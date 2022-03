Babylon's Fall wird trotz schwierigem Start nicht von Square Enix hängen gelassen

Obwohl der Start von Babylon's Fall alles andere als glattlief, bestehen Entwickler Platinum Games und Publisher Square Enix darauf, dass die weitere Entwicklung des Spiels nicht in Gefahr sei. Es gebe keine Pläne, die Arbeiten an dem frisch erschienenen Titel zurückzufahren.

Babylon fällt noch lange nicht

Bereits zwei Wochen nach dem Release von Babylon's Fall am 25. Februar 2022 startete Square Enix eine Umfrage, mit der das Unternehmen herausfinden wollte, wie sie das Spielerlebnis für alle verbessern können. Generell stieß das Spiel zu seiner Veröffentlichung nur auf mäßiges Interesse und erhielt teils vernichtende Bewertungen.

Das Team steht jedoch weiterhin hinter seinem Titel und lässt euch jetzt wissen, dass die Inhalte bis zur zweiten Season "praktisch vollständig" sind und die Arbeiten an der dritten Saison bereits begonnen haben.

"Ist der fortlaufende Service in Gefahr? Nein, es gibt keine Pläne, den Umfang der Entwicklung von Babylon's Fall zu reduzieren", heißt es in einer Erklärung, die vom Entwicklerteam von Babylon's Fall unterzeichnet ist. "Die Inhalte bis zum Ende von Staffel 2 sind nun praktisch vollständig und wir haben mit der Arbeit an Staffel 3 und darüber hinaus begonnen."

Today, we revealed new information about version 1.1.0, the NieR:Automata collaboration event and the future of BABYLON'S FALL development.



Read the full update here: https://t.co/DhGbngEdlK pic.twitter.com/VUmCn2FrLn — BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) March 18, 2022

"Wir werden auch weiterhin neue Inhalte für das Spiel bereitstellen und Verbesserungen vornehmen, die auf dem Feedback der Spieler basieren, und uns bemühen, bestehende Spieler bei der Stange zu halten und neue Spieler zu begeistern. "Wir möchten uns bei allen Sentinels bedanken, die die Welt von Babylon's Fall bereits genießen, und wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr von euch begrüßen zu dürfen!"

Eine Demo auf der PlayStation erlaubt es euch, in den Titel mit dem unglücklichen Start reinzuschnuppern, ohne gleich den vollen Preis dafür zahlen zu müssen. Gefällt euch das Spiel, könnt ihr euren Fortschritt in die Vollversion übertragen.