kurz an Ausrüstung Nummer 1 zurück. Schießt hier vor dem Eingang zu Ausrüstung Nummer 1 einen Pfeil gegenüber durch die Stäbe, um die Tür zu öffnen. Über den Raum mit den Ölkrügen gelangt ihr dann zur Waffe in dieser Truhe. Ausrüstung 53: Spinning Death, Überlegener Flegel, Vogel-Ausrüstung Sucht hier nach dem Gebäude mit einem offenen Dach, klettert hinein und lasst euch auf den Boden fallen. Nachdem ihr die Feinde erledigt habt, geht ihr durch die Tür zur Truhe. Ausrüstung 54: Fyrd-Axt, Überlegene Bartaxt, Bären-Ausrüstung Südwestlich von Eoforwic geht ihr in das Langhaus und bewegt hinter der Statue das Hindernis. Klettert darüber zu einem kleinen Bereich mit einen Schlüssel. Von der Statue aus zerstört ihr dann eine Holzbarrikade. Schaut nun, dass ihr vom beweglichen Hindernis aus eine Leiste über euch erreicht, um zur Truhe mit dieser Waffe zu gelangen. Ausrüstung 55: Robe der Verborgenen, Überlegener Brustpanzer, Vogel-Ausrüstung Diese findet ihr im gleichen Raum, in dem ihr den Schlüssel für Ausrüstung Nummer 8 gefunden habt. Ausrüstung 56: Aellas Berdysch, Überlegene Dänenaxt, Vogel-Ausrüstung Geht hier ins Theater von Eoforwic, zerstört links der Tische eine Holzbarrikade und bewegt euch durch den Spalt in der Mauer. Nehmt den Schlüssel und zerstört die Wand gegenüber dieses Spalts. Bewegt hier dann noch eine Plattform und öffnet die Tür, wodurch ihr zur Truhe und zu dieser Waffe gelangt. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Glowecaesterscir Ausrüstung 57: Thegns Reithosen, Überlegene Hose, Bären-Ausrüstung Findet ihr in Aelfwoof. Ihr stoßt auf eine versperrte Tür und der Feind mit dem Schlüssel befindet sich praktischerweise über euch. Holt euch den Schlüssel von ihm, öffnet die Tür und schnappt euch die Truhe mit der Rüstung. Ausrüstung 58: Hosen der Verborgenen, Makellose Hosen, Raben-Ausrüstung Von Nummer 8 ausgehend kehrt ihr in den Raum zurück, wo ihr den Krug aufgenommen habt. Holt euch eine weitere und werft sie auf die nächste Barrikade, damit ihr Zugang zur zweiten Truhe im Tempel erhaltet. Nutzt euren Sensor, um euch in der Dunkelheit zurechtzufinden. Ausrüstung 59: The Morrigan's Guard, Makelloser leichter Schild, Raben-Ausrüstung Schaut im südöstlichen Bereich dieses Gebiets nach. Die Truhe verbirgt sich in einem Grab und ihr braucht drei Schlüssel. Und alle drei davon befinden sich in Höhlen auf einem Hügel. Schaut nach einer Höhle mit einer Holzblockade. Zerstört sie und hinter einer Vase findet ihr einen der Schlüssel. Von dort aus geht's in südliche Richtung zu einer weiteren Höhle. Schiebt hier den Müll zur Seite und dahinter findet ihr den Schlüssel. Und den finalen Schlüssel bekommt ihr in östlicher Richtung in einer weiteren Höhle. Von dort aus bewegt ihr euch nach Norden zu einem weiteren blockierten Höhleneingang. Ihr seht darüber einen Schrein mit explosiven Krügen, von denen ihr einen nehmt und damit die Barrikade beseitigt. Dann geht's ins Grab und ihr öffnet die Truhe. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Snotingahamscir Ausrüstung 60: Umhang des Mentors, Raben-Ausrüstung Im gleichen Lager wie Nummer 8 findet ihr diesen Umhang. Schaut in der kleinen Hütte nördlich des größeren Hauses nach. Ausrüstung 61: Maske des Mentors, Raben-Ausrüstung Findet ihr im Sherwood-Versteck im südlichen Bereich des Camps. Klettert durch das Loch im Wall, geht nach links und in das dortige Gebäude.

