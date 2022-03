ASUS ZenWiFi Pro XT 12 - 500 Euro High-End-Router mit Tri-Band bis zu 11.000 Mbit/s

Falls euch das mit der Fritz-Box langsam nicht mehr reicht und ihr das Gefühl habt, dass ihr eurem Heimnetzwerk mal einen ordentlichen Tritt verpassen solltet … ASUS hat da was für euch. Der ASUS ZenWiFi Pro XT 12 nutzt WiFi 6 mit bis zu 11000 Mbps. Auch die Reichweite ist mit einer theoretischen Abdeckung von mehr als 550 m² sehr ordentlich. Real kommen natürlich Dinge wie Wände in den Weg, aber mit ASUS AiMesh-Geräten lässt sich die Reichweite hochschrauben.

So ein Router läuft auch mit etwas mehr Leistung als seine kleineren Gegenstücke, im Pro XT 12 werkelt ein Broadcom WiFi-Chip und eine ebensolche 2,0GHz 64-Bit-CPU. Das Backhaul profitiert von dem Umstand, dass dank Tri-Band-Verbindung keine für das maximale Tempo nötigen Frequenzen belegt sind. Eines der 5GHz-Bänder ist damit dediziert als Backhaul nutzbar, was eine nicht nur schnellere, sondern auch stabilere Verbindung mit sich bringen soll. Das passiert entweder von Hand, oder aber in den meisten Fällen werdet ihr es wohl eher der Automatik überlassen, die schon wissen wird, was sie tut und so bis zu vierfaches Tempo im Vergleich zu WiFi 5 bietet. NAS-Geräte und andere Kabel-Systeme gehen dann an einen der zwei 2,5 Gbit/s-Ethernet-Port.

Der wichtigste Punkt zum Schluss: Der kleine - etwa 25 cm hoch, 1,5 Kilogramm schwer - Monolith sieht schon cool aus in seinem schwarz mit dem Plexiglas-Dach. Der ZenWiFi Pro XT12 kostet etwa 500 Euro, ASUS bietet einen Doppelpack für 859,95 Euro an.

ASUS ZenWiFi® Pro XT12 - Tech-Spec:

Antennen: 10 x interne Antennen

Betriebsfrequenz 2,4 GHz, 5 GHz - 1, 5 GHz-2

Wi-Fi Datenübertragungsraten

802.11b: up to 11 Mbps

802.11a/g: up to 54 Mbps

802.11n: up to 600 Mbps

802.11ac (5 GHz) : up to 4333 Mbps

802.11ax (2.4 GHz) : up to 1147 Mbps

802.11ax (5 GHz-1) : up to 4804 Mbps

802.11ax (5 GHz-2) : up to 4804 Mbps

Netzwerkstandards

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6

Speicher: 256 MB Flash, 1 GB RAM

I/O Ports: 2 × 2.5 Gbps ports, 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps

Tasten: Netzschalter, Reset-Taste, WPS-Schaltfläche

Packungsinhalt

ASUS ZenWiFi® Pro XT12

RJ-45 cable

Netzteil

Kurzanleitung

Garantie Karte

Dimensionen / Gewicht: 115 × 115 × 241 mm / 1500 g

Kaufen könnt ihr den ASUS Pro XT12 zum Beispiel bei Amazon, Alternate oder ASUS selbst.