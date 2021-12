Auf Star Wars Eclipse müsst ihr laut Insider noch 3-4 Jahre warten

Star Wars Eclipse wird noch eine Weile auf sich warten lassen, sagt Brancheninsider Tom Henderson und nennt auch gleich den Grund für den weit entfernten Veröffentlichungszeitraum. Der Titel wurde nach einigen Spekulationen und Gerüchten am vergangenen Donnerstag bei den Game Awards angekündigt.

Quantic Dreams findet keine Mitarbeiter

Erst kürzlich twitterte Henderson ein paar Informationen zu Star Wars Eclipse. So entstammt das Spiel der Feder von Quantic Dreams Paris und auch David Cage soll "sehr stark involviert" sein.

"Man geht davon aus, dass Eclipse noch etwa 3-4 Jahre entfernt ist - MINIMUM", ergänzt Henderson und schreibt, dass Quantic Dreams Paris derzeit "Probleme bei der Einstellung von Mitarbeitern" hat. In Klammern schreibt er dahinter "ich frage mich, warum".

A few things on #StarWarsEclipse



- Being written by QD Paris (David Cage is very much involved)

- Eclipse is believed to be around 3-4 years away MINIMUM

- QD Paris is currently struggling with hiring staff (I wonder why) — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021

Damit könnte er auf die Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe im Jahr 2019 anspielen, die gegen den Entwickler erhoben wurden.

Ein darauffolgender Tweet erklärt: "Das größte Problem auf der Entwicklerseite ist die interne QD-Engine, die nicht für einen Open-World-Titel entwickelt wurde. Derzeit gibt es 60+ offene Stellen bei Quantic Dream Paris und 9 in Montreal."

The biggest on the dev side is their internal QD engine, which wasn't built for an open-world title.



There are currently 60+ job openings for Quantic Dream Paris and 9 in Montreal. - https://t.co/B4lumbQmnN — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021

Darum geht es in Star Wars Eclipse

Eclipse wird "während der Ära der Hohen Republik spielt, die als das goldene Zeitalter der Jedi bekannt ist". Es soll das bisher ehrgeizigste Projekt des Studios werden.

"Wie für Quantic Dream typisch, wird das Spiel mit einer tiefen und komplexen Geschichte aufwarten, in Sachen Gameplay aber über die bisherigen Erfolgstitel hinausgehen. Im Mittelpunkt des Geschehens werden die Entscheidungen des/der Spielers:in stehen, von denen jede dramatische Auswirkungen auf den Verlauf der Story haben können."