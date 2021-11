Assassin's Creed Valhalla: Was steckt hinter den "Tombs of the Fallen"? Neue Trophäen deuten weitere Inhalte an

Neue Trophäen in Assassin's Creed Valhalla verraten uns die ersten Details über ein kommendes Inhaltsupdate für das Spiel. Dieses könnte den Namen "Tombs of the Fallen" tragen, wie der aktuelle Trophäen-Fund vermuten lässt. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.

Eine Trophäe sagt mehr als 1.000 Worte

Die Trophäen wurden von AccessTheAnimus entdeckt und auf Twitter geteilt. "Eine neue Reihe von Trophäen wurde zu #AssassinsCreedValhalla hinzugefügt und es scheint sich um einen kommenden Inhalt namens 'Tombs of the Fallen' zu handeln!", heißt es.

A new set of trophies has been added to #AssassinsCreed Valhalla and it seems to involve an upcoming piece of content called "Tombs of the Fallen"!



Considering it involves at least three tombs to explore, could this be the official name for the Odin Runes dedicated content? pic.twitter.com/uSDIyAlx19 — AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) November 2, 2021

Um die Trophäen zu erhalten, müssen die Spieler sich durch die Gräber kämpfen. Ein Grab bringt euch dabei die Trophäe "Spelunker", bei drei gemeisterten Gräbern könnt ihr euch über die Trophäe "Kryptologe" freuen.

"Wenn man bedenkt, dass es mindestens drei Gräber zu erforschen gibt, könnte dies der offizielle Name für die Odin-Runen-Inhalte sein?"

Da kommt was auf euch zu

Ende Juni teaserte Ubisoft seinen dritten DLC mit Lava und nordischen Runen an. Ein französischer Dataminer trug im Oktober dann weitere Informationen über das kommende Inhaltsupdate zusammen. Es soll angeblich "Dawn of Ragnarök" heißen und spielt nicht, wie anfangs von vielen Fans vermutet, in Muspelheim. Auch zu Eivors neue Fähigkeiten ließen sich Details finden.

Da nun bereits erste Trophäen aufgetaucht sind, dürfte es wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis wir wissen, was es mit "Tombs of the Fallen" auf sich hat.

Assassin's Creed Valhalla erschien am 10. November 2020 für PC, PlayStation und Xbox. Bisher hat das Action-Rollenspiel zwei Erweiterungen erhalten, die sich großer Beliebtheit erfreuten, und auch die kommenden Inhalte werden heiß diskutiert.