Assassin's Creed Valhalla - Kinder der Danu: Alle Fundorte der Mitglieder (Zorn der Druiden)

Was der Orden der Ältesten im Hauptspiel war, sind die Kinder der Danu (die Danann) im DLC Zorn der Druiden für Assassin's Creed Valhalla.

Es ist ein neuer Orden, dessen Mitglieder ihr nach und nach über aufspürt, indem ihr in Irland nach Hinweisen sucht und dann einen nach dem anderen von ihnen ausschaltet. Ihr kennt die Vorgehensweise aus dem Basisspiel.

Ihr könnt nur auf die Jagd nach ihnen gehen, wenn ihr den DLC habt, die neue Ordensansicht dafür im Menü wird im Zuge der Hauptquest "Bluttrank" eingeführt.

Fünf der insgesamt zehn Mitglieder sind mit der Hauptstory verbunden. Spielt ihr diese bis zum Ende durch, schaltet ihr sie daher im Grunde automatisch aus. Die restlichen fünf jagt ihr außerhalb des Hauptpfades nach Lust und Laune.

3. Hinweis: Begabt euch vom Handelsposten Amlaibs Hafen aus in südlicher Richtung zu einem See mit ein paar Inseln darin. Auf einer kleinen Insel seht ihr einen Runenstein, daneben einen Brief mit Informationen.

Der Fluchstein Fundort: Spielt die Quest "In den Nebel" bis zum Ende, ihr müsst den Fluchstein dabei bekämpfen, um sie abzuschließen. Ihr könnt sie also gar nicht verpassen.

Das Reh (Ruaidri von den Häfen)

1. Hinweis: Bekommt ihr automatisch durch das Töten des Fluchsteins.

2. Hinweis: Begebt euch zum Handelsposten Ardmil in Ost-Ulaid. Ein paar Meter außerhalb in südöstlicher Richtung findet ihr am Wasser einen Brief mit Infos.

Das Reh Fundort: Vom Handelsposten Ardmil aus geht es in südwestlicher Richtung zu einem großen See und nach Werder Loch nEathach. Spürt mit eurer Odinsicht das Ziel auf und schaltet es aus. Achtet darauf, dass es hier viele Feinde gibt.

Der Fundort des Rehs.

