Assassin's Creed Valhalla: Rüstung des Helden von Dyflin finden - hier bekommt ihr alle Teile

Möchtet ihr zum Helden von Dyflin im Irland-DLC Zorn der Druiden für Assassin's Creed Valhalla. Wenn ihr den entsprechenden Erfolg beziehungsweise Trophäe haben möchtet - "Voll ausgestattet" heißt sie -, dann müsst ihr das gleichnamige Rüstungsset sammeln.

Wie ihr es von den anderen Sets kennt, besteht dieses aus insgesamt fünf Teilen. Drei davon bekommt ihr relativ einfach, bei den anderen beiden sind wiederum Kämpfe nötig, damit ihr das Set vervollständigen könnt.

Das Gute ist: Nichts davon könnt ihr verpassen und es ist auch nicht zwingend nötig, alles während der Geschichte im DLC zu erledigen. Später könnt ihr alles nachholen.

Nachfolgend verraten wir euch, wie und wo ihr alle Teile der Rüstung des Helden von Dyflin findet:

Armschienen des Helden von Dyflin

Die Armschienen erhaltet ihr automatisch, wenn Dyflin die Bekanntheitsstufe 2 erreicht hat.

Die Bekanntheit von Dyflin steigert ihr, indem ihr bei Azar Waren liefert und im Gegenzug schöne, neue Dinge wie Rüstungen, Schiffs- und Siedlungsobjekte bekommt. Jeder Handel steigert die Bekanntheit, neue Waren findet ihr in Truhen in der Spielwelt oder sie werden generiert, indem ihr die Handelsposten in Irland erobert. Generierte Materialien könnt ihr dann vor Azar in Dyflin in der Truhe abholen. Kurz gesagt: es kommt mit der Zeit von selbst, wenn ihr den DLC spielt.

Mantel des Helden von Dyflin

Den Mantel bekommt ihr, nachdem Dyflin die Bekanntheitsstufe 4 erreicht hat.

Helm des Helden von Dyflin

Auch den Helm bekommt ihr geschenkt. Ihr müsst dazu Dyflin auf Bekanntheitsstufe 5 bringen.

Beinkleid des Helden von Dyflin

Um das Beinkleid zu bekommen, müsst ihr den verirrten Drengr Högni, der Seegebeutelte besiegen. Ihr finden ihn im Nordwesten von Connacha auf einer kleinen Insel vor der Küste. Seine Position wird mit einem blauen Punkt auf der Karte markiert. Besiegt ihr ihn, bekommt ihr das Teil.

Hier bekommt ihr das Beinkleid.

Rüstung des Helden von Dyflin

Auch für das letzte Teil des Sets ist ein Kampf gegen einen verirrten Drengr nötig. Dabei handelt es sich um Blod, die sich im Nordwesten von Ulaid an der Küste aufhält. Schaut dort nach der blauen Markierung am Strand. Nach dem Sieg über sie erhaltet ihr das letzte Stück des Puzzles.

Und hier die Rüstung.

