Assassin's Creed Valhalla Nacht und Tag: Feental-Rätsel gelöst

Ihr habt Kassandra in Assassin's Creed Valhalla getroffen, nun geht ihr mit ihr auf ein kleines Abenteuer. Eines, das euch zu einem neuen Menhir-Rätsel im Feental auf der Insel des Nebels führt. Hier müsst ihr zuerst einmal den richtigen Blickwinkel finden.

Alles über das Menhir-Rätsel im Feental in Assassin's Creed Valhalla:

Wie löse ich das Feental-Rätsel in Assassin's Creed Valhalla?

Nachdem ihr die kleine Abenteuerreise mit Kassandra begonnen habt, gelangt ihr im Rahmen der Quest "Nach und Tag" ins Feental, wo euch ein neues Menhir-Rätsel erwartet.

Setzt ihr eure Odinsicht ein, könnt ihr wie gewohnt die Isu-Markierungen auf den einzelnen Steinen sehen. Es gilt einmal mehr, den richtigen Blickwinkel zu finden, um es lösen zu können.

Welches Symbol ihr erkennen müsst, könnt ihr durch einen Blick auf eine Tafel auf der rechten Seite erkennen. Gar nicht so einfach, falls ihr schon ein wenig auf dem Boden um die Steine herumgelaufen seid.

Nach diesem Muster müsst ihr beim Feental-Rätsel in Assassin's Creed Valhalla suchen.

Richtet eure Aufmerksamkeit nun auf die linke Seite der Steine. Ihr seht ein kleines Lager mit einer Notiz, die ihr lesen könnt, sowie einer Truhe, die sich plündern lässt. Die Notiz gibt euch einen Hinweis auf die Steine sowie auf ein Regal.

In der Nähe der Steinsäulen findet ihr einen Hinweis auf das weitere Vorgehen.

Wie es der Zufall (oder die Leveldesigner) so will, findet ihr in der Nähe ein kleines Regal. Davor stehen ein paar zerstörbare Holzkisten, die ihr in ihre Einzelteile zerschlagt.

Anschließend schiebt ihr das Regal über die kleine Bahn direkt bis zu dem kleinen Wagen, der den weiteren Weg blockiert. In diesem Bereich liegt zudem eine weitere Notiz, die euch sagt, dass ihr den Boden verlassen müsst.

Ein Schritt zur Lösung des Rätsels in Assassin's Creed Valhalla: zerstört die Kisten und bewegt das Regal.

Wie macht ihr das? Ganz einfach: klettert auf das Regal. Steht ihr auf dem Regal, müsst ihr noch ein wenig die Kamera drehen, solltet aber mithilfe der Odinsicht relativ schnell den richtigen Blickwinkel finden, um dieses Menhir-Rätsel lösen zu können.

Klappt es nicht, solltet ihr einmal schauen, ob das Regal wirklich direkt bis zu dem kleinen Wagen gedrückt wurde. Ansonsten braucht es vielleicht noch ein wenig Feinjustierung bei der Kameraperspektive.

Nachdem ihr das Rätsel gelöst habt, erhaltet ihr einen weiteren Fertigkeitspunkt und könnt die Quest fortsetzen.

Vom Regal in Assassin's Creed Valhalla aus erblickt ihr des Rätsels Lösung beim Feental-Menhir.