Fundorte in Wincaester Ausrüstung 62: Suttungers Klaue, Makelloser Dolch, Wolfs-Ausrüstung Befindet sich in einem Untergrundbereich, haltet nach einem Treppen-Icon Ausschau. Springt hier ins Wasser und schwimmt den Pfad entlang. Ihr kommt zu einem Hindernis vor einer versperrten Tür. Links könnt ihr die Wand zerstören, dann klettert ihr hoch zur Truhe und holt euch die Waffe. Ausrüstung 63: Hosen des Mentors, Makellose Hosen, Vogel-Ausrüstung Findet ihr einfach in einem Gebäude. Ausrüstung 64: Thegns Topfhelm, Makelloser Helm, Bären-Ausrüstung Hierfür braucht ihr erneut drei Schlüssel. Vom zentralen Gang der Kirche aus geht ihr nach rechts zu einer Reihe von Schreibtischen, dann wieder rechts, klettert das Tor hoch und lasst euch wieder fallen, schon habt ihr den ersten Schlüssel. Schlüssel Nummer 2 gibt's im Kirchturm. Zerstört hier ein paar Kisten, dann kriecht unter der Wand durch und er gehört euch. Und Nummer 3 liegt im zentralen Bereich auf einem Holzbalken. Klettert hoch und holt ihn euch. Dann verlasst ihr die Kirche, zerstört das Fenster oberhalb des Eingangs und klettert hinein, wo ihr die Truhe mitsamt der Rüstung findet. Ausrüstung 65: Thegns Umhang, Makelloser Umhang, Bären-Ausrüstung Betretet das Gebäude, in dem sich der Schatz verbirgt, und klettert hoch. Nachdem ihr die Holzbarrikade aus dem Weg geräumt hat, findet ihr im folgenden Raum ein bewegliches Hindernis. Zerstört von dort aus das Türschloss und betretet den Raum mit der Truhe. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Hamtunscir Ausrüstung 66: Death Skald, Makelloser leichter Bogen, Bären-Ausrüstung Schaut im Süden der Region auf der Isel of Whit und dort am östlichen Ende der römischen Ruinen. Springt ins Wasser und taucht zu den Ruinen unter der Oberfläche ab. Ihr solltet hier ein Loch in einer Wand entdecken, dahinter verbirgt sich die Truhe mit dieser schicken neuen Waffe. Ausrüstung 67: Flegel des Soldaten, Makelloser Flegel, Wolfs-Ausrüstung Reist nach Chepeham und bringt die Story so weit voran, dass ihr in den hinteren Raum des Langhauses kommt. Dort klettert ihr an der rechten Seite nach oben, nutzt euren Sensor und seht einen zerstörbaren Haken über euch. Dadurch brecht ihr durch den Boden durch und gelangt zur Truhe. Ausrüstung 68: Vordrs Biss, Makellose Dänenaxt, Bären-Ausrüstung Im Norden des Vorpostens gelangt ihr über eine Leiter in eine Krypta. Räumt die Objekte hier aus dem Weg, um die Barriere freizuräumen. Dann holt ihr von oben einen Feuerkrug und werft diesen auf die Barriere. Im nächsten Raum zerstört ihr wieder das Inventar und räumt ein paar Gegenstände zur Seite, um zur Truhe und dieser Waffe zu gelangen. Zurück zu allen Fundorten für Waffen und Ausrüstung in Assassin's Creed Valhalla

Fundorte in Mide (Irland, Zorn der Druiden) Ausrüstung 69: Cú Chulainn Schild Ihr kommt zu einem Wasserfall und könnt unter diesem hindurch in eine Höhle gelangen. Zum Öffnen benötigt ihr 5 Artefakte der Ui Neill. Lest hier, wo ihr diese findet: Assassin's Creed Valhalla: Alle Artefakte der Ui Neill Ausrüstung 70: Druidische Rüstung Ihr kommt in ein kleines Lager, dort findet ihr eine Holzabdeckung auf dem Boden. Springt nach unten. Die Truhe befindet sich auf der untersten Ebene hinter einer verschlossenen Tür, der Schlüssel dafür findet sich eine Ebene darüber. Öffnet dann die Tür, rutscht durch ein Wand in der Loch. Ausrüstung 71: Keltische Armschienen Die Truhe befindet sich in einer der Hütten. Darin findet ihr eine Holzbarrikade an einer Wand, die ihr zerstören könnt. Rutscht dann auf die andere Seite und holt euch die Beute.

Fundorte in Connacha (Irland, Zorn der Druiden) Ausrüstung 72: Zeremoniensichel Diese Truhe befindet sich in einem Camp mit Druiden. Erledigt alle Feinde, dann könnt ihr zur Truhe gelangen und sie in Ruhe öffnen. Ausrüstung 73: Keltische Rüstung Für diese Truhe braucht ihr einen Schlüssel. Glücklicherweise ist er nicht weit weg, ihr müsst aber einen Gegner ausschalten, um an ihn zu kommen. Ausrüstung 74: Druidisches Beinkleid Östlich von der Markierung ist der Eingang, nehmt dort den oberen Eingang und begebt euch im Inneren dann ganz nach unten, wo ihr die Truhe findet. Ausrüstung 75: Keltisches Beinkleid Ihr wisst, wo die Truhe ist, aber wie kommt ihr ran? Schaut ein Stückchen in südwestlicher Richtung, dort stehen zwei bewegliche Regale. Schiebt das Kleine nach vorne, räumt dann noch ein Objekt aus dem Weg, das es blockiert, schiebt es wieder weiter und ihr solltet nach drinnen zur Truhe gelangen können.