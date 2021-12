Assassin's Creed Valhallas Weihnachts-Event macht Probleme - Spieler können nicht darauf zugreifen

Das Weihnachts-Event in Assassin's Creed Valhalla ist zurück, macht aber bei einigen Spielern und Spielerinnen Probleme.

Wie im vergangenen Jahr könnt ihr auch 2021 beim Julfest erneut verschiedene Aktivitäten absolvieren und neben den alten auch ein paar neue Belohnungen abstauben.

Du kommst hier nicht rein

Das Problem daran ist, dass das Fest für manche Spieler überhaupt nicht zugänglich ist. Und vor den realen Feiertagen stellt das ein Problem dar.

Ubisoft kann sich nach eigenen Angaben nicht umgehend darum kümmern, daher wurde die Entscheidung getroffen, das Event zu verlängern.

Ursprünglich sollte das Event bis zum 6. Januar 2022 laufen, wird dann aber nach hinten raus erweitert, um allen die Chance zur Teilnahme zu geben.

We're working to resolve the issue preventing players from accessing the Yule Festival and will be extending the event so everyone has the opportunity to enjoy the winter festivities. We plan to deliver this fix in early January due to the holidays. Thank you for your patience. — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 20, 2021

Problemlösung erst zum Start ins neue Jahr

"Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben, das die Spieler daran hindert, auf das Julfest zuzugreifen, und werden das Event verlängern, damit jeder die Möglichkeit hat, die Winterfeierlichkeiten zu genießen", heißt es.

"Wir planen, den Fix dafür aufgrund der Feiertage Anfang Januar auszuliefern. Wir danken euch für eure Geduld."

Wer bisher nicht daran teilnehmen kann, braucht also noch ein wenig Geduld.

Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr euch ja mit den neuen Inhalten befassen, die jüngst im Zuge eines Crossover-Events ins Spiel kamen. Indes steht für März 2022 die Veröffentlichung des dritten Story-DLCs Dawn of Ragnarök auf dem Programm.

Zuletzt schrumpfte dank eines neuen Updates außerdem die Installationsgröße von Assassin's Creed Valhalla.

Ferner hat Ubisoft angekündigt, die Veröffentlichung eines 60fps-Updates für Assassin's Creed Origins zu prüfen.